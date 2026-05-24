24ৰ পৰা 30 মে’লৈকে - কেনে যাব আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (24-30 মে’, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 3:37 AM IST

  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/ জতিকাসকলৰ বাবে অনুকূল ৷ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহলৈ অগ্ৰগতি, ইতিবাচকতাৰ আগমন ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্ট আৰু উদ্যমী অনুভৱ কৰিব, কিন্তু দীৰ্ঘ সময়লৈ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাভ্যাস কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ধনাভাৱৰ সন্মুখীন নহ’ব আৰু আয়ৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাগত বৃদ্ধি দেখিবলৈ পাব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এয়া এক অপৰিসীম সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সময় ৷ নিজৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ অতি দক্ষতাৰে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব ৷ সুচিন্তিত পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে উল্লেখযোগ্য লাভ অৰ্জন কৰিব । সৰু সৰু ভুলৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চাকৰিয়ালসকলক নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু মনোযোগী হৈ থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা অত্যন্ত অনুকূল, আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা আৰু সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশৰ জৰিয়তে সকলো শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টাতে সফলতা লাভ কৰিব ৷
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ অনুকূল হ’ব, যাৰ ফলত জীৱনলৈ সুস্থিৰতা আৰু ক্ৰমাগত অগ্ৰগতি আহিব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব আৰু শৰীৰৰ সামগ্ৰিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, ফলত আপুনি দৈনন্দিন কামবোৰ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব; ধনৰ অভাৱ নহ'ব আৰু নিজৰ সঞ্চয় আৰু ব্যয় দুয়োটা দক্ষতাৰে চম্ভালিব পাৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে পৰিকল্পনাত সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াৰ ফলত ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ নতুন সুযোগ পাব পাৰে । কৰ্মৰত লোকসকলে লাভজনক কাম বা দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে, যিটো তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ’ব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব ৷ সংগীৰ প্ৰতি ক্ৰোধ, অসহিষ্ণুতা বা কঠোৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বজাৰ কৰা, বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ দৰে আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপ উপভোগ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হ’ব; তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত মিথুন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলে মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য আৰু কেৰিয়াৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত । স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত অস্বস্তি বা সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ’লে অবিৰত প্ৰয়াস আৰু উন্নত পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে অনুকূল সময়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনা সফলতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে, চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য আৰু খাপ খুৱাই লোৱাৰ সামৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাটোও সম্ভৱ, গতিকে শান্তভাৱে যোগাযোগ বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইতিবাচক দিশটো হ’ল, বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে পৰিয়াললৈ সুখ কঢ়িয়াই অনা এক উল্লেখযোগ্য সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে একাগ্ৰতাৰ অভাৱত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন বজাই ৰখাৰ মূল চাবিকাঠি হ’ব অনুশাসন আৰু মনোযোগ ।
  4. কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব আৰু সপ্তাহটোৱে বাবে পেছাগত উন্নতি আৰু মানসিক তৃপ্তি কঢ়িয়াই আনিব । প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলে ইতিবাচক সময়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ ক্ষেত্ৰত ঐকান্তিক হৈ থাকিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজৰ বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব । বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে গাৰ্হস্থ্য জীৱন সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে স্পষ্ট আৰু খোলাখুলিকৈ কথা-বতৰা পতাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব। কৰ্মৰত লোকসকলে কামত সন্তুষ্টি লাভ কৰিব আৰু ঊৰ্ধতন বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসসমূহৰ প্ৰশংসা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ’ব। নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ নতুন পথৰ সন্ধান কৰিব আৰু আনকি নতুন চাকৰি বা অতিৰিক্ত কাম/ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰিব আৰু স্থবিৰ হৈ পৰা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অৱশেষত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে সকাহ অনুভৱ কৰিব। আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে; ব্যয় অব্যাহত থাকিব যদিও সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহজনক ফলাফল লাভ কৰিব। ভ্ৰমণ আৰু নতুন অভিজ্ঞতা লাভৰ বাবেও এই সপ্তাহটো অনুকূল ।
