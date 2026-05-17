গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (১৭-২৩ মাৰ্চ, ২০২৬) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (Etv Bharat)
Published : May 17, 2026 at 7:30 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জতিকাসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহলৈ অগ্ৰগতি আৰু ইতিবাচকতাৰ আগমন হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্তুষ্ট আৰু উদ্যমী অনুভৱ কৰিব, কিন্তু দীৰ্ঘ সময়লৈ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাভ্যাসক নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি কোনো ধনাভাৱৰ সন্মুখীন নহ’ব আৰু আপোনাৰ আয়ৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাগত বৃদ্ধি দেখিবলৈ পাব, যাৰ ফলত আপুনি স্বচ্ছন্দে খৰচ চম্ভালিব পাৰিব আৰু আনকি ধন সঞ্চয়ো কৰিব পাৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এয়া এক অপৰিসীম সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সময় হ’ব, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ অতি দক্ষতাৰে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আৰু সুচিন্তিত পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে উল্লেখযোগ্য লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ সৰু সৰু ভুলৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চাকৰিয়ালসকলক নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু মনোযোগী হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই সময়ছোৱা অত্যন্ত অনুকূল, আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা আৰু সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ সকলো শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টাতে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷ আন্তৰিক প্ৰয়াস আৰু সম্পূৰ্ণ একাগ্ৰতাৰ জৰিয়তে আপুনি নিজৰ সকলো শৈক্ষিক প্ৰয়াসত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৷
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ অনুকূল হ’ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ সুস্থিৰতা আৰু ক্ৰমাগত অগ্ৰগতি আহিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ সামগ্ৰিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি দৈনন্দিন কামবোৰ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব; ধনৰ অভাৱ নহ'ব আৰু আপুনি নিজৰ সঞ্চয় আৰু ব্যয় দুয়োটা দক্ষতাৰে চম্ভালিব পাৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাত সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ নতুন সুযোগ পাব পাৰে ৷ কৰ্মৰত লোকসকলে লাভজনক কাম বা দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে, যিটো তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে — আপুনি নিজৰ সংগীৰ প্ৰতি ক্ৰোধ, অসহিষ্ণুতা বা কঠোৰ ভাষা প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে বজাৰ কৰা, বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ দৰে আনন্দদায়ক কাৰ্যকলাপ উপভোগ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হ’ব; তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাত সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, বিশেষকৈ স্বাস্থ্য আৰু কেৰিয়াৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত অস্বস্তি বা সৰু-সুৰা সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ’লে অবিৰত প্ৰয়াস আৰু উন্নত পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে অনুকূল সময়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনা সফলতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে, চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য আৰু খাপ খুৱাই লোৱাৰ সামৰ্থ্যৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাটোও সম্ভৱ, গতিকে শান্তভাৱে যোগাযোগ বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ইতিবাচক দিশটো হ’ল, বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে পৰিয়াললৈ সুখ কঢ়িয়াই অনা এক উল্লেখযোগ্য সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে একাগ্ৰতাৰ অভাৱত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন বজাই ৰখাৰ মূল চাবিকাঠি হ’ব অনুশাসন আৰু মনোযোগ ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব আৰু সপ্তাহটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে পেছাগত উন্নতি আৰু মানসিক তৃপ্তি কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলে ইতিবাচক সময়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ ক্ষেত্ৰত ঐকