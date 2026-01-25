ETV Bharat / state

25ৰ পৰা 31জানুৱাৰীলৈ, আগন্তুক সাত দিনত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই লাভ কৰিব ভাল খবৰ ?

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (25-31 জানুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

Weekly Horoscope for 25th to 31st January 2026
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল… (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 25, 2026 at 5:12 AM IST

16 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মোটামুটি গতানুগতিক হ’ব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, গতিকে জিমলৈ যোৱা বা নিয়মিত ব্যায়ামে আপোনাক সুস্থ আৰু উদ্যমী হৈ থকাত সহায় কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কাম-কাজ স্বাভাৱিকভাৱে চলি থাকিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল সময়ৰ অভিজ্ঞতা পাব পাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসৰ বাবে পদোন্নতি বা স্বীকৃতি লাভৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰেম সম্পৰ্কত কিছু সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু আপোনাৰ সংগী আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যেন লাগিব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব । বৈবাহিক জীৱন চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে, গতিকে ভাবি-চিন্তি কথা পতাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি অতি সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন; ভাাবি-চিন্তি খৰচ কৰক আৰু নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াওক, কাৰণ ইয়াক অৱহেলা কৰিলে আপোনাৰ সামগ্ৰিক উপাৰ্জন হ্ৰাস পাব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত আৰু শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰা উচিত । উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে এই সময়খিনিত উপকৃত হ’ব; তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যত উপনীত হোৱা তথা জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় । সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য, কাম, আৰ্থিক বিষয় আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।
  2. বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব । আপোনাৰ স্বাস্থ্য উত্তম হৈ থাকিব আৰু আপুনি কোনো শাৰীৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ’ব । অৱশ্যে, মানসিক চাপ চম্ভালা আৰু অত্যধিক চিন্তা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু স্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ অযথা কিনাকটা পৰা বিৰত থকাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব । এই সপ্তাহত ব্যৱসায়ীসকল লাভান্বিত হ’ব, যদি তেওঁলোকে একাণপতীয়া প্ৰয়াস কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱা তথা সাফল্যৰ নতুন স্তৰত উপনীত হোৱাৰ সুযোগ পাব । কৰ্মচাৰীসকলে কামত মনোযোগ বজাই ৰাখিব লাগিব, খুঁটিনাটিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ কামবোৰ দক্ষতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । সময়ৰ লগে লগে প্ৰেম সম্পৰ্ক সমৃদ্ধ হ’ব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটালে, যেনে- ফুৰিবলৈ যোৱা বা মিলিজুলি কাম কৰিলে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক সুদৃঢ় হ’ব । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্প্ৰীতি আৰু সন্তুষ্টি উপভোগ কৰিব, যাৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে সুখ প্ৰাপ্তি হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য, পেছাগত উন্নতি, আৰ্থিক স্থিৰতা আৰু সুদৃঢ় ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কঢ়িয়াই আনিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণভাৱে লাভজনক হ’ব । আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ’ব আৰু যদি আপুনি কোনো দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগত ভুগি আছে, তেন্তে সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপুনি অধিক তৎপৰ আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন অংশীদাৰ বা সুযোগৰ সন্ধান পাব পাৰে, যাৰ ফলত লাভ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে কাম ভালেই হ’ব যদিও আপুনি কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে সতৰ্ক মনোযোগ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থকা আৰু অযথা ঋণ লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। সন্দেহ বা ভুল বুজাবুজিৰ ফলত ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক সামান্য চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু খোলা-খুলিকৈ কথা পাতিলে সামঞ্জস্য বজাই ৰখাত সহায় হ’ব । পৰিয়ালত মতানৈক্য বা সংঘাত সৃষ্টি হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে, গতিকে তৰ্ক এৰাই চলি বুজাবুজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোৱেই উত্তম । যদি আপোনাৰ জীৱনসংগী কৰ্মৰত হয়, তেন্তে তেওঁৰ কামে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত স্থিৰতা আৰু সমৰ্থন দৃঢ় কৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি, আৰ্থিক সতৰ্কতা, পেছাগত সুযোগ আৰু সম্পৰ্কৰ যত্ন লোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
