গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (২৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ২ মে', ২০২৬) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 4:34 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতে শুভ হ’ব বুলি আশা কৰিব পাৰে, যদিও ভৰি বা ভৰিৰ তলুৱাৰ অত্যধিক বিষৰ বাবে কষ্ট পাব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু আপুনি বৰ্ধিত ব্যয়ৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হ’ব পাৰে, য’ত কোনো ধাৰ্মিক কামত নাইবা দাতব্য কামত কৰা ব্যয় অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিক অগ্ৰগতি আৰু সাফল্য নিশ্চিত কৰিবলৈ যিকোনো ধৰণৰ অহমিকা আঁতৰাই ৰখাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ পেছাগত লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন দেখা গৈছে; নিজৰ সংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণলৈ বা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও বৈবাহিক জীৱনত মানসিক চাপ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহত শিক্ষাৰ্থীসকল অত্যন্ত মনোযোগী হৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰিয় বিষয়সমূহৰ বাবে যথেষ্ট সময় ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয় যেনে- চকু জ্বলা-পোৰা কৰা বা পেটৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিবলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, আনহাতে চাকৰিয়ালসকল সজাগ হৈ থকা উচিত, কিয়নো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বদলিৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱাত কৰ্মচাৰীসকলে সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে যিকোনো ধৰণৰ বিবাদত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । ব্যক্তিগত জীৱনত আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ আগত নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰাত সফল হ’ব । কিন্তু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ ব্যস্ততাৰ বাবে আপোনালোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু মতবিৰোধ হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু জীৱনত সাফল্য লাভৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব ।
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এটা অত্যন্ত চমকপ্ৰদ সপ্তাহৰ প্ৰত্যাশা কৰিব পাৰে; কিন্তু গুৰুতৰ অসুস্থতাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা জীৱনশৈলীৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিকোনো গাফিলতি এৰাই চলাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । আপুনি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট স্থিতিত আছে আৰু আপুনি নিজৰ অতীতৰ বিনিয়োগৰ পৰা উল্লেখযোগ্য লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰাও ভৱিষ্যত সমানে উজ্জ্বল হ’ব যেন লাগিছে; অভিজ্ঞ লোকৰ সহায়ত আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আগবাঢ়ি যাব । চাকৰিয়ালসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ তথা সহকৰ্মীসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু দাম্পত্য সম্পৰ্ক ৰোমাঞ্চ আৰু সুখেৰে পৰিপূৰ্ণ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহত সাফল্যই মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা বজাই ৰখা আৰু পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ’ব; কিন্তু গাঁঠিৰ বিষৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে মনোযোগ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব; আপোনাৰ আয় সুস্থিৰ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও আপোনাৰ ব্যয়ো অধিক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলে সম্ভাৱ্য চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো এনে হস্তক্ষেপে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপত বাধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীসকলৰ আচৰণ কিছু বিৰক্তিকৰ বা মানসিক চাপৰ উৎস যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে । কিন্তু ইতিবাচক দিশটো হ’ল, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে এই সপ্তাহত সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল । উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলৰ বাবেও এই সময়ছোৱা তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ বাবে অত্যন্ত অনুকূল হ’ব । পেছাগত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখক আৰু লগতে আপোনাৰ দীৰ্ঘকালীন লক্ষ্যৰ ওপৰত নিজৰ মনোযোগ দৃঢ়ভাৱে নিবদ্ধ কৰি ৰাখক ।
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ভালেই হ’ব, যদিও স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু বৰ্ধিত ব্যয়ৰ বাবে সাজু হোৱা উচিত, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ সংক্ৰান্তীয় বিষয়সমূহত । ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰিব, কিয়নো তেওঁলোকে নিজৰ বাণিজ্য বিস্তাৰৰ প্ৰয়াস কৰিব । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে পুৰস্কাৰ বা স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে । ব্যক্তিগত জীৱনত আপুনি নিজৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতিটো দিশ উপভোগ কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে বৈবাহিক জীৱনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব; বাৰে বাৰে পঢ়া আৰু নিজৰ প্ৰিয় বিষয়বোৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱাৰ এক হেঁপাহ তেওঁলোকৰ ভিতৰত জাগ্ৰত হ’ব ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকল নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হ’ব লাগিব, কিয়নো জ্বৰ বা পেটৰ বিষৰ দৰে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত থকা বাবে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল, যি আপোনাৰ বাণিজ্য সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ সহায় কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে দৰমহা বৃদ্ধিৰ হোৱাৰ ফলত পৰম আনন্দিত হ’ব পাৰে । অৱশ্যে, যিকোনো এগৰাকী সংগীৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পালে ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত সংঘাত সৃষ্টি হ’ব পাৰে । যদিও বৈবাহিক জীৱন সাধাৰণতে ভালেই হ’ব, তথাপিও শহুৰ-শাহুৰ সৈতে জড়িত কিছু বিবাদ হ’ব পাৰে । সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় কষ্ট কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এটা অত্যন্ত ভাল সপ্তাহৰ প্ৰত্যাশা কৰিব পাৰে, যদিও স্বাস্থ্যৰ উল্লেখযোগ্য অৱনতি ঘটাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি সজাগ হৈ থাকিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি অতি ইতিবাচক; আপুনি আবদ্ধ হৈ থকা ধন ঘূৰাই পাব পাৰে আৰু আপুনি নিজৰ আয়ৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ বৃদ্ধি দেখা পাব পাৰে । আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ উন্নতিৰ যোগ আছে, কিন্তু লোকচান ৰোধ কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক এৰাই চলিব লাগিব । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পদমৰ্যাদা বা প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে মনৰ কথা খুলি কোৱা কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অত্যুত্তম হ’ব, যদিও পৰিয়াল সংক্ৰান্তীয় মানসিক চাপে আপোনালোকৰ দা্ম্পত্য সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল অত্যন্ত সজাগ আৰু নিষ্ঠাবান হৈ থাকিব, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, জ্বৰ বা হজমজনিত সমস্যাৰ দৰে ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আপোনাৰ বৰ্ধিত আয় আৰু অধিক ব্যয়ৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে অতি উৎসাহী অনুভৱ কৰিব আৰু ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ বাবে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সহকৰ্মীসকল অত্যন্ত সহযোগিতাপূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ ধাৰণাসমূহৰ বিৰোধিতা নকৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰস্পৰৰ প্ৰতি গভীৰ পাৰস্পৰিক যত্ন দেখা যাব আৰু মৰম-চেনেহ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত দাম্পত্য বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটো এটা ফলপ্ৰসূ সপ্তাহ হ’ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা পঢ়া-শুনাৰ ওপৰত দৃঢ়ভাৱে নিবদ্ধ হৈ থাকিব ।
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো যথেষ্ট শুভ হ’ব, সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ লক্ষণীয় উন্নতি হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব, ই আপোনাক ঘৰ নিৰ্মাণ বা ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে । সম্পত্তি সংক্ৰান্তীয় বিষয়ৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল আৰু আনকি চৰকাৰৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সুবিধাও কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱন মানসিক চাপপূৰ্ণ হ’ব পাৰে, কাৰণ গ্ৰহসমূহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ বাবে উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, য'ত আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাই আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকল অত্যন্ত সাৱধান তথা একাগ্ৰ হৈ থাকিব লাগিব, কিয়নো এই সময়ছোৱাত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য লাভ কৰাটো অনিশ্চিতই হৈ থাকে ।
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব । সুস্থতা বজাই ৰাখিবলৈ দৈনন্দিন ৰুটিনলৈ কিছু পৰিৱৰ্তন অনা তথা নিজৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰক । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি যথেষ্ট ভালে থাকিব; আপুনি এটা সম্পত্তি সফলভাৱে ক্ৰয় কৰিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, যাতে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ সম্ভাৱ্য জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ থাকিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মুকলিকৈ নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিলে সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ গভীৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব । অৱ্শ্যে, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিষয়ক লৈ হোৱা মতানৈক্যৰ ফলত আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন সমস্যাক্ৰান্ত হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল গোটেই সপ্তাহজুৰি অত্যন্ত উৎসাহী হৈ থাকিব, জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰতি প্ৰবল আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ সাধাৰণতঃ শুভ হ’ব, যদিও চকুৰ বিষ বা পেটৰ সমস্যাৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি উৎকৃষ্ট হৈ থাকিব আৰু বেংক বেলেঞ্চ মজবুত হ’ব আৰু ধনৰ অভাৱ নহয় । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কৰ্তব্য পালন কৰোঁতে অত্যন্ত সাৱধান আৰু নিষ্ঠাবান হ’ব লাগিব । আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কটো ৰোমাঞ্চেৰে ভৰি থাকিব, কিয়নো আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব । বৈবাহিক জীৱনত পূৰ্বৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপোনত্ব তথা প্ৰেমৰ অনুভূতি জাগৃত হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এইটো এটা অতি সফল সপ্তাহ; প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলে ভাল ফলাফল আৰু উচ্চ নম্বৰ আশা কৰিব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এটা সুন্দৰ সপ্তাহৰ প্ৰত্যাশা কৰিব পাৰে; অৱশ্যে মুখৰ ঘা বা পেটৰ বিষৰ দৰে সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা কিছু বিৰক্তিৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু আপুনি নিজৰ অত্যধিক ব্যয়ৰ বিষয়টো বিচক্ষণতাৰে চম্ভালিব লাগিব । ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সহায়ত নিজৰ বাণিজ্য সফলভাৱে বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ, তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো চলি থকা উদ্বেগ নিৰসন কৰিবলৈ নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বৈবাহিক জীৱন সাধাৰণতে সুচাৰুৰূপে চলিব, যদিও শহুৰ-শাহুৰ সৈতে সৰু-সুৰা তৰ্কা-তৰ্কি হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব; এই সপ্তাহটো বিশেষকৈ উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত সুফলদায়ক হ’ব ।