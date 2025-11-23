ETV Bharat / state

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

Weekly horoscope for 23rd to 29th November 2025
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 23, 2025 at 5:30 AM IST

15 Min Read
  1. মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব, বিশেষকৈ স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত সমস্যাৰ আৰু অৱনতি ঘটিব পাৰে । ব্যৱসায়িক উদ্যমৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব, যাৰ ফলাফল সময়ৰ সৈতে লাহে লাহে দেখা পোৱা যাব । চাকৰি সলনিৰ কথা বিবেচনা কৰি থকা চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে উন্নত সুযোগৰ বাবে কিছু বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব । প্ৰেম সম্পৰ্কত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা উদ্বেগ বা ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে আৰু খং নাইবা সৰু-সুৰা মতানৈক্যৰ ফলত বৈবাহিক জীৱনত মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আগতে ধাৰে দিয়া কিছু ধন ঘূৰাই পাব পাৰে, কিন্তু সুস্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ অবাবত ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অতি অনুকূল, পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা বা বিষয়টোৰ ওপৰত দখল উন্নত কৰাৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় । বিক্ষিপ্ততা, বিশেষকৈ বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে একাগ্ৰতা বজাই ৰখাত সহায়ক হ’ব আৰু সাফল্য প্ৰাপ্তি নিশ্চিত হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, সাৱধানে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱা, ধৈৰ্য আৰু শৃংখলাবদ্ধ প্ৰয়াসে আপোনাক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰাত তথা সপ্তাহটো সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব ।
  2. বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্য কিছু ভংগুৰ হ’ব পাৰে, গতিকে অতিৰিক্ত যত্ন লওক, ভালদৰে খোৱা-বোৱা কৰক আৰু পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক । ব্যৱসায়ত পৰিণাম লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব, আনহাতে চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে পদোন্নতি নাইবা স্বীকৃতি পাবলৈ ভবাতকৈ বেছি সময় লাগিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সৰু-সুৰা মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু বৈবাহিক জীৱনত অহংকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু নম্ৰ হৈ থকাই বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায় কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেপৰোৱাভাৱে ব্যয় কৰিলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে বুদ্ধিৰে টকা-পইচা চম্ভালক আৰু অযথা ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে একাগ্ৰতা আৰু অনুশাসন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভাল শৈক্ষিক ফলাফল লাভ কৰিবলৈ বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে সময় নষ্ট কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক নাইবা বিভ্ৰান্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকক । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত ধৈৰ্য, নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু স্বাস্থ্য, সম্পৰ্ক আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন । ভাৰসাম্যপূৰ্ণ আৰু সচেতন হৈ থকাটোৱে আপোনাক ব্যক্তিগত, পেছাদাৰী আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সহজে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাত তথা অগ্ৰগতি লাভত সহায় কৰিব ।
  3. মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ পাচনতন্ত্ৰৰ যত্ন লওক, কিয়নো সৰু-সুৰা সমস্যাসমূহক আওকাণ কৰিলে সেইবোৰৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এয়া ব্যৱসায়ৰ বাবে অতি অনুকূল সময়, আগতে বাতিল হোৱা চুক্তিসমূহ ঘূৰাই পাব পাৰে, যাৰ ফলত নতুন সুযোগ মুকলি হ’ব । চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে এটা আশাব্যঞ্জক প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰে, যিয়ে সন্তুষ্টি আৰু উন্নতি কঢ়িয়াই আনে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে কিছু উৎকণ্ঠা হ’ব পাৰে, আনহাতে বিবাহিত দম্পতীসকল সাময়িক মতানৈক্যৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে ভ্ৰমণত নাইবা ধৰ্মীয় কাম-কাজত সাধাৰণতকৈ অধিক ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সযতনে ব্যয়ৰ পৰিকল্পনা কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুযোগ হেৰুওৱাটো হতাশাজনক অনুভৱ হ’ব পাৰে, গতিকে সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে একাগ্ৰতা, সময়োপযোগী পদক্ষেপ আৰু সযতনে পৰিকল্পনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । সামগ্ৰিকভাৱে, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া, সম্পৰ্কত ধৈৰ্য ধৰি ৰখা আৰু টকা-পইচা বিচক্ষণতাৰে চম্ভালাৰ অভ্যাস কৰাটোৱে আপোনাক এই সপ্তাহটো সুচাৰুৰূপে আৰু সফলতাৰে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব, যাৰ ফলত কাম, প্ৰেম আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা নিশ্চিত হ’ব ।
  4. কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে ভালে থাকিব, কিন্তু যদি আপুনি ফোন বা লেপটপত কাম কৰি বহু সময় কটায়, তেন্তে নিয়মিতভাৱে চকু দুটাক জিৰণি দিয়াটো নিশ্চিত কৰক । আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু সাফল্যৰ বাবে এইটো এটা ইতিবাচক পৰ্যায় । ব্যৱসায়ীসকলে ভাল সুযোগ পাব পাৰে আৰু বিদেশী গ্ৰাহক বা অংশীদাৰিত্বৰ পৰা অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ বাবে পদোন্নতি বা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আনন্দদায়ক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ বা চুটি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । বিবাহিত দম্পতীয়ে শান্তি আৰু বুজাবুজিৰ আশা কৰিব পাৰে, কিয়নো পুৰণি সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো সুস্থিৰ হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি ভাল কিবা কিনিব পাৰে নাইবা উপযোগী ঘৰুৱা সামগ্ৰীত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাই তেওঁলোকক ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰাত আৰু ভাল ফলাফল লাভ কৰাত সহায় কৰিব । একাগ্ৰ আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হৈ থকাই এই সপ্তাহটোক সামগ্ৰিকভাৱে সুচাৰু আৰু ফলদায়ক কৰি তুলিব ।
  5. সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব, কিয়নো সৰু-সুৰা ৰোগবোৰকো আওকাণ কৰিলে সেইবোৰ আৰু বেয়ালৈ যাব পাৰে । পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক আৰু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস মানি চলক । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰকল্প বা ব্যৱসায়িক অংশীদাৰিত্ব আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে এয়া এক শুভ সময় আৰু আপুনি প্ৰভাৱশালী লোকক লগ পাব পাৰে, যিসকলে আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰে । চাকৰিয়ালসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো প্ৰতিযোগীসকলে পদোন্নতিত বিলম্ব কৰাবলৈ নাইবা সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান জটিলতাই আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত সন্দেহ বা উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে খোলা-খুলিকৈ কথা পাতক । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱনসংগীয়ে নতুন চাকৰি বা সুযোগ পোৱাত সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰে, যিয়ে ঘৰখনলৈ ইতিবাচকতা আনিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু নিৰাপদ চৰকাৰী আঁচনিত বিনিয়োগ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মনোযোগ বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ — বিক্ষিপ্ততাই বাধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য, আৰ্থিক বিষয় আৰু কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে আপোনাৰ সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে অধিক সুস্থিৰ আৰু উৎপাদনশীল হ’ব ।
  6. কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্থিৰ হৈ থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ চিন্তা নাথাকিব । কিন্তু আপুনি যদি উচ্চ ৰক্তচাপ বা ডায়েবেটিছত ভুগি আছে, তেন্তে নিয়মিতভাৱে ঔষধ সেৱন কৰি থাকিব আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ৰুটিন মানি চলিব । কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাযোগ স্থাপন কৰি আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সুযোগ আছে, যিয়ে শক্তিশালী আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ চাকৰিত পুনৰ যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত অগ্ৰগতিৰ নতুন সুযোগ মুকলি হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পুৰণি কথাই সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সৰু-সুৰা মতানৈক্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে শান্তভাৱে বিষয়বোৰ চম্ভালিব । বিবাহিত লোকসকলে ধৈৰ্য ধৰা উচিত, কিয়নো সামান্য তৰ্কই ঘৰৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি অতীতত কৰা বিনিয়োগৰ পৰা লাভান্বিত হ’ব পাৰে, কিন্তু ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ অবাবত ব্যয় পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হ’ব যেন দেখা গৈছে – পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ দৰে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে তেওঁলোকক সাফল্য আৰু স্থিৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতি লাভ কৰাত সহায় কৰিব । সংগঠিত আৰু সুসংগত হৈ থাকক ।
  7. তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু আপুনি নিজকে সবল আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । যোগাভ্যাস আৰু প্ৰাণায়ামৰ দৰে অভ্যাস অব্যাহত ৰখাই আপুনি সবল হৈ থাকিবলৈ আৰু আভ্যন্তৰীণ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব । আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰকল্প বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিবলৈ এয়া এক অনুকূল সময় যদিও ব্যৱসায়ীসকলে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে বৰ্তমানৰ দায়িত্বত মনোনিৱেশ কৰি থকাটোৱেই উত্তম আৰু এতিয়াই চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাটো এৰাই চলা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো ইতিবাচক হ’ব যেন দেখা গৈছে — আপুনি সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ কিনা-কটা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল নম্ৰ হৈ থকা উচিত আৰু অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষা বা প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । নতুন পাঠ্যক্ৰম বা শিক্ষণৰ সুযোগ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী উভয় ক্ষেত্ৰতে উন্নতিৰ বাবে সহায়ক হ’ব । সুচিন্তিত পৰিকল্পনা আৰু স্থিৰ একাগ্ৰতাৰ সৈতে এই সপ্তাহটোৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাৰসাম্য, উৎপাদনশীলতা আৰু সন্তুষ্টিৰ অনুভূতি কঢ়িয়াই আনিব ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য অলপ দুৰ্বল হ’ব পাৰে আৰু আপুনি মানসিক চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে । নিজৰ খোৱা-বোৱাৰ যত্ন লওক আৰু আপোনাৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাব পৰা যিকোনো বস্তু পৰিহাৰ কৰক । আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক শুভ সময়, বিশেষকৈ সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে যিসকলে নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে শিকাৰ আৰু উন্নতিৰ সুযোগ পাব, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ গুজব বা ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই উত্তম । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো মিশ্ৰিত হ’ব যেন লাগিছে, কিয়নো অপ্ৰত্যাশিত ব্যয় হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তত । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে উৎসাহজনক হ’ব — যদি আপুনি অংশকালীন চাকৰিৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেন্তে উপযুক্ত বিকল্প ওলাই আহিব পাৰে । অধ্যৱসায় আৰু একাগ্ৰতাৰে আপুনি পঢ়া-শুনাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব । এটা সুচাৰু আৰু ইতিবাচক সপ্তাহ নিশ্চিত কৰিবলৈ স্বাস্থ্য, আৰ্থিক বিষয় আৰু শিক্ষাৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখক । শান্ত হৈ থাকক আৰু কথাবোৰ অবিচলিতভাৱে লওক ।
  9. ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি শক্তি আৰু উৎসাহপূৰ্ণ অনুভৱ কৰিব । নিজৰ শৰীৰটো সবল কৰি ৰাখিবলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওক আৰু তেলেতীয়া খাদ্য নাইবা জাংক ফুড খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি আশাব্যঞ্জক হোৱা দেখা গৈছে — আপুনি কোনো নতুন বা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পত পাব পাৰে যিয়ে আপোনাক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব । যদি আপুনি চাকৰি কৰি আছে, তেন্তে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস আৰু একাগ্ৰতাৰ মাধ্যমেৰে সাফল্য লাভ কৰিব । সহকৰ্মীৰ সৈতে হোৱা ভুল বুজাবুজি বা ব্যৱধান অৱশেষত আঁতৰি যাব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কত আপোনাৰ সম্পৰ্কই আনন্দ আৰু আন্তৰিকতা কঢ়িয়াই আনিব, আনহাতে বৈবাহিক জীৱনো শান্তিপূৰ্ণ হ’ব, পুৰণি বিবাদৰ অন্ত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি কিছু কঠিন যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে, গতিকে মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্যয় বিচক্ষণতাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো শিক্ষণ আৰু অগ্ৰগতিৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাৰ লক্ষ্য আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব, যিয়ে আপোনাক গোটেই সপ্তাহটোত আত্মবিশ্বাস আৰু একাগ্ৰতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ।
