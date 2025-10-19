গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 19, 2025 at 3:52 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু ভুল বুজাবুজিৰ ফলত তুচ্ছ বিষয়ক লৈ তৰ্কা-তৰ্কি আৰু কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিত দম্পতীও বুজাবুজিৰ অভাৱৰ ফলত মতানৈক্যৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিয়নো উভয় সংগীয়ে পৰস্পৰক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি নাপাবও পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ চিন্তা নাই, কিয়নো আপোনাৰ আয় স্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপুনি অধিকাংশ প্ৰয়োজনীয়তা সহজেই পূৰণ কৰিব পাৰিব ৷ যদি আপুনি ধন ধাৰলৈ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈয়ে সেয়া পাব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতাৰ ফলত লাভ প্ৰাপ্তিত সামান্য পলম হ’ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিব ৷ অচিনাকি লোকৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখাটো সুবিধাজনক হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকাই ভাল খ্যাতি গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব ৷ আনৰ কামত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন ৷ আত্মবিশ্বাস বেছি হ’ব, আৰু চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্ভৱ ৷ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ খৰখেদা কৰা, অযথা তৰ্ক, অত্যধিক খং আদিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে আপোনালোকৰ বাবে মিশ্ৰিত পৰিণাম কঢ়িয়াই আনিব ৷ বৈবাহিক জীৱন সাধাৰণতঃ ভালেই থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে পুৰণি বিবাদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অতীতৰ সমস্যাই পাৰস্পৰিক বুজাবুজি হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু সন্দেহৰ ফলত আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ আয় বৃদ্ধি কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব আৰু ইয়াত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন আৰু সৃষ্টিশীল ধাৰণাই সুখ কঢ়িয়াই আনিব আৰু অগ্ৰগতিত সহায় কৰিব ৷ তাৎক্ষণিক ফলাফলৰ চিন্তা নকৰাকৈ নিজৰ কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত অধঃস্থ সহকৰ্মীৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰ কৰিলে যদি তেওঁলোকে ভুল কৰে তেন্তে হিতে বিপৰীত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াগৰাকীৰ খং উঠিব পাৰে ৷ চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এৰাই চলিব লাগিব তথা অধ্যৱসায়ী হৈ থাকিব লাগিব, নহ’লে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব ৷ অস্বস্তি আৰু ঋতু পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যাৰ ফলত পানীলগা, কাহ নাইবা ইনফ্লুয়েঞ্জা হ’ব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উভয় সংগীয়ে সম্পৰ্কটো বিচক্ষণতাৰে চম্ভালিব ৷ যদি কোনো বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয়, তেন্তে আপোনালোক দুয়ো মিলি সেয়া সমাধান কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত বাহিৰৰ লোকৰ সৈতে বেছিকৈ কথা-বতৰা পাতিলে সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিয়নো তেওঁলোকে আপোনাৰ কথা আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰি বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ গতিকে জীৱনসংগীৰ সৈতে খোলা-খুলিকৈ কথা-বতৰা পাতক আৰু যিকোনো ভুল বুজাবুজি আঁতৰ কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সঞ্চয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ আপুনি চখ নাইবা বিলাসী বস্তুত ব্যয় কৰিব পাৰে, কিন্তু কেৱল লোকক দেখুৱাবলৈ খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাটো শুভ হ’ব, কিন্তু টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্পৰ্কসমূহে লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, আপোনাৰ কামৰ প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে, আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ চাকৰি পৰিৱৰ্তন কৰাটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ’ব পাৰে আৰু আপুনি বৰ্তমানৰ ভূমিকাত আপোনাৰ মুৰব্বীগৰাকীক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগিব, অন্যথা পৰীক্ষাবোৰ প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে ৷ নতুন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাটো সহজ হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু দিয়া উচিত আৰু যদি পুৰণি সমস্যাই পুনৰ উক দিয়ে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ কাম আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজত সাৱধানে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমিক যুগলে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব, পৰস্পৰৰ সংগ উপভোগ কৰিব আৰু নিজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি তুলিব ৷ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন সবল হৈ থাকিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি সমস্যা কিছুমানে পুনৰ দেখা দিব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু ব্যৱধান সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হওক আৰু ধৈৰ্য ধৰক ৷ ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে আৰু ই মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰাত মনোনিৱেশ কৰক ৷ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিলে ভাল লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে আৰু সম্পত্তিত কৰা দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগেও সহায় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো ডাঙৰ বিপদজনক কামত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প প্ৰাপ্ত কৰিলে সুখী হ’ব ৷ আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান বা বঁটা লাভ কৰিব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ প্ৰদৰ্শনত উৰ্ধতন বিষয়াসকল সন্তুষ্ট হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল একাগ্ৰ হৈ থাকিব, প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ’ব আৰু নতুন বিষয় শিকিলে উপকৃত হ’ব ৷ শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ ল’লে শৈক্ষিক সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ উদ্যম অধিক হৈ থাকিব, কিন্তু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ ডিঙিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সমস্যাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক আৰু সুস্থ হৈ থাকিবলৈ ব্যায়ামৰ লগতে সঠিক ৰুটিন বজাই ৰাখক ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত সুখ বিৰাজ কৰিব আৰু আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে একেলগে প্ৰেমপূৰ্ণ আৰু ঘনিষ্ঠ সময় কটাব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত থকাসকলৰ বাবেও এয়া এক শুভ সময় — আপুনি আত্মীয়তা অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনোলোকৰ সম্পৰ্কই কঢ়িয়াই অনা আনন্দৰ শলাগ ল’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ তুলনাত আপোনাৰ পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে অগ্ৰগতি দেখা পাব পাৰে আৰু বিদেশৰ পৰাও লাভ অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে চৰকাৰী কামত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানে উন্নত সুযোগৰ সন্ধানত চাকৰি সলনি কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগ বজাই ৰখা উচিত, সময় নষ্ট কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অনুশাসন বজাই ৰখা উচিত ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উঠা-নমা হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ জীৱনশৈলী আৰু দৈনন্দিন ৰুটিনৰ প্ৰতি মন দিয়ক ৷ সৰু-সুৰা সমস্যা হ’ব পাৰে, কিন্তু ডাঙৰ আৰ্থিক দুশ্চিন্তাৰ সম্ভাৱনা কম ৷ আপুনি সঞ্চয় কৰিও নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে অবাধে ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ভ্ৰমণ কৰাটো লাভজনক হ’ব আৰু সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটালে শান্তি আৰু সুখৰ আগমন হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনালোকৰ বাবে সুখময় আৰু উৎসাহপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব আৰু আপোনালোকে একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব পাৰিব, ফুৰিবলৈ নাইবা ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰিব ৷ বিবাহিত দম্পতীসকল সৰু-সুৰা তৰ্কৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য আৰু পিতৃৰ নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যাব ৷ উভয় সংগীয়ে পৰস্পৰৰ বাবে সময় উলিওৱাটো প্ৰয়োজন ৷ ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া কোনো আৰ্থিক সমস্যা আপুনি সফলতাৰে চম্ভালিব ৷ সম্পত্তিত কৰা বিনিয়োগে ভাল লাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ মনোযোগ বজাই ৰখা উচিত আৰু অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হোৱা নাইবা অন্য কাৰোবাৰ প্ৰভাৱত কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু-সুৰা সমস্যা বা ভুল হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হৈ থাকক আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ক্ষমা খোজক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰি থাকিলে তথা বিক্ষিপ্ততা এৰাই চলিলে প্ৰতিযোগিতাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷ অনিয়মিত খোৱা-বোৱা নাইবা কামৰ চাপে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে নিজৰ যত্ন লওক ৷ সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু পৰিয়ালৰ সৈতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদ্বেগ নিষ্পত্তি কৰিলে সহায় হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা আৰু যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ পূৰ্বে বিবেচনা কৰা প্ৰয়োজন ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অযথা চিন্তা বা বিশ্বাসৰ অভাৱে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ পাৰিবাৰিক জীৱনত কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ বৈবাহিক জীৱন আৰু সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে সময় ব্যয় কৰক ৷ মানসিকভাৱে আপুনি অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু তৰ্ক কৰাতকৈ খোলা-খুলিকৈ কথা পতাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যা সমাধান কৰক ৷ আপুনি উদ্যমী অনুভৱ কৰিব আৰু ধন উপাৰ্জনৰ নতুন পথ মুকলি হ’ব ৷ টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অচিনাকি লোকক বিশ্বাস কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু এতিয়াই ধন ধাৰে নিদিব ৷ বিলাসী সামগ্ৰী বা বাহন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়ক ৷ ব্যৱসায়ত স্থগিত হৈ থকা প্ৰকল্প পুনৰ আৰম্ভ হ’ব পাৰে, আৰু চুক্তিসমূহ চূড়ান্ত হ’ব পাৰে, কিন্তু অতিৰিক্ত প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সাৱধান হওক আৰু স্পৰ্শকাতৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব, জ্ঞান অৰ্জন কৰিব, আৰু মন বিচলিত কৰা বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ শিক্ষকসকলে পঢ়া-শুনাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব ৷ ছালৰ সমস্যা, স্নায়ুৰ বিষ বা ক্ৰোধজনিত মানসিক চাপৰ দৰে সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ যত্ন লওক ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত আপুনি সাৱধান তথা আৰু চিন্তাশীল হোৱা প্ৰয়োজন ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব ৷ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নিজৰ সম্পৰ্কৰ কথা পাতিব পাৰে, যাৰ ফলত বিবাহৰ অনুমোদন পাব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে, কিন্তু শান্তভাৱে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে লাভ হ’ব ৷ কিছু অপৰিহাৰ্য ব্যয় হ’ব পাৰে আৰু আপুনি স্বাস্থ্য নাইবা বিলাসী বস্তুৰ ওপৰত ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ টকা-পইচা বিচক্ষণতাৰে চম্ভালক ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বিভ্ৰান্ত বোধ কৰিব পাৰে, কিন্তু শান্ত হৈ থাকিলে তথা মনোনিৱেশ কৰি থাকিলে সহায় হ’ব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্পৰ্কসমূহ সহায়ক হ’ব পাৰে, কিন্তু সকলো লেনদেন লিখিতভাৱে হোৱাটো নিশ্চিত কৰক আৰু ডাঙৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰি থাকক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকল সৰু সৰু চিন্তাৰ কাৰণে বিচলিত হ’ব পাৰে, গতিকে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু নিজৰ সমস্যাবোৰ আনৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ আপুনি নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ পৰিকল্পনা পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া নাইবা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ মানসিক চাপ, ৰক্তচাপ বা বুকুৰ ধপধপনিয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে নিয়মিতভাৱে খোজ কাঢ়ক আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ ৰুটিন বজাই ৰাখক ৷
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে শুভ হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল বুজাবুজি থাকিলেও আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কোনো প্ৰাক্তন সংগী আপোনাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সম্পৰ্কত কিছু বেমেজালি সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বিবাহিত দম্পতীয়ে একেলগে সময় কটাব আৰু পৰস্পৰক ভালদৰে বুজিব, যাৰ ফলত প্ৰেম আৰু সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি হ’ব ৷ শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে পাৰিবাৰিক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি আগৰ তুলনাত উন্নত হ’ব, যদিও আপুনি কিছু শাৰীৰিক অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, কিন্তু শান্ত হৈ থাকক আৰু বিচক্ষণতাৰে সেইবোৰৰ সন্মুখীন হওক ৷ ব্যয়ৰ লগতে সঞ্চয়ৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়ক ৷ ব্যৱসায়ত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু আপুনি যাৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰাৰ কথা পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁৰ বিষয়ে ভালদৰে তদন্ত কৰক ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু সচেতন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণে সেইবোৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰিব ৷ অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাসৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু একাগ্ৰতাই সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰস্ৰাৱ সম্পৰ্কীয় বা আনুষংগিক সমস্যাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে যত্ন লওক আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি চলক ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহে আপোনালোকৰ বাবে ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু আপোনাৰ সংগীয়ে পৰস্পৰৰ যত্ন ল’ব, উপহাৰ বিনিময় কৰিব, আৰু একেলগে ফুৰিবলৈ গৈ উপভোগ কৰিব ৷ সৰু-সুৰা ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰ আঁতৰ কৰিব আৰু পৰস্পৰক ভালদৰে বুজি পাব ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু সৰু কথাত লাগি থকাটোৱে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে, গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে শান্তভাৱে সমস্যা সমাধান কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ লোকক দেখুৱাবৰ বাবে ধন ব্যয় নকৰিব, কিয়নো ইয়াৰ ফলত অযথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত সৰু সৰু লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সাৱধানে আগবাঢ়িব ৷ অংশীদাৰিত্ব আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু-বান্ধৱীৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, আৰু নতুন সম্পৰ্কসমূহে আপোনাৰ ব্যৱসায় বঢ়োৱাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক, কাৰণ কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সাফল্য লাভ কৰিব আৰু বাকী থকা পাঠ্যক্ৰমসমূহ কৰি থাকিব পাৰিব ৷ পৰিয়ালক অশান্তি দিয়া কামবোৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মন দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে; মূৰৰ বিষ, মাইগ্ৰেইন বা এলাৰ্জী হ’ব পাৰে ৷ পৰ্যাপ্ত জিৰণি লওক, অত্যধিক পৰিশ্ৰম নকৰিব আৰু সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানে থাকক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে কিছু বিভ্ৰান্তিকৰ হ’ব পাৰে ৷ সংগীৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত সময় নকটোৱাৰ ফলত কাজিয়া হ’ব পাৰে আৰু পৰ্যাপ্ত মৰম নাপালে তেওঁ হতাশ হ’ব পাৰে ৷ আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পৰা কামবোৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ বৈবাহিক জীৱনত সুখ বিৰাজ কৰিব, কিন্তু ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ যদি কিবা ভুল বুজাবুজি হয়, তেন্তে শান্তভাৱে কথা-বতৰা পতাৰ মাধ্যমেৰে সেইবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ এই সপ্তাহত আইনী বা আদালতৰ বিষয়ত অতিৰিক্ত ব্যয় কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷ আপুনি বজাৰ কৰা নাইবা মনোৰঞ্জনৰ বাবেও ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ আৰ্থিক বিষয়সমূহ সাৱধানে পৰিচালনা কৰক ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত বা পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অহা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মনোযোগ তথা সমলৰ সহায়ত চম্ভালিব পৰা যাব ৷ শ্বেয়াৰ বজাৰত ভালদৰে ভাবি-চিন্তি বিনিয়োগ কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সম্পৰ্কসমূহে সাহায্য কৰিব পাৰে, কিন্তু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বজাৰখন ভালদৰে বুজি ল’ব ৷ চাকৰিৰ সমস্যা সমাধান হ’ব পাৰে আৰু নতুন সুযোগ আহিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে কঠিন পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে সাফল্য লাভ কৰিব আৰু অংশকালীন চাকৰিও কৰিব পাৰে ৷ পাৰিবাৰিক আলোচনাই ব্যক্তিগত বিষয়ত সহায় কৰিব ৷ ঋতুজনিত ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ স্বাস্থ্য আৰু খোৱা-বোৱাৰ যত্ন লোৱা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে অতি শুভ হ’ব ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে ঘনিষ্ঠ অনুভৱ কৰিব আৰু একেলগে লং ড্ৰাইভত যোৱা বা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলে বিবাহৰ দিশত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল’বলৈ পৰিয়ালৰ অনুমোদন বিচাৰিব পাৰে ৷ সংগীসকলে পৰস্পৰক উন্নত কৰা তথা ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলত বৈবাহিক জীৱন সতেজ যেন অনুভৱ হ’ব ৷ আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সুখ বৃদ্ধি হ’ব ৷ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, গতিকে আপুনি কোনো ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ’ব ৷ আপুনি কিছু বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, কিন্তু ভ্ৰমণ আৰু সৰু সৰু আনন্দৰ বাবেও ব্যয় কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ ধন সাৱধানে চম্ভালক ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে আৰু কিছু পৰিকল্পনা বিলম্বিত হ’ব পাৰে, কিন্তু এতিয়াও লাভৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত বন্ধুত্বপূৰ্ণ হওক আৰু নিজৰ কামবোৰ সুচাৰুকৈ সম্পন্ন হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ তৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব, নতুন কথা শিকিব আৰু নতুন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন সবল হৈ থাকিব ৷ অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস নাইবা অত্যধিক ভ্ৰমণৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সৰু-সুৰা সমস্যা হ’ব পাৰে ৷