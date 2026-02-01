1 ৰ পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ, আগন্তুক সাত দিনত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই লাভ কৰিব ভাল খবৰ ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (1-7 ফেব্ৰুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026 at 3:47 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ইতিবাচক হ’ব যদিও কাহ, পানীলগা বা জ্বৰৰ দৰে সম্ভাৱ্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব, যাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । দৈনিক আয়ৰ বৃদ্ধি আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সম্ভাব্য দৰমহা বৃদ্ধিৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন উন্নতিৰ সুযোগ পাব, যিবোৰ অতি লাভজনক হ’ব । আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি অনুকূল হ’ব আৰু সংগীক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে । অৱশ্যে, নিজৰ দাম্পত্য জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক, কিয়নো আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু কথা লুকুৱাব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকলে ডাঙৰ বাধা তথা মনোযোগহীনতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত মনোনিৱেশ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব । ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এই প্ৰথম সপ্তাহজুৰি উপলব্ধ আৰ্থিক তথা কেৰিয়াৰৰ ভাল সুযোগৰ সুবিধা লৈ স্বাস্থ্যৰ উত্থান-পতন চম্ভালাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি উত্তম হ’ব যদিও জনবহুল স্থানত সংক্ৰমণৰ আশংকাৰ বাবে স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব, আয় বৃদ্ধি হ’ব আৰু নতুন ব্যৱসায়ৰ সুযোগ মুকলি হ’ব, যি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰসাৰ ঘটাব । কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ কৰিব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অত্যন্ত প্ৰেমপূৰ্ণ হ’ব আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ বাকী থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতঃ ফলপ্ৰসূ হ’ব, কিন্তু পঢ়া-শুনাত সম্ভাৱ্য অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁলোকে গভীৰ মনোযোগ বজাই ৰাখিব লাগিব । এতিয়া পঢ়া-শুনাক অৱহেলা কৰিলে আপুনি দীৰ্ঘম্যাদী কেৰিয়াৰৰ লক্ষ্যত পিছ পৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, ভাল উপাৰ্জন, কেৰিয়াৰৰ উন্নতি আৰু এটা পৰিপূৰ্ণ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ সংমিশ্ৰণে ইয়াক এক সফল সময় কৰি তুলিব যদিহে আপুনি নিজৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লয় আৰু একাণপতীয়াকৈ লাগি থাকে ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, গাঁঠিৰ বিষ বা পেটৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি এক সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে, কোনো অৰ্থাভাৱ নাই; আনকি আপুনি নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন উদ্যোগ এটা আৰম্ভ কৰাৰ কথাও বিবেচনা কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে লাভৰ প্ৰত্যাশা কৰিব পাৰে, আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সজাগ তথা সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব । প্ৰেম সম্পৰ্ক অতি ৰোমাণ্টিক হ’ব, আপুনি আৰু আপোনাৰ সংগীয়ে গভীৰ সংযোগ অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনো অত্যন্ত সুখময় হ’ব । সমগ্ৰ সপ্তাহজুৰি পৰিয়ালত শান্তি আৰু সুখ বিৰাজ কৰিব। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো পঢ়া-শুনাৰ বাবে অনুকূল হ’ব যদিও প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বহাসকলে সাফল্য লাভ কৰিবলৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব । কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানতা আৰু ৰোমাণ্টিক আনন্দৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো এই সপ্তাহটোৰ মূল বৈশিষ্ট্য, কিয়নো আপুনি সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অনুশাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৰিচালনা কৰাৰ লগতে সুস্থিৰ আৰ্থিক স্থিতিও বজাই ৰাখিব ।
- কর্কট ৰাশি : এসপ্তাহৰ উত্থান-পতনৰ বাবে কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকল সাজু হৈ থকা উচিত, বিশেষকৈ গাঁঠি বা গাৰ বিষৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি ভাল, কিয়নো আয়ৰ একাধিক উৎস ওলাই আহিব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন কৌশল গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্য বিবাদ সম্পৰ্কে সাৱধান হোৱা উচিত । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অস্থিৰ হ’ব যদিও সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত কিছু চাপৰ সন্মুখীন হ’ব, য’ত শহুৰ-শাহুৰ সৈতে তৰ্কা-তৰ্কিও হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এয়া এক সফল সময়, বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা নাইবা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকলৰ বাবে। আপুনি বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে মিলি-জুলি কাম কৰি পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব । ব্যক্তিগত সম্পৰ্কত থকা উদ্বেগ আৰু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ মাজতো এই সপ্তাহত আপোনাৰ আৰ্থিক বৈচিত্ৰ্য আৰু শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন আপোনাৰ বাবে শক্তিশালী দিশ, যদিহে আপুনি কাৰ্যালয়ৰ বিবাদসমূহ পৰিপক্কতা আৰু যত্ন সহকাৰে চম্ভালে ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব, য’ত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কলেষ্টেৰল বা চৰ্বি সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আয় বৃদ্ধিৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি ভাল হ’ব, যদিও আপুনি কিছুমান অপৰিকল্পিত বা অবাঞ্ছিত ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে অংশীদাৰিত্ব আৰু নিজৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে সাফল্য লাভ কৰিব, আনহাতে চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ দক্ষতাৰ জৰিয়তে উচ্চ পদবী প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে । জীৱনসংগী আৰু পৰিয়ালৰ দৃঢ় সমৰ্থনৰ ফলত বৈবাহিক জীৱন সন্তুষ্টিদায়ক হ’ব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক অতি উত্তম হ’ব, আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে । কোচিঙৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু প্ৰেম সম্পৰ্ক সমৃদ্ধ হ’ব যদিও ব্যয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে বাজেটৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, আপোনজনৰ সমৰ্থন আৰু পেছাগত উন্নতিয়ে গোটেই সপ্তাহজুৰি আপোনাৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে এক সুদৃঢ় ভেঁটি প্ৰদান কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো তুলনামূলকভাৱে সুস্থিৰ হ’ব যদিও আপোনাৰ গোপনাংগ সম্পৰ্কীয় স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰগতিত সন্তুষ্ট হ’ব, কিয়নো উন্নতি আৰু অগ্ৰগতিৰ সুযোগ আহিব । চাকৰিয়ালসকলে সম্ভাৱ্য চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বদলিৰ বাবে সাজু হৈ থকা উচিত । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় উপভোগ কৰিব আৰু ইতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব । বৈবাহিক জীৱন সাধাৰণতে ভালে থাকিব যদিও পৰিয়ালৰ কোনো বিশেষ সদস্যৰ বাবে কিছু চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু ধনৰ প্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব, যদিও এই সম্পদ বজাই ৰাখিবলৈ কিছুমান দৃঢ় বা কঠিন সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । দৃঢ় আৰ্থিক ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে বদলিৰ দৰে পেছাদাৰী পৰিৱৰ্তনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আপুনি পৰিয়ালৰ সৰু-সুৰা পাৰিবাৰিক উদ্বেগ আৰু স্বাস্থ্যজনিত চিন্তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে । এই সপ্তাহটোৱে অধিকাংশ লোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি, আৰ্থিক স্থিৰতা আৰু ৰোমাণ্টিক সন্তুষ্টিৰ ফলপ্ৰসূ মিশ্ৰণ কঢ়িয়াই আনে ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে গতানুগতিক হ’ব যদিও আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগী দিব লাগিব, বিশেষকৈ পেটৰ সমস্যা আৰু তাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত মানসিক চাপৰ প্ৰতি । আপুনি কিছুমান আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰা আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয় কৰাত মনোনিৱেশ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । ব্যৱসায়ীসকলে নতুন পৰিকল্পনা সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে, কিন্তু চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে নাইবা বৈষম্যৰ চিকাৰ হ’ব পাৰে । ধনাত্মক দিশটো হ’ল ৰোমাণ্টিক আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব । এই সময়ছোৱাত বৈবাহিক জীৱনো যথেষ্ট ভালে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে শিক্ষাৰ্থীসকলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিও পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতি আৰু আৰ্থিক সমস্যা আপোনাৰ মূল প্ৰত্যাহ্বান হ’ব, আনহাতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ সুস্থিৰতাই আপোনাক প্ৰয়োজনীয় মানসিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব । আৰ্থিক স্থিতি আৰু পঢ়া-শুনা উভয় ক্ষেত্ৰতে অনুশাসন বজাই ৰখাই সপ্তাহটোৰ অসুবিধাসমূহ লাঘৱ কৰাত সহায় কৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব, যদিও ভজা খাদ্য খোৱাৰ ফলত হোৱা পেটৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ খোৱা-বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ; সংকটৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা তথা ভালদৰে চিন্তা নকৰাকৈ কোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । ব্যৱসায়ীসকলে কোনো চৰকাৰী নিবিদা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে, যদিও সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ’ব । কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোযোগী আৰু অধ্যৱসায়ী হৈ থকা উচিত । আপোনালোকৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক উৎকৃষ্ট হ’ব; আপুনি আপোনাৰ সংগীক উপহাৰ দিব পাৰে, যদিও সৰু সৰু অহমিকাৰ সমস্যাই সাময়িক মনোকষ্ট প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্তুষ্ট বোধ কৰিব, কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদী স্থিৰতাৰ বাবে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অপৰিহাৰ্য । আপোনাৰ পেছাদাৰী কামত অধ্যৱসায়, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আৱেগিক বুজাবুজিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আপুনি এই সপ্তাহত পোৱা সুযোগসমূহৰ সম্পূৰ্ণ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু অযথা আৰ্থিক বা শাৰীৰিক সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ শুভ হ’ব, যদিহে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যক অৱহেলা নকৰে । ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু নতুন বিনিয়োগ পৰিকল্পনাৰ পৰা আপোনাৰ ভাল আয় আৰু সম্ভাৱ্য লাভে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব । প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এয়া প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চেৰে ভৰা এক সুন্দৰ সময়। বৈবাহিক জীৱন ইতিবাচক হৈ থাকিব, যদিও আপোনাৰ সংগীয়ে কৰ্মসূত্ৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকল অত্যন্ত সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন; মনোযোগৰ অভাৱৰ ফলত আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰিব পাৰে । এই সময়ছোৱাত পঢ়া-শুনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আৰু বিক্ষিপ্ততা এৰাই চলাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা আৰু ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক ভালদৰে চলি থকাৰ সময়ত মূল প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অনুশাসন বজাই ৰখা আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য বজাই ৰখা । নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি আৰু বৰ্ধিত ব্যয়সমূহ বুদ্ধিৰে চম্ভালিলে আপুনি এটা সমৃদ্ধিশালী আৰু আৱেগিকভাৱে সন্তুষ্টিদায়ক সপ্তাহ উপভোগ কৰিব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ’ব, যদিও স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত, বিশেষকৈ ভ্ৰমণৰ সময়ত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, নতুন কামৰ বাবে চৰকাৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰাটো যথেষ্ট লাভজনক হ’ব পাৰে । কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰশংসা পাব আৰু ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য আৰু উন্নতিৰ নতুন পথ বিচাৰি পাব। ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত বিপৰ্যয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কিছু সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব, অৱশ্যে আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে মতবিৰোধ আঁতৰ কৰিব পাৰিব । ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ থাকিব আৰু বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ জ্যেষ্ঠসকলৰ সহায় লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা উচিত । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহত দৃঢ় পেছাগত স্বীকৃতি আৰু আৰ্থিক সুযোগ আহিব । সম্পৰ্কৰ সৰু-সুৰা সমস্যাসমূহ চম্ভালি তথা ভ্ৰমণৰ সময়ত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লৈ আপুনি যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব । আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সহায় আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভ কৰা প্ৰশংসাই আপোনাৰ বিভিন্ন ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী প্ৰয়াসৰ বাবে এক অতি উৎসাহজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, যদিও মানসিক চাপ সমস্যাত পৰিণত হ’ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে আপোনাৰ উদ্বেগ ভগাই ল’লে এই বোজা লাঘৱ হ’ব পাৰে। আপোনাৰ অতীতৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে অৱশেষত আৰ্থিক লাভ প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান আৰু যশস্যা লাভ কৰিব পাৰে, আনহাতে ব্যৱসায়িক অংশীদাৰিত্বত থকাসকলে উল্লেখযোগ্য লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে । ব্যক্তিগত জীৱনত আপুনি আপোনাৰ ৰোমাণ্টিক সংগীক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে আৰু বিবাহিত দম্পতীসকলে একেলগে বজাৰ-সমাৰ কৰাটো উপভোগ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ বাবে পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব । কেৰিয়াৰ আৰু আৰ্থিক লাভে প্ৰাধান্য পাব যদিও পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই সপ্তাহটো পেছাদাৰী সন্মান আৰু পৰিয়ালৰ দৃঢ় সমৰ্থনেৰে ভৰি পৰিব, যি আপুনি নিজৰ বিভিন্ন দায়িত্ব আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মাইলৰ খুঁটিসমূহ অতিক্ৰম কৰোঁতে আপোনাক আৰ্থিক আৰু আৱেগিক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, যদিও ডিঙি বা দাঁতৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এয়া এক অতি দৃঢ় সময়, বিশেষকৈ মাটি-বাৰী (ৰিয়েল এষ্টেট) বা নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাসকলৰ বাবে । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল আৰু ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰিব । আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অতি উত্তম হ’ব আৰু কথা-বতৰা বিবাহৰ দিশে যাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সন্তোষজনক হ’ব, কাৰণ আপুনি নিজৰ ঘৰুৱা পৰিস্থিতিত সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত, পাৰিবাৰিক সমস্যাই আপোনাক পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচলিত কৰিব পাৰে, যদিও উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে ভাল সময় পাৰ কৰিব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে পঢ়া-শুনাত পৰিয়াল সম্পৰ্কীয় বাধাসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে পেছাদাৰী আৰু আৰ্থিক লাভৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব। সামগ্ৰিকভাৱে, ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক আৰু উল্লেখযোগ্য ব্যৱসায়িক লাভৰ সম্ভাৱনাই এই সপ্তাহটোক জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহু মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি লাভজনক কৰি তুলিছে ।