22ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে - কেনে যাব আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (22-28 ফেব্ৰুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
Published : February 22, 2026 at 4:42 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, যদিও কাহ, পানীলগা, জ্বৰৰ দৰে ঋতুজনিত ৰোগৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন । আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ কিন্তু অত্যধিক ব্যয় মানসিক চাপৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । ব্যৱসায় বৃদ্ধি ৷ ভাল অগ্ৰগতি ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব, তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ আৰু মানসিক অশান্তি থাকিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব আৰু পঢ়া-শুনাৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰি যাব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, উপাৰ্জন কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু অযথা ব্যয় এৰাই চলিবলৈ সতৰ্ক হোৱা উচিত । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ । চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশটো কিছু স্পৰ্শকাতৰ নাইবা "স্বেচ্ছাচাৰী" যেন বিবেচনা কৰিব পাৰে । ৰোমাণ্টিক আৰু বৈবাহিক জীৱন উভয়ে অতি মনোৰম হ’ব, অন্তৰংগ সময় আৰু ৰোমাঞ্চেৰে পূৰ্ণ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকাৰ তথা অন্বেষণ কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা থাকিব । এই সপ্তাহটো ব্যৱসায়িক সাফল্য আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ সুখানুভূতিৰে ভৰি পৰিব, যি শাৰীৰিক সমস্যা আৰু পেছাগত চাপৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব, বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পেটৰ সৈতে সম্পৰ্কীত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয়বহুল বস্তুৰ বাবে অত্যধিক ব্যয় কৰিলে আপোনাৰ বাজেট বিপৰ্যস্ত হ’ব পাৰে । প্ৰভাৱশালী লোকৰ সাহায্যত ব্যৱসায় ভালকৈ চলিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে আনকি উচ্চ পদবীও লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে, বিশ্বাসৰ অভাৱ বা সন্দেহ জন্ম লোৱাৰ ফলত ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আপোনাৰ জীৱনসংগী কামত অতিশয় ব্যস্ত হৈ থাকিব, ফলত আপোনালোকে একেলগে কটোৱা সময়খিনিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হেৰুৱাব পাৰে । পেছাগত অগ্ৰগতি আৰু দৃঢ় ব্যৱসায়িক সমৰ্থন এই সপ্তাহৰ শক্তি, যি সফলতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব । নিজৰ বাজেট পৰিচালনা কৰি তথা ব্যক্তিগত সংশয় নিৰসন কৰি আপুনি ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব পাৰিব ।
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া ৷ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, বিশেষকৈ বুকুত কফ জমা হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আয় ভাল হ’ব, কিন্তু হঠাতে এটা ডাঙৰ ব্যয় হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকল কিছু লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক ভাল আৰু উপহাৰৰ আদান-প্ৰদান হ’ব । আনহাতে, জীৱনসংগীৰ অসুস্থতাৰ ফলত বৈবাহিক জীৱন চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা লাভজনক হ’ব, যদিও অন্যসকলে মনোনিৱেশ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে । আৰ্থিক বিপৰ্যয় আৰু ঘৰুৱা স্বাস্থ্যজনিত চিন্তাৰ সৈতে ৰোমাণ্টিক সুখানুভূতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো আপোনাৰ মূল প্ৰত্যাহ্বান হ’ব । ব্যয় বৃদ্ধি ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব, গতিকে পানীলগা আৰু ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ দৰে ঋতুজনিত ৰোগৰ পৰা সাৱধানে থকাটো প্ৰয়োজন । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণে আপোনাৰ পৰিস্থিতি উন্নতি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ত উত্থান-পতন হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন সন্তুষ্টিদায়ক হ’ব ৷ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰেল । পেছাগত সন্মান আৰু শৈক্ষিক সম্ভাৱনা এই সপ্তাহৰ শক্তিশালী দিশ ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব, যদিও ঋতুজনিত কাহ আৰু পানীলগা যোগাভ্যাস আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আয় অধিক হ’ব যদিও অযথা ব্যয়ো হ’ব, যিবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে । ব্যৱসায় ভালদৰে চলিব আৰু নতুন স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বিশেষ সুখবৰ পাব পাৰে । ব্যক্তিগত জীৱনটো অতি উত্তম হ’ব; ৰোমাণ্টিক আৰু দাম্পত্য উভয় সম্পৰ্কই পাৰস্পৰিক মৰম-চেনেহ আৰু ভ্ৰমণেৰে পূৰ্ণ হ’ব । এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে উৎকৃষ্ট হ’ব, প্ৰতিযোগিতাত সাফল্য প্ৰাপ্ত হ’ব আৰু কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ আহিব । ব্যৱসায়িক উন্নতি আৰু শৈক্ষিক/ব্যক্তিগত সাফল্য এই সপ্তাহৰ প্ৰধান দিশ, যিয়ে উল্লেখযোগ্য লাভ কঢ়িয়াই আনিব । স্বাস্থ্যৰ যত্ন আৰু অযথা ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৷ লাভ হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণ হ’ব, যদিও পুৰণি কোনো ৰোগৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ ফলত কিছু স্বস্তি পাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, কম আয় আৰু অধিক ব্যয়ৰ ফলত আপুনি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাস সম্পৰ্কে সতৰ্ক হোৱা উচিত, যাৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে, আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে নতুন সুযোগ পাব । ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কঠিন হ’ব পাৰে; ৰোমাণ্টিক আৰু দাম্পত্য উভয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতে দূৰত্ব আৰু উদ্বেগ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । আপুনি আপোনাৰ প্ৰকৃত অনুভূতি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰিব পাৰে । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগৰ অভাৱৰ ফলত বহু বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । আৰ্থিক চাপ আৰু সম্পৰ্কৰ ব্যৱধান চম্ভালাটোৱেই হ’ব আপোনাৰ মূল প্ৰত্যাহ্বান । ব্যৱসায়ত নম্ৰ হৈ ব্যক্তিগত জীৱনত দূৰত্ব কমাবলৈ চেষ্টা কৰি এনে কিছুমান সমস্যা লাঘৱ কৰিব পাৰি । এই সপ্তাহত আপোনাৰ পেছাগত আৰু ঘৰুৱা কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰলৈ অহা বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰিবলৈ আৰ্থিক অনুশাসন আৰু আৱেগিক ক্ষেত্ৰত খোলা-খুলিকৈ কথাবতৰা পতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, যদিও পেটৰ সমস্যাৰ বাবে হোৱা মুখৰ ঘাৰ ফলত অসুবিধা হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰাৰম্ভিক অসুবিধাবোৰ হ্ৰাস পাব, যদিও ব্যৱসায়ত আয় আৰু ব্যয় দুয়োটা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব । কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী সম্পৰ্কে বিশেষভাৱে সতৰ্ক হৈ থকা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, ভুল বুজাবুজিৰ ফলত বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । অৱশ্যে বৈবাহিক জীৱনটো আনন্দদায়ক হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অতি শুভ হ’ব, বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলৰ বাবে । সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে হোৱা আৰ্থিক উন্নতি আৰু শৈক্ষিক সাফল্যৰ সৈতে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু ৰোমাণ্টিক ভুল বুজাবুজিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো মূল বিষয় হ’ব ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহ ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া ৷ পেটৰ বিষে কিছু সমস্যা হ’ব পাৰে । আৰ্থিক অৱস্থাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে; আয় অধিক হ’ব যদিও ব্যয়ো বৃদ্ধি পাব । চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ পৰা ব্যৱসায়ত যথেষ্ট লাভ হ’ব পাৰে আৰু কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীসকলৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিব । বৈবাহিক জীৱনত মানসিক চাপ আৰু হতাশাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল অন্যমনস্ক হ’ব পাৰে আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে বৃত্তি লাভৰ বাবে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । এই সপ্তাহৰ শ্ৰেষ্ঠ দিশসমূহ হ’ল পেছাগত ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা আৰু ব্যৱসায়িক সুযোগ, যিয়ে দাম্পত্য জীৱনৰ মানসিক চাপ আৰু পঢ়া-শুনাৰ অসুবিধাসমূহ লাঘৱ কৰাত সহায় কৰিব । নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু বাজেট চম্ভালি আপুনি পেছাদাৰী লাভসমূহৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল’ব পাৰে । এই সপ্তাহটোত এই সক্ৰিয় সময়ছোৱাত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ পঢ়া-শুনা আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক উভয় ক্ষেত্ৰতে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব, যদিও ছালৰ এলাৰ্জী বা পেটৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো অতি উত্তম হ’ব; আপুনি ঋণমুক্ত হ’ব পাৰে আৰু আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে উৎকৃষ্ট সুযোগ পাব আৰু কৰ্মচাৰীসকলক উচ্চ পৰ্যায়ৰ দায়িত্ব দিয়া হ’ব । ৰোমাণ্টিক জীৱন ভাল, যদিও কামৰ বাবে আপোনাৰ সংগী কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰত থাকিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে সকলো পৰীক্ষা আৰু প্ৰতিযোগিতাতে সাফল্য লাভৰ আশা কৰিব পাৰে । আৰ্থিক স্বাধীনতা আৰু পেছাগত/শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতা এই সপ্তাহৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, যাৰ ফলত সাফল্যৰ দৃঢ় অনুভূতিৰ সৃষ্টি হয় । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব ৷ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক উপভোগ কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব আৰু তেওঁলোকে অসুস্থতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰা বাচি থকা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি সবল, ব্যয় কম আৰু আয় অধিক হ’ব । ব্যৱসায়িক অংশীদাৰসকলে উল্লেখযোগ্য লাভ অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ উৰ্ধতন বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিব । ব্যক্তিগত জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত, বৈবাহিক জীৱনটো উৎকৃষ্ট হ’ব আৰু সংগীয়ে হয়তো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কত উদ্বেগ থাকিব পাৰে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱী বা সহকৰ্মীৰ সমৰ্থনে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো দুৰ্বল, কিয়নো পঢ়া-শুনাত আগ্ৰহ কম হ’ব পাৰে । আৰ্থিক সুস্থিৰতা আৰু পেছাগত/দাম্পত্য সুখ হৈছে এই সপ্তাহৰ শক্তিৰ উৎস । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লৈ আৰু আনৰ সহায়ত ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ উদ্বেগসমূহ চম্ভালি আপুনি এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ প্ৰচণ্ড পেটৰ বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ধন সঞ্চয় কৰা আৰু অপব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু কৌশলগত চিন্তাধাৰাই ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ দিশে লৈ যাব । কৰ্মচাৰীসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিব । ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক মিশ্ৰিত হ’ব; যদিও প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে আপোনাৰ কিছু মতানৈক্য হ'ব পাৰে, তথাপিও আপোনাৰ জীৱনসংগী অত্যন্ত সহায়ক হ’ব আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত আপোনাৰ কাষত থকিব । আপুনি নিজৰ পৰিয়ালৰ গুৰুত্বও বুজি পাব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে ৷