  5. সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব; ইয়াৰ বাবে যত্নসহকাৰে পৰিকল্পনা কৰা আৰু ধৈৰ্য ধৰাৰ প্ৰয়োজন । নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু সামগ্ৰিক সুস্থতা উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব পাৰে, সেয়েহে শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাটো আপোনাৰ বাবে সুফলদায়ক হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো আয়ৰ প্ৰবাহ সীমিত হ’ব পাৰে, আনহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। অৱশ্যে, এই সময়ছোৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে উৎকৃষ্ট হ’ব আৰু নিজৰ উদ্যোগ সফলভাৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰী খণ্ড বা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে এনে কিছু নতুন আৰু আশাব্যঞ্জক সুযোগ পাব পাৰে যিবোৰে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ উন্নতিক এটা নতুন দিশলৈ লৈ যাব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে আৰু সেয়েহে সময়ৰ পূৰ্বে নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ নকৰিবলৈ বা কোনো হঠকাৰী পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া আৰু তেওঁৰ যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে অত্যন্ত মনোযোগী হৈ থকিব লাগিব, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব ঘটাব পাৰে।
  6. কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, যি তেওঁলোকক উন্নতি আৰু সুস্থিৰতাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লোৱা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু বিচক্ষণতাৰে ধন ব্যয় কৰা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ পৰা বিৰত থকাটো প্ৰয়োজনীয় । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এইটো এটা ইতিবাচক পৰ্যায় হ’ব, নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দৃঢ় প্ৰয়াস কৰিব, যিয়ে অনুকূল ফলাফল দিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ দায়িত্ব বুদ্ধি আৰু দক্ষতাৰে পালন কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো বিশেষভাৱে সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিব । বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও সৰু-সুৰা মতানৈক্য সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যিবোৰ ধৈৰ্যৰে সমাধান কৰিব পাৰি। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা শুভ হ’ব; তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ কৰিব আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰস্তুতি চলাব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সাফল্যৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ’ব ।
  7. তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব, য’ত সাৱধানতা আৰু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষ যত্ন ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত সৰু-সুৰা দুৰ্ঘটনা বা শাৰীৰিক অস্বস্তি হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, হঠাতে ধন লাভৰ যোগ আছে আৰু আপুনি পৈতৃক সম্পত্তি বা আগতে কৰা বিনিয়োগৰ পৰাও লাভান্বিত হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ চলোৱাৰ সময়ত নীতি-নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব, যাতে কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱ্য জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ প্ৰগতি দেখিবলৈ পাব । অৱশ্যে, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপৰ পৰ্যায় এটা আহিব পাৰে আৰু যদি কথা-বতৰাবোৰ ভালদেৰ চম্ভালিব নোৱাৰে, তেন্তে সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ তৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৈবাহিক জীৱনতো কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, এনে ক্ষেত্ৰত বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উপকাৰী হ’ব। শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ মনোযোগ বিঘ্নিত কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, যি তেওঁলোকৰ বাবে শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্য উত্তম হৈ থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ সমস্যা নাথাকিব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ কামত সক্ৰিয় আৰু উৎপাদনশীল হৈ থাকিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হ’ব, ধনৰ কোনো অভাৱ নহ’ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়সমূহ যথাসময়ত সম্পন্ন হ’ব। ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখযোগ্য লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব, যি তেওঁলোকক সন্তুষ্টি আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিব । কিন্তু হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো খৰখেদাকৈ কাম কৰিলে পৰিণাম প্ৰতিকূল হ’ব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো নিজৰ আৱেগ-অনুভূতি সঠিকভাৱে চম্ভালিব নোৱাৰিলে সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ছুটী কটোৱা বা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক আৰু সুদৃঢ় হ’ব । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক অনুকূল সময় আৰু হাতত লোৱা যিকোনো নতুন পাঠ্যক্ৰম বা শিক্ষাৰ সুযোগত সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