  4. কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মোটামুটি গতানুগতিক হ’ব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন, গতিকে গুৰুতৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা, সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰা, নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাসন কৰা আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন লাগিছে, যি আপোনাক প্ৰকল্প বা ব্যক্তিগত লক্ষ্যত ধন ব্যয় কৰিবলৈ আৰু লগতে আয় বৃদ্ধিৰ নতুন উপায়ৰ সন্ধান কৰিবলৈ সাহায্য কৰিব । উদ্যোগীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ফলপ্ৰসূ উন্নতিৰ বাবে কৌশলগত আৰ্থিক বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। কৰ্মজীৱীসকলে সময়ৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে কামৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু নিজৰ কামৰ চাপ চম্ভালাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ফলপ্ৰসূ সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে; যদি তেওঁলোকে একাগ্ৰ তথা শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকে, তেন্তে তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত আপোনাৰ সংগীয়ে সামান্য দাম্ভিক আচৰণ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সৰু-সুৰা সংঘাত হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজিয়ে মূল কথা হ’ব। ঘৰত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ বিবাহিত লোকসকলে শহুৰ-শাহুৰ সৈতে তৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য, আৰ্থিক উন্নতি, পঢ়া-শুনাত মনোযোগ আৰু সম্পৰ্কত সামঞ্জস্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
  5. সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ সময় হ’ব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ক আৰু অসাৱধান খাদ্যাভ্যাস আৰু অত্যধিক মচলাযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আৰ্থিক বিষয়তো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব; যিকোনো বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক আৰু এই সময়ছোৱাত ঋণ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব পাৰে, যদিও সুযোগৰ সন্ধান বা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে দীৰ্ঘ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণ কৰিব লাগিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মসংক্ৰান্তীয় কাম-কাজ সফলতাৰে পৰিকল্পনা কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত ধনাত্মক ফলাফল পোৱা যাব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হাতত পঢ়া-শুনাৰ বাবে যথেষ্ট সময় থাকিব, কিন্তু উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকল সাৱধান হোৱা উচিত যাতে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিত বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব । বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো আনন্দদায়ক হ’ব পাৰে, য’ত মিলিজুলি ঘৰুৱা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ দৰে কাম-কাজো আছে, যি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক সুদৃঢ় কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহটোত স্বাস্থ্য, আৰ্থিক বিচক্ষণতা, ব্যৱসায়িক উন্নতি, পঢ়া-শুনাত মনোযোগ আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
  6. কন্যা ৰাশি : আগন্তুক সপ্তাহটো কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে লাভজনক হ’ব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো কফজনিত সমস্যাই অসুবিধাত পেলাব পাৰে। ৰাতি অত্যধিক গাখীৰ বা পানী খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকিবলৈ স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস গ্ৰহণ কৰক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, যিকোনো বিনিয়োগ কৰা বা আৰ্থিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু সকলো বিকল্প যত্ন সহকাৰে বিবেচনা কৰক। ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজিয়ে সম্পৰ্কত সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব। বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া উচিত আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যত্ন লোৱা উচিত। আপোনাৰ মাতৃৰ দৰে পৰিয়ালৰ এগৰাকী বিশ্বাসযোগ্য সদস্যৰ পৰা নিৰ্দেশনা ল’লে ব্যক্তিগত বা পেছাগত বিষয়সমূহ চম্ভালিবলৈ মূল্যৱান পৰামৰ্শ পাব পাৰি। শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিযোগিতা বা শৈক্ষিক প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া উচিত, কিয়নো কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফলত সাফল্য প্ৰাপ্তি হ’ব পাৰে। উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকল যথেষ্ট উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য সচেতনতা, সতৰ্ক বিত্তীয় পৰিকল্পনা, সামঞ্জস্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আৰু একাগ্ৰতা তথা নিৰ্দেশনাৰ মাধ্যমেৰে পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে সাৱধানে আগবঢ়া উচিত। স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম আৰু জিৰণিৰ মাধ্যমেৰে অতিৰিক্ত যত্ন ল’ব লাগিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি মিশ্ৰিত হ’ব । উপাৰ্জনৰ সুযোগ থাকিব পাৰে, কিন্তু ব্যয়ো অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ভালদৰে ভাবি-চিন্তি বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব। ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিবলৈ পৰিকল্পিত বিপদাশংকাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে। বিবাহিত লোকসকল বিবাদ বা সৰু-সুৰা মতানৈক্যৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে ঘৰত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব। চাকৰিয়াল লোকসকলে চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বিকল্পসমূহ ভালদৰে চালি-জাৰি চোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব। প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰা উচিত আৰু ভুল বুজাবুজি বা তৰ্কা-তৰ্কিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত। একাগ্ৰভাৱে কৰা পঢ়া-শুনা কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ’ব আৰু তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি উৎসাহ আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত। পঢ়াৰ এখন সঠিক সময়সূচী তৈয়াৰ কৰি ল’লে তেওঁলোক শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান, আৰ্থিক সতৰ্কতা, সম্পৰ্কৰ যত্ন আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশৰ প্ৰয়োজন হ’ব।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে অনুকূল হ’ব যেন দেখা গৈছে। মানসিক চাপ থাকিব পাৰে যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ হৈ থাকিব, গতিকে বিশ্ৰাম ল’বলৈ আৰু চিন্তাধাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সময় উলিওৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ইউটিউবৰ দৰে প্লেটফৰ্মত কৰা বিনিয়োগকে ধৰি যিকোনো বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰিলে লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে। ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে আৱেগিক নৈকট্য অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ অনুভৱ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰিব পাৰে, গতিকে খোলাখুলিকৈ কথা পাতিলে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব । আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ অন্তৰংগতা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব, বিশেষকৈ কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশনা বা সাহায্যত, যাৰ ফলত যথেষ্ট লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে। কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ব্যস্ত আৰু কষ্টসাধ্য হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে একাগ্ৰতা আৰু সংগঠনৰ প্ৰয়োজন হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰশিক্ষণ বা পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব পাৰে, যি তেওঁলোকক সঠিক দিশত পৰিচালিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য, আৰ্থিক বিচক্ষণতা, ৰোমাণ্টিক যত্ন, পেছাগত উন্নতি আৰু শৈক্ষিক নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।
  9. ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, গতিকে সুস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব যেন দেখা গৈছে, ধনৰ ধাৰাবাহিক আগমন আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰত লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় ফলপ্ৰসূ হ’ব যদিও কাম চম্ভালিবলৈ বা নতুন সুযোগ সন্ধানৰ বাবে কিছু ভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ পাব, যাৰ ফলত স্বীকৃতি বা পদোন্নতি প্ৰাপ্ত হ’ব পাৰে। বিবাহিত দম্পতীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সহায়-সহযোগিতাত নতুন প্ৰকল্প বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত হ’ব, যিয়ে অংশীদাৰিত্ব আৰু মিলিজুলি কৰা কামৰ উন্নতি হ’ব। অৱশ্যে, ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সৰু-সুৰা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যেনে- ভুল বুজাবুজি বা অস্থায়ী সংঘাত, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য, বুজাবুজি আৰু খোলাখুলিকৈ কথা পতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব। সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য সচেতনতা, আৰ্থিক লাভ, ব্যৱসায়িক উন্নতি, পেছাগত স্বীকৃতি আৰু বৈবাহিক আৰু ৰোমান্টিক দুয়োটা সম্পৰ্ক সমৃদ্ধ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।
