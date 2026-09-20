বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 20, 2026 at 7:24 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ছাল বা স্নায়ুৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব, যদিও কিছুমান কামত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আয়ো বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে য’ত কাম কৰি আছে তাতেই থাকক, এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ কথা নাভাবিলেই ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো অনুকূল আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ঋণৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু সামান্য অসুবিধা অনুভৱ কৰিলেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ আৰ্থিক অৱস্থা বিশেষ ভাল নাথাকিব পাৰে, যদিও সপ্তাহৰ মাজভাগত হঠাৎ ধন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সফলতা পাবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক, কিয়নো প্ৰিয়জনৰ সৈতে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত অহংকাৰৰ বাবে চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধ্যয়নত অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ যদি পেট বা স্নায়ুৰ সৈতে জড়িত কোনো পুৰণি সমস্যা আছে, তেন্তে অৱহেলাৰ বাবে সেয়া বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল থাকিব আৰু বহুদিন ধৰি স্থগিত হৈ থকা কোনো পুৰণি প্ৰজেক্ট পুনৰ আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে পৰিশ্ৰম কৰিলে ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে এই সময়ত চাকৰিত কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰাই ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত অহংবোধৰ পৰা আঁতৰি থাকক, নহ’লে সম্পৰ্কত দূৰত্ব সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন কোনো কোর্সত যোগদান কৰিব বিচাৰিলে ভালদৰে চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত লওক ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰিলে বিভিন্ন শাৰীৰিক সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে, সেয়েহে নিজৰ যত্ন লওক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল থাকিব আৰু ধনৰ সৈতে জড়িত কোনো পুৰণি স্থগিত কাম পুনৰ আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কোনো বিষয়ক লৈ বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহ অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ যদি কোনো পুৰণি ৰোগত ভুগি আছে, তেন্তে এই সময়ত কিছু সকাহ পাব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব, কিন্তু শ্বেয়াৰ বজাৰত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ কৰ্মদক্ষতা দেখি উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে প্ৰশংসা কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পুৰণি সংগী পুনৰ জীৱনলৈ উভতি আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল আৰু কোনো সুখবৰ পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ যদি কোনো পুৰণি ৰোগে কষ্ট দি আছে, তেন্তে এই সপ্তাহত উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কিয়নো অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ চলি থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ হাতৰ পৰা কোনো ডাঙৰ চুক্তি আঁতৰি যাব পাৰে, যাৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক পূৰ্বতে বেয়া থাকিলে এতিয়া উন্নতি হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কিছু অনিশ্চিত অৱস্থাত থাকিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি সতেজ আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লোক দেখুৱাবলৈ এনে কোনো কাম নকৰিব যাৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিলে লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ অবিবাহিত বা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকা লোকসকলৰ জীৱনত নতুন সংগী আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু সাৱধানতা প্ৰয়োজন, কিয়নো ভুল বুজাবুজিৰ বাবে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে গৱেষণামূলক কাম কৰাৰ সুযোগ পালে তেওঁলোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি পাব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ বাবে কোনো পুৰণি ৰোগ পুনৰ কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো অনুকূল আৰু ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিলে লাভ পাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন কোনো কামত বিনিয়োগ কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় অত্যন্ত ভাল আৰু কোনো পুৰণি সংগী পুনৰ জীৱনলৈ উভতি আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে তীৰ্থস্থানলৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল আৰু অগ্ৰগতিৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ যদি কোনো পুৰণি ৰোগে কষ্ট দি আছিল, তেন্তে তাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু আপুনি উদাৰতাৰে ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত অনুকূল ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে আৰু সম্পর্ক ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনাও সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত ভুল বুজাবুজিৰ বাবে চাপ থাকিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পুৰণি আধৰুৱা কোর্স পুনৰ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সময় ভাল, কিন্তু ভুল সংগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ স্নায়ুৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যা থাকিলে কামৰ মাজে মাজে বিশ্ৰাম লওক ৷ আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু হঠাৎ ধন লাভ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত এতিয়া কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাই ভাল ৷ চাকৰিজীৱীসকলে য’ত কাম কৰি আছে তাতেই থাকক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ বাবে সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু দুয়োৰে মাজত মৰম বজাই থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গৱেষণামূলক কামৰ অংশ হ’ব পাৰে, যদিও বাহিৰৰ লোকৰ সৈতে অধিক মেলামেশাই পঢ়াশুনাত বিঘিনি ঘটাব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু কোনো ৰোগত ভুগি থাকিলে অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু ধন কোনো ভাল কামত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, আনকি বিচ্ছেদৰ পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত অধিক খং কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ মাটি-সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় কিছু কঠিন আৰু যদি কোনো বিষয় সলনি কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে এতিয়া সময় অনুকূল নহয় ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, কিন্তু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও বিশেষ নজৰ দিয়ক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু আৰ্থিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে বহুদিন ধৰি বন্ধ বা স্থগিত হৈ থকা পুৰণি কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ বাবে ঘৰৰ শান্তি বিঘ্নিত হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে যদি কোনো পৰিৱৰ্তনৰ সুযোগ লাভ কৰে, তেন্তে তাক তৎক্ষণাৎ নাকচ নকৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু তেওঁলোকে মনোযোগসহ পঢ়াশুনা কৰিব ৷