  10. মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, কিয়নো আপুনি দুৰ্বল বা ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু একাধিকবাৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হ’ব । পৰ্যাপ্ত বিশ্ৰাম লওক আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ীসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰক । চাকৰিয়াল লোকসকলে ধৈৰ্য সহকাৰে সমস্যাসমূহ চম্ভালা উচিত আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত সময় কটাব নোৱাৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সৰু-সুৰা ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনটো প্ৰেম আৰু সমৰ্থনেৰে ভৰা হ’ব আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে কাম বা কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত আপোনাৰ পৰামৰ্শ ল’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি অপ্ৰত্যাশিত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে, যিয়ে আনন্দ আৰু সকাহ কঢ়িয়াই আনিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বন্ধু-বান্ধৱীৰ কাৰণে হোৱা বিক্ষিপ্ততা কমাই পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাটো উত্তম, যাতে ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰে । সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে সুচাৰু আৰু শান্তিপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ স্বাস্থ্য, কাম আৰু সম্পৰ্কৰ প্ৰতি সুষম দৃষ্টিভংগী বজাই ৰাখক ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি শক্তিৰ অভাৱ আৰু শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক আৰু অত্যধিক পৰিশ্ৰম নকৰিব । পাচন ক্ৰিয়া সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, সম্পত্তিৰ ডীলাৰসকলৰ লোকচান হ’ব পাৰে, গতিকে চুক্তি কৰাৰ সময়ত সাৱধান হওক । চাকৰিয়ালসকলে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু সময়মতে কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত যত্ন আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাওক । পাৰিবাৰিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ বা সৰু-সুৰা মতানৈক্য থাকিব পাৰে, গতিকে শান্ত হৈ তথা ধৈৰ্য ধৰি থাকক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰিবলৈ এয়া এক শুভ সময়, কিয়নো আগলৈ ইয়াৰ মাধ্যমত ধনাত্মক ফলাফল পোৱা যাব পাৰে । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আশাব্যঞ্জক হোৱা দেখা গৈছে - মনোযোগ আৰু প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত ভাল অগ্ৰগতি আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰিব । গোটেই সপ্তাহটো শান্ত আৰু সন্তুলিত হৈ থাকক ।
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ’ব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ সহজেই খং উঠিব পাৰে নাইবা আপুনি মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে । শান্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিজৰ শৰীৰ আৰু মনৰ যত্ন লওক । ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি চুক্তি বা পূৰ্বৰ কামৰ পৰা ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । যদি আপুনি চাকৰি কৰে, তেন্তে নিজৰ কামত সতৰ্ক হওক আৰু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আপুনি নতুন চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে, কিন্তু সন্মতি দিয়াৰ আগতে সেইটো খুঁটি-নাটি মাৰি পৰীক্ষা কৰক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে আনন্দপূৰ্ণ মুহূৰ্ত কটাব পাৰে বা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনালোকক আৰু ঘনিষ্ঠ কৰি তুলিব । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্প্ৰীতি, বুজাবুজি আৰু সুখপ্ৰদ কথোপকথন উপভোগ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, নিজৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, কিয়নো অনাৱশ্যক ব্যয়ে সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা ঋণৰ ল’বলগীয়া কৰিব পাৰে । সাফল্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকি পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত । নিজৰ স্বাস্থ্য, আৱেগ আৰু আৰ্থিক স্থিতিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক, কিয়নো ই আপোনাক সুস্থিৰ হৈ থাকিবলৈ আৰু সপ্তাহটো শান্তিপূৰ্ণ আৰু ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাত সাহায্য কৰিব ।

