18 ৰ পৰা 24 জানুৱাৰীলৈ, আগন্তুক সাত দিনত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই লাভ কৰিব ভাল খবৰ ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (18-24 জানুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল… (ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 5:14 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মোটামুটি গতানুগতিক হ’ব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া উচিত, বিশেষকৈ কলেষ্টেৰল নিৰীক্ষণ কৰা আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ জীৱনশৈলী বজাই ৰখা । পেছাগতভাৱে আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কোম্পানী বা ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে । কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষমতাৰ উন্নতি দেখা পাব পাৰে, আনহাতে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আৰ্থিক লাভ আহিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হ’ব পাৰে । বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে লেনদেন কৰোঁতে সাৱধানে থাকিব, যাতে ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব, কিন্তু সংগীৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ কথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । ঘৰত আধ্যাত্মিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যেনে- ভজন বা কীৰ্তন আৰু আশীৰ্বাদ ভগাই ল’বৰ বাবে জীৱনসংগীক ধৰ্মীয় ভ্ৰমণলৈ লৈ যোৱাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যৱসায়েৰে পঢ়া-শুনা কৰা উচিত, কিয়নো শৈক্ষিক সাফল্য অৰ্জন আৰু ভৱিষ্যতে এটা ভাল কেৰিয়াৰ গঢ়িবৰ বাবে অবিৰত প্ৰয়াস অপৰিহাৰ্য ।
- বৃষ ৰাশি : আগন্তুক সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে লাভজনক হ’ব । স্বাস্থ্য সাধাৰণতঃ ভালে থাকিব, যদিও ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আপোনাৰ ব্যৱসায় বা পেছাদাৰী কাম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উৎকৃষ্ট দৃষ্টিভংগী আৰু আচৰণে আপোনাৰ বাবে আৰ্থিক লাভ কঢ়িয়াই আনিব আৰু আপোনাৰ ধনাত্মক প্ৰভাৱ আপোনাৰ চৌপাশৰ লোকে অনুভৱ কৰিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে অসংখ্য বঁটা আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনাৰ সামগ্ৰিক আৰ্থিক স্থিতি অনুকূল হৈ থাকিব, যিয়ে উন্নতিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে সম্পৰ্ক দৃঢ় তথা সৌহাৰ্দপূৰ্ণ হৈ থাকিব, যাৰ ফলত এটা সহায়ক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, নিজৰ সংগীক সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, সম্ভৱতঃ বিশেষ পদ্ধতি বা চিন্তাশীল পদক্ষেপৰ জৰিয়তে । পঢ়া-শুনাত সফল হ’বলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক অতিৰিক্ত নিৰ্দেশনা বা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, গতিকে একাগ্ৰতা আৰু প্ৰয়াস অত্যাৱশ্যকীয় হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এই সপ্তাহটোৱে আৰ্থিক উন্নতি, উন্নত সম্পৰ্ক, স্বাস্থ্য সচেতনতা আৰু শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে কিছু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থকা, সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখা, নিয়মিত ব্যায়াম কৰা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যাভ্যাস মানি চলাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো মজবুত হ’ব যেন লাগিছে আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজৰ সুস্বাস্থ্য আৰু হিতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব । পিছে বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে এইটো উপযুক্ত সময় নহয়, গতিকে আৰ্থিক বিপদৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই উত্তম । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, সম্পৰ্ক সমৃদ্ধ হ’ব আৰু নিজৰ সংগীৰ প্ৰতি সদয় আৰু যত্নশীল আচৰণ কৰিব । জীৱনসংগীৰ সৈতে ওলাই যাব পাৰে আৰু বৈবাহিক জীৱনত ধনাত্মক অগ্ৰগতি দেখা যাব পাৰে । অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত জড়িত ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কাম চম্ভালি থাকোতে অতিৰিক্ত মনোযোগ দিব লাগিব, কিয়নো যথাযথ মনোযোগ দিয়াটো অপৰিহাৰ্য, যদিও স্বীকৃতি আৰু প্ৰশংসা সম্ভৱপৰ । শিক্ষাৰ্থীসকলে বিক্ষিপ্ততা আৰু অযথা দুশ্চিন্তাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যি তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে আৰ্থিক স্থিৰতা, সম্পৰ্কৰ উন্নতি আৰু স্বাস্থ্য, ব্যৱসায় তথা পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে ।