  9. ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব । আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত কিছু চিন্তিত হ’ব পাৰে; সেয়েহে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ দৈনিক ৰুটিন বজাই ৰখাটো জৰুৰী হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় অধিক হৈ থাকিব পাৰে; অৱশ্যে আপোনাৰ আয় সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, নতুন কৰ্মী নিযুক্ত কৰিব পাৰে নাইবা নিজৰ দলৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কামবোৰ অধিক দক্ষতাৰে সম্পন্ন কৰাটো সম্ভৱ হ’ব । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা যথেষ্ট মসৃণ হ’ব আৰু তেওঁলোকে কোনো ডাঙৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ অভাৱে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি আৰু বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে; গতিকে কথা-বতৰা পাতোঁতে আপুনি যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব, যি জীৱনলৈ সুখ আৰু সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আনিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা শৈক্ষিকভাৱে যথেষ্ট অনুকূল হ’ব, যদিও উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক মনোযোগী তথা একাগ্ৰ হৈ থাকিব লাগিব।
  10. মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব আৰু আপোনাৰ জীৱনলৈ স্থিৰতা আৰু অবিৰত প্ৰগতি কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগিব, যাৰ ফলত নিজৰ লক্ষ্যসমূহৰ ওপৰত মনোযোগ নিবদ্ধ কৰিব পাৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সন্তুষ্টবোধ কৰিব; ধনৰ অভাৱে কাম বিঘ্নিত নকৰে, যাৰ ফলত সকলো কাম সময়মতে সম্পন্ন হোৱাটো নিশ্চিত হ’ব । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় হৈ থাকিব, যাৰ ফলত কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে চলিব। চাকৰিয়ালসকলক আপাততঃ নিজৰ বৰ্তমান পদত বাহাল থাকিবলৈ তথা চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো স্থিৰতাই অধিক সুফল কঢ়িয়াই আনিব। এই সময়ছোৱা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু যদি আপুনি অবিবাহিত, তেন্তে আপুনি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত মাজে মাজে সৰু-সুৰা উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে যদিও ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী বজাই ৰাখিলে সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ থাকিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ সাফল্য অৰ্জনৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা প্ৰবল ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব; এই সময়ছোৱাত আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু নিজৰ যত্ন লোৱাৰ বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব । আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব, কিয়নো পুৰণি কোনো ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব পাৰে। ইতিবাচক মানসিকতা বজাই ৰাখি আৰু নেতিবাচক বিষয়সমূহৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে আপুনি নিজৰ মানসিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি যথেষ্ট সন্তুষ্টবোধ কৰিব, কিয়নো আয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ বৰ্ধিত ব্যয়সমূহৰ সৈতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব। এই সময়ছোৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়ত লাভ অৰ্জন কৰিব আৰু তেওঁলোক নিজৰ কামত সন্তুষ্ট হ’ব। চাকৰিয়ালসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে; সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাধাৰণতঃ সন্তুষ্ট হৈ থাকিব, যদিও কিছু সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে যিবোৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব । বৈবাহিক জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কিছু উদ্বেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰিস্থিতি লাহে লাহে উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সময়ছোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু নিষ্ঠাসহকাৰে অগ্ৰসৰ হোৱা যিকোনো পাঠ্যক্ৰম বা শিক্ষাক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু সুখ তথা উন্নতি কঢ়িয়াই আনিব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হ’বলৈ আৰু খোৱা-বোৱাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, যাতে সৰু-সুৰা ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব; ব্যয় বৃদ্ধি হোৱা সত্ত্বেও আপোনাৰ আয় যথেষ্ট ভাল হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি আৰ্থিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ’ব । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সন্তুষ্টবোধ কৰিব আৰু আনকি আপুনি এটা নতুন প্ৰকল্প বা পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যি ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বহন কৰে । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কই প্ৰাধান্য পাব আৰু আপোনাৰ সংগীগৰাকী আপোনাৰ প্ৰতি অত্যন্ত যত্নশীল আৰু সহায়ক হ’ব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মানসিক বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হ’ব । বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব আৰু নিজৰ জীৱনসংগীৰ বিচক্ষণতা আৰু উৎসাহৰ ফলত অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিব । কোনো ডাঙৰ বাধা নোহোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শৈক্ষিক জীৱনটো অতি মসৃণভাৱে আগবাঢ়িব আৰু তেওঁলোকে নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ।

