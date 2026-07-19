গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰৰ মতে সপ্তাহটো কেনে যাব আপোনাৰ ? কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? জানিবলৈ পঢ়ক ১৯-২৫ জুলাইৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : July 19, 2026 at 7:15 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সাৱধানে থকা উচিত আৰু নিজৰ সঠিক যত্ন লোৱা উচিত ৷ সৰু-সুৰা সংক্ৰমণ বা কোনো শাৰীৰিক অসুস্থতাই অস্বস্তিত পেলাব পাৰে, গতিকে কোনো লক্ষণক আওকাণ নকৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহটো ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে ৷ যদি আপুনি অতীতত কাৰোবাক ধন ধাৰে দিছিলে, তেন্তে সেই ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ উদ্যোগ সম্প্ৰসাৰণ আৰু মজবুত কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ কৰ্মৰত লোকসকলক তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ ভূমিকাত মনোনিৱেশ কৰা তথা অপ্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো এই সময়ত সেই পৰিৱৰ্তন লাভদায়ক নহ’বও পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, সম্প্ৰীতিৰ বাবে বিশ্বাস বজাই ৰখা আৰু ভুল বুজাবুজিৰ পৰা আঁতৰি থকাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বোৰ চম্ভালাৰ ক্ষেত্ৰত অসাৱধান হ’লে অবাঞ্চিত জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত সাৱধানে থকা আৰু সতৰ্কতাৰে পৰিকল্পনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত ৷ যদি আপুনি সামান্য কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাতো ভুগি আছে, তেন্তে সঠিক চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব, যাতে যিকোনো অন্তৰ্নিহিত ৰোগ আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে ৷ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকক, কিয়নো অত্যধিক ব্যয়ে আৰ্থিক সংকট সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে উন্নতি আৰু সাফল্য লাভৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ দায়িত্বত নিষ্ঠা সহকাৰে মনোনিৱেশ কৰা উচিত, কিয়নো নিৰন্তৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে পদোন্নতিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজিয়ে সংগীসকলৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে মতানৈক্যৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ অত্যন্ত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ গৱেষণা সম্পৰ্কীয় অধ্যয়ন বা প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িতসকলে সাফল্য আৰু স্বীকৃতিৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, অৱহেলা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰ আওকাণ কৰিলে, সেইবোৰ গুৰুতৰ সমস্যা হৈ উঠিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷ ভাবি-চিন্তি খৰচ কৰা আৰু সঠিকভাৱে বাজেট প্ৰস্তুত কৰিলে ভৱিষ্যতৰ সুস্থিৰতাৰ বাবে এক উন্নত সুযোগ পাব পাৰে ৷ অতীতৰ পাবলগীয়া ধন উদ্ধাৰ বা বকেয়া ধন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো পুৰণি ব্যৱসায়িক প্ৰকল্প বা উদ্যোগ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে, যিটো লাভজনক হ’ব পাৰে ৷ যদি কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি প্ৰত্যাশী চাকৰিয়ালসকলে চাকৰি সলনি কৰিলে লাভান্বিত হ’ব পাৰে, যদিহে সেইটো তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্যৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হয় ৷ ভুল বুজাবুজিৰ ফলত প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, সেয়েহে খোলাখুলিকৈ কথা পতা আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৷ বৈবাহিক জীৱনতো মতবিৰোধৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যিবোৰ বিচক্ষণতাৰে চম্ভালিব নোৱাৰিলে পাৰিবাৰিক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হ’ব পাৰে ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু সাফল্য অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আত্মবিশ্বাসে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য ভালে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও মাইগ্ৰেইনত আক্ৰান্তসকলে অত্যধিক গৰম আৰু জলাভাৱ (ডিহাইড্ৰেশ্যন)ৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সময়ছোৱা বেচ ভাল হ’ব যেন লাগিছে ৷ আপুনি নিজৰ বাবে নতুন কিবা এটা কিনিব পাৰে বা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ প্ৰয়োজন আৰু স্বাচ্ছন্দ্যৰ বাবে ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, নিজৰ পেছাদাৰী নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰিত কৰা আৰু নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাই আপোনাক সফলভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি বা আনকি পদোন্নতিও পাব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সমৃদ্ধ হৈ উঠিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে চুটি ভ্ৰমণ বা ফুৰিবলৈ গৈ ঘনিষ্ঠ সময় অতিবাহিত কৰি উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সমৰ্থনে আপোনাক স্বস্তি আৰু মানসিক শান্তি দিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাপূৰ্ণ হৈ থাকিব লাগিব ৷ ঋণাত্মক প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু সামাজিক মাধ্যম (ছ’চিয়েল মিডিয়া)ৰ মনোযোগ বিক্ষিপ্ত কৰা বিষয়সমূহৰ সংস্পৰ্শ সীমিত কৰক ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতঃ অনুকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব, কাৰণ যদি উপযুক্ত যত্ন লোৱা নহয়, তেন্তে কোনো উপসম হোৱা অসুস্থতাই পুনৰ উক দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷ যদি আপুনি কাৰোবাক ধন ধাৰে দিয়াৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে সেই সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ বাবে স্থগিত কৰাই হয়তো ভাল হ’ব ৷ কাৰণ সেই ধন পাছত ঘূৰাই পোৱাটো কঠিন হ’ব পাৰে ৷ যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে পুৰণি ব্যৱসায়িক আৰ্হিৰ পৰা আঁতৰি আহি নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেওঁলোকে এই কাম কৰি লাভান্বিত হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ ঊৰ্ধতন বিষয়া আৰু তত্বাৱধায়কৰ সৈতে তৰ্ক বা বিবাদ এৰাই চলা উচিত ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে কিছু বাধা বা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব পাৰে, কিন্তু অধ্যৱসায় আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাই তেওঁলোকক এই অসুবিধাবোৰ অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যক অৱহেলা কৰা উচিত নহয়, কিয়নো পুৰণি ৰোগ পুনৰ উকাব পাৰে ৷ সময়মতে চিকিৎসা লোৱা আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ পালন কৰাটো লাভজনক হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি ক্ৰমবৰ্দ্ধমান তথা অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ বাবে কিছু উদ্বিগ্নতা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন মানুহ লগ পাব পাৰে, যিসকলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী সুযোগ বৃদ্ধি কৰা তথা ভৱিষ্যতৰ উন্নতি সাধন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবি থকা চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে সময় অত্যন্ত অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সম্পৰ্কক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ বিষয়ে গুৰুত্বসহকাৰে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, য’ত বিবাহৰ কথা-বতৰাও থাকিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনলৈ কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য্য, বুজাবুজি আৰু প্ৰেমপূৰ্ণ কথা-বতৰাই মতানৈক্য দূৰ কৰাত আৰু সম্প্ৰীতি পুনৰ ঘূৰাই অনাত সহায় কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতৰ/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সঠিক যত্ন লোৱা উচিত আৰু যোগাভ্যাস আৰু ব্যায়ামৰ এক নিয়মীয়া ৰুটিন বজাই ৰাখি সুস্থ আৰু সক্ৰিয় হৈ থকা উচিত ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱহেলাৰ ফলত অনাকাংক্ষিত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ বাজেটৰ ওপৰত চাপ পৰিব পাৰে আৰু যদি সাৱধানে পৰিচালনা কৰা নহয়, তেন্তে ই আৰ্থিক সংকটৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতসকলক কোনো পাৰ্শ্ব উদ্যোগ বা অতিৰিক্ত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা আপাততঃ পিছুৱাই দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ চাকৰিয়ালসকলে কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ পদত কাম কৰি যোৱা উচিত ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক অনুকূল হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ৰোমান্টিক আৰু স্মৰণীয় সময় উপভোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত, সম্পৰ্কত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আৰু অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সন্দেহ আৰু সংশয় দূৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ অত্যন্ত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া পৰিণাম কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব আৰু আপুনি যিকোনো ধৰণৰ গাফিলতি কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো অৱহেলা কৰিলে সৰু সৰু কথাবোৰো সমস্যাত পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সাৱধানতা অৱলম্বনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ এই সময়ছোৱাত শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু পৰিয়ালৰ দায়িত্বৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বৰ্ধিত ব্যয়ৰ বাবে সাজু হৈ থাকক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ভালদৰে বিশ্লেষণ আৰু পৰিকল্পনা কৰাৰ পাছতহে বিত্তীয় সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কামৰ প্ৰতি মনোযোগী আৰু নিষ্ঠাপূৰ্ণ হৈ থাকিব লাগিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত আপুনি কিছু বিচলিত অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ সংগীয়ে অতীতৰ অমীমাংসিত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনতো উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ঘৰৰ শান্তি বিঘ্নিত হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকল সতৰ্ক হোৱা উচিত আৰু ঋণাত্মক মনোভাৱযুক্ত বা অন্যমনস্ক বন্ধু-বান্ধৱীৰ সংগ পৰিহাৰ কৰা উচিত ৷ ব্যক্তিগত উন্নতি আৰু শিকাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰাটো লাভজনক হ’ব ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মোটামুটি অনুকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, পুৰণি কোনো ৰোগত ভুগি থকাসকলে অৱশেষত কিছু সকাহ আৰু উন্নতি অনুভৱ কৰিব পাৰিব ৷ অৱশ্যে, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰিলে সুস্থিৰতা বজাই ৰখাত সহায় হ’ব আৰু আৰ্থিক সংকটৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, নতুন প্ৰকল্প বা পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সাফল্য অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ হ’ব, যি উৎসাহজনক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হ’লে অযথা জটিলতা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহত শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখন শক্তিশালী হৈ থাকিব ৷ আপুনি উদ্যমী, অনুপ্ৰাণিত আৰু কাৰ্যক্ষম অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যি আপোনাৰ পঢ়া-শুনাৰ কাম আৰু দায়িত্ব সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ যদি আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে বিশেষ মনোযোগ আৰু উপযুক্ত যত্নৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সময়ছোৱা মিশ্ৰিত হ’ব ৷ যদি আপুনি মাটি বা সম্পত্তি কিনাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ আগতে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কাৰণ আশা কৰা ধৰণে লাভ নহ’বও পাৰে ৷ চাকৰি কৰি থকাসকলে বৰ্তমানৰ চাকৰিত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো এনে সিদ্ধান্তৰ পৰিণাম ভাল নহ’বও পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যস্ততাই আপোনাক নিজৰ সংগীৰ সৈতে পৰ্যাপ্ত সময় কটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ কথা-বতৰা আৰু মানসিক সংযোগৰ বাবে ব্যক্তিগত সময় উলিয়াই নিজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, ফলাফল মিশ্ৰিত হ’ব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক লক্ষ্য আৰু ভৱিষ্যতৰ আকাংক্ষাৰ গুৰুত্বৰ সম্পৰ্কে অধিক সচেতন হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি অলপ সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো অত্যধিক কামৰ বোজাৰ ফলত ক্লান্তি, দুৰ্বলতা বা অৱসাদ আহিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে, কিন্তু একান্ত প্ৰয়োজন নহ’লে ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ যদি আপুনি কোনো সম্পত্তি বা ৰিয়েল এষ্টেট সম্পৰ্কীয় লেনদেনৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে আপাততঃ সেয়া কৰাটো পিছুৱাই দিয়াটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মৰত লোকসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰত সুস্থিৰতা আশা কৰিব পাৰে, যদিও চাকৰি সলনিৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ এইটো আদৰ্শ সময় নহয় ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু সংগীৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু ভুল বুজাবুজি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব ৷ খং বা অহংকাৰ সম্পৰ্কীয় সংঘাতৰ ফলত বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত অতিৰিক্ত মনোযোগ দিয়া উচিত আৰু নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যত অবিচল একাগ্ৰতা বজাই ৰখা উচিত
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য ভালে থকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, কিন্তু আপুনি বাহী বা অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত হজমজনিত নাইবা স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, অযথা ব্যয় বৃদ্ধি হৈ থাকিব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু দুশ্চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ কোনো ডাঙৰ খৰচেও কিছু সময়ৰ বাবে আৰ্থিক সংকট সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়িক বিষয়ত আপুনি নিজৰ অগ্ৰগতিত সুখী হ’ব পাৰে আৰু আনকি কোনো পুৰণি কাম বা প্ৰকল্প পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলক বৰ্তমানৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত সন্দেহ বা অবিশ্বাসক সম্পৰ্কত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিব, কাৰণ তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপে সংগীসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজি আৰু ব্যৱধান সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনতো কিছু উদ্বেগ থাকিব পাৰে, গতিকে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ধৈৰ্য্য, মৰম আৰু বুজাবুজিপূৰ্ণ আচৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগ দিয়া উচিত, কাৰণ ঘৰুৱা পৰিৱেশত বিক্ষিপ্ততাই একাগ্ৰতা আৰু শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