  10. মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতঃ অনুকূল হ’ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ হাওঁফাওঁৰ বাবে। যদি আপুনি আগৰ পৰাই কোনো সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে অতিৰিক্ত যত্ন লওক আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ৰুটিন বজাই ৰাখক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ’ব, ধনৰ অভাৱ নহ’ব আৰু ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কামৰ পৰা যথেষ্ট লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কিন্তু অংশীদাৰৰ সৈতে কোনো বিষয়ত মতানৈক্য হ’ব পাৰে, গতিকে সামঞ্জস্য বজাই ৰাখিবলৈ ধৈৰ্য্য আৰু যোগাযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব। চাকৰিয়াল লোকসকলে সুযোগ পালে চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, কিন্তু যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অনুকূল হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব পাৰিব আৰু আৱেগিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত অধিক মনোযোগ দিব আৰু প্ৰতিযোগিতা বা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলৰ সাফল্য লাভৰ ভাল সম্ভাৱনা আছে, যদিহে তেওঁলোক শৃংখলাবদ্ধ তথা অটল হৈ থাকে। সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত স্বাস্থ্যসেৱা, আৰ্থিক স্থিৰতা, পেছাগত সিদ্ধান্ত আৰু ব্যক্তিগত তথা ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক সমৃদ্ধ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : আগন্তুক সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এক চমৎকাৰ সপ্তাহ হ’ব। আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, যিয়ে আপোনাক উদ্যমী আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি অনুকূল, কিন্তু আপুনি সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো অযথা বা অপ্ৰত্যাশিত ব্যয় হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। ব্যৱসায়ীসকলে উন্নতিৰ সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক কাম-কাজ সম্প্ৰসাৰণ বা নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় ভ্ৰমণ লাভজনক হ’ব পাৰে। চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত ফলাফল পাব পাৰে, গতিকে প্ৰত্যাহ্বানসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ ধৈৰ্য্য আৰু মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব। ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক ইতিবাচক হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব পাৰিব, য’ত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কক সুদৃঢ় কৰিব পৰা ফুৰা-চকাও থাকিব। বিবাহিত লোকসকলো উপকৃত হ’ব; তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সম্প্ৰীতি আৰু সুখ বিৰাজ কৰিব, যাৰ ফলত জীৱনসংগীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এক সুখী আৰু সহায়কাৰী সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ফলপ্ৰসূ হ’ব; তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত নিষ্ঠা আৰু প্ৰয়াস প্ৰদৰ্শন কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ’ব। সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য, আৰ্থিক সচেতনতা, পেছাদাৰী সুযোগ আৰু সুদৃঢ় ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি উত্তম হ’ব। আপোনাৰ স্বাস্থ্য সবল হৈ থাকিব আৰু আপুনি কোনো শাৰীৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি মিশ্ৰিত হ’ব, এনে কিছুমান খৰচ হ’ব পাৰে যিবোৰ আপুনি যিমানেই সাৱধানে পৰিকল্পনা নকৰক কিয়, এৰাব নোৱাৰিবও পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় হ’ব আৰু অংশীদাৰ বা সহকৰ্মীৰ সহযোগিতাত তেওঁলোকে বজাৰত স্বীকৃতি আৰু সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে। কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ভুল বা লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সপ্তাহত ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক উপকৃত হ’ব, আপুনি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ তথা আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ সুযোগ পাব। বৈবাহিক জীৱন অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে ইতিবাচক হৈ থাকিব যদিও মাজে-সময়ে বিবাদ হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত আগ্ৰহ আৰু মনোযোগ বজাই ৰখাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে সঠিক পথত থাকিবলৈ অতিৰিক্ত প্ৰয়াস আৰু অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন হ’ব। সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য, ব্যৱসায়িক অগ্ৰগতি, সম্পৰ্কৰ যত্ন আৰু সতৰ্ক আৰ্থিক ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।

TAGGED:

WEEKLY HOROSCOPE IN ASSAMESE
ZODIAC SIGNS
12 ASTROLOGICAL SIGN
YOUR WEEKLY ASTROLOGY
WEEKLY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.