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটো কিছু দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অতিৰিক্ত যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব, কাৰণ আপুনি শক্তিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতিৰ উন্নতিৰ সুযোগ আছে, যদিও চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা ধন লাভ কৰাটো এই সময়ছোৱাত সম্ভৱ নহ’বও পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্ত জড়িতসকলে নিজৰ সংগীৰ পৰিয়ালৰ পৰা অনুমোদন বিচাৰি নিজৰ সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, যিয়ে বিশ্বাস আৰু বুজাবুজি গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে ঘৰত সন্তুষ্ট আৰু সুখী অনুভৱ কৰিব । উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কামৰ উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু পূৰ্বৰ ব্যৱসায়িক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, যাৰ ফলত সকাহ আৰু অগ্ৰগতি আহিব । কৰ্মচাৰীসকলে কামৰ সংক্ৰান্তত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, যি নতুন সুযোগ বা দায়িত্ব কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদেশত পঢ়া-শুনা কৰাৰ কথা নাইবা নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যক আগুৱাই নিবলৈ বিদেশত বিকল্প অন্বেষণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য সচেতনতা, আৰ্থিক সম্ভাৱনা, সম্পৰ্কৰ প্ৰয়াস, ব্যৱসায়িক উন্নতি আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ মিশ্ৰণ কঢ়িয়াই আনিব ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সতৰ্কতাৰ সময় হ’ব । আইনী বিষয়ত ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খাদ্য খাওঁতে অসাৱধান হোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা লাভান্বিত হ’বলৈ কিছুমান অতিৰিক্ত কিনা-কটা কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে সতৰ্ক আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । কৰ্মচাৰীসকলে সহকৰ্মীৰ সৈতে বিবাদ নাইবা মতানৈক্য এৰাই চলিব লাগে, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত সমন্বয় বজাই ৰখাটো উপকাৰী হ’ব । এই সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ীসকলে কাৰ্যপ্ৰণালীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে তথা চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত ল’লে উপকৃত হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু বেছি দাবী কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সংগীয়ে অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজি অত্যাৱশ্যকীয় হ’ব । অবিবাহিতসকলে বিশেষ কাৰোবাক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে, যিয়ে ৰোমাঞ্চত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিব । এই সময়খিনিৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ’ব; তেওঁলোকে মনোযোগ আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমৰ মাধ্যমত নিজৰ পঢ়া-শুনাত আগবাঢ়িব । বিবাহিত লোকসকলে ব্যক্তিগত জীৱনত সন্তুষ্টি আৰু সামঞ্জস্য অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত সামগ্ৰিকভাৱে স্থিৰতা আৰু সুখ প্ৰাপ্তি হ’ব ।
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া উচিত, পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱা তথা নিয়মিত ব্যায়াম কৰা উচিত যাতে সুস্থ-সবল হৈ থাকে । অংশীদাৰী ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কিয়নো সংঘাত বা লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানে পৰিকল্পনা তথা যোগাযোগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব । কৰ্মচাৰীসকলে বাকী থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত দক্ষতা বজাই ৰাখি নিজৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰিব পাৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্ক ভালদৰে চলিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব পাৰিব, যাৰ ফলত আৱেগিক বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব । ঘৰত সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কসমূহৰ যত্ন লোৱা আৰু নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে অন্তৰঙ্গতা বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব আৰু অপ্ৰয়োজনীয় বিপদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সহায়ক বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিলে শৈক্ষিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু মনোযোগ আৰু সাফল্যৰ বাবে সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য, কাম, সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয় আৰু পঢ়া-শুনাৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
- তুলা ৰাশি : আগন্তুক সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে লাভজনক হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে স্বাস্থ্য ভালে থকিব, কিন্তু বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু সৰু-সুৰা ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব যেন দেখা যায় আৰু আপুনি নিজৰ বাবে নতুন কোনো বস্তু কিনাত ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, যি সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব । ব্যৱসায়ীসকলে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য লোকৰ সহায় আৰু নিৰ্দেশনাৰ সহায়ত নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিব পাৰে । কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, যাতে শত্ৰু বা কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ ফলত হোৱা বিবাদ বা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব আৰু প্ৰেম আৰু বুজাবুজি বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ সংগী সম্পৰ্কে কিছু সন্দেহ পোষণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য সহকাৰে সেই বিষয়ে কথা পতাই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত সমন্বয় বজাই ৰখাত সাহায্য কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিলে উপকৃত হ’ব, যাৰ ফলত এই সপ্তাহটো শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত বিকাশৰ বাবে ফলপ্ৰসূ হ’ব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আগন্তুক সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে লাভজনক হ’ব । সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখা, নিয়মিত ব্যায়াম কৰা, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খোৱাৰ ফলত মানসিক চাপ হ্ৰাস পাব আৰু আৰ্থিক অৱস্থাৰ ওপৰত ধনাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব । এই সময়ছোৱাত ধন সঞ্চয় কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব আৰু কৰ্মচাৰী বা পেছাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু উৎপাদনশীলতাৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে যিকোনো নতুন কাম বা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগহীনতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকে পুনৰ মনোযোগ ঘূৰাই পাব আৰু পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব । সম্পৰ্কবোৰ সমৃদ্ধ হ’ব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধন গভীৰতৰ হ’ব । সুন্দৰ সময় উপভোগ কৰিব পাৰে, যেনে- লং ড্ৰাইভত যোৱা, যিয়ে আপোনালোকৰ অন্তৰংগতা বৃদ্ধি কৰিব । পাৰিবাৰিক কথোপকথন ইতিবাচক আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হ’ব, যাৰ ফলত উৎসাহদায়ক তথা আনন্দময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য, আৰ্থিক সচেতনতা, পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ আৰু দৃঢ় ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কঢ়িয়াই আনিব ।
- ধনু ৰাশি : আগন্তুক সপ্তাহটো ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ লাভজনক হ’ব । স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি অধিক সবল আৰু সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । প্ৰেম আৰু ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কই বেছিভাগ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব আৰু নিজৰ সংগীৰ সৈতে সময় কটালে সুখ আৰু সন্তুষ্টি লাভ কৰিব । কিন্তু তথাপিও ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী দায়িত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব, যদিও আপুনি অধিকাংশ সময় আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে কটাব । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আৰ্থিক বিষয়ত মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, ব্যৱসায়ীসকলো বহু উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰা আৰু সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । পেছাগত নাইবা ব্যৱসায়িক বিষয়সমূহত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰা আৰু ভাবি-চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰৰ আলোচনাত কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতিৰ কথাও থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে সাৱধানে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাটো অত্যৱশ্যকীয় হ’ব আৰু অগ্ৰগতি আৰু সাফল্য নিশ্চিত কৰিবলৈ আপুনি অতিৰিক্ত পদক্ষেপ ল’বলগীয়া হ’ব পাৰে, যেনে- পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ বিৰতি লোৱা বা অধিক অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰা ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহত কিছু উত্থান-পতন হ’ব পাৰে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে স্বাস্থ্য সন্তোষজনক হ’ব । পৰিয়ালৰ সৈতে মননশীল কাম-কাজত লিপ্ত হ’লে ঘৰত সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি হ’ব আৰু সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে ঋণাত্মক ভাৱধাৰা এৰাই চলা আৰু তুচ্ছ বিষয়ত জীৱনসংগীৰ সৈতে তৰ্ক কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । কথা-বাৰ্তা আৰু ধৈৰ্যই আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱনত সামঞ্জস্য বজাই ৰাখিব । আৰ্থিক বিষয়বোৰত, যেনে- ধন সঞ্চয় আৰু সম্পদ জমা কৰাত, সাৱধানে মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজন । এই সময়ছোৱাত ঋণ লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ অগ্ৰগতিত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা আইনী জটিলতা এৰাই চলাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । চৰকাৰী বা সংশ্লিষ্টখণ্ডত কৰ্মৰতসকলে সুবিধা আৰু সাহায্য লাভ কৰিব পাৰে, যি স্থিৰতা প্ৰদান কৰিব । যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়া-শুনাৰ বাবে কৌশল নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু শৈক্ষিক লক্ষ্যৰ দিশে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোক লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে স্বাস্থ্য, সম্পৰ্ক, আৰ্থিক বিষয় আৰু পঢ়া-শুনা যত্নসহকাৰে চম্ভালাৰ লগতে ধৈৰ্য আৰু মনোযোগ বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান কৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মোটামুটি সাধাৰণ হ’ব । স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু উদ্যমী অনুভৱ কৰিব, যি আপোনাক গোটেই সপ্তাহটো সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ লাভৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু দৈনন্দিন ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য হ’ব, গতিকে সাৱধানে বাজেট প্ৰস্তুত কৰাত মনোযোগ দিয়ক । পেছাদাৰী জীৱনত নিজৰ দক্ষতা আৰু সামৰ্থ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰত কাম কৰাসকলে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে, যদিহে তেওঁলোক সতৰ্ক আৰু কৌশলী হৈ থাকে । দাম্পত্য সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সংগীৰ সৈতে নিজৰ ধাৰণা আৰু পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ আলোচনা কৰিলে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ’ব আৰু বুজাবুজি উন্নত হ’ব । উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে বিদেশত অধ্যয়নৰ বা বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জ্ঞান বৃদ্ধিৰ সুযোগ পাব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিযোগিতা বা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাসকল যদি একাগ্ৰ তথা শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকে, তেন্তে সাফল্যৰ সম্ভাৱনা অধিক হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে, এই সপ্তাহটোৱে শক্তি, পেছাগত প্ৰয়াস, আৰ্থিক ভাৰসাম্য আৰু সম্পৰ্ক তথা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিক উৎসাহিত কৰে ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহত মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকল বহু দিশত উপকৃত হ’ব । স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভালে থাকিব, কিন্তু শক্তি আৰু সুস্থতা বজাই ৰাখিবলৈ আত্মবিশ্বাস বজাই ৰখা আৰু পৰ্যাপ্ত নিদ্ৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, অপ্ৰত্যাশিত ডাঙৰ ব্যয় হ’ব পাৰে, যিটো এৰাই যোৱাটো কঠিন হ’ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে পৰিকল্পনা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । নিজৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে কিনাকটা কৰাটো উপভোগ কৰিব, যি আনন্দ প্ৰদান কৰিব আৰু সম্পৰ্কসমূহ সুদৃঢ় কৰিব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কামত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব যাতে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হোৱাৰ পূৰ্বে কাৰ্যকলাপ সুচাৰুৰূপে চলি থাকে । কৰ্মচাৰীসকল সাৱধান হোৱা উচিত, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত মতানৈক্য বা কাজিয়া হ’ব পাৰে । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত অত্যধিক মনোযোগ দিলে আপোনাৰ পৰিয়ালে অৱহেলিত অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ সংগীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটালে সুখী আৰু সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত থকা যিকোনো দুৰ্বলতা দূৰ কৰিবলৈ তথা নিৰন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰা উচিত । সামগ্ৰিকভাৱে এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য, আৰ্থিক বিষয়, সম্পৰ্ক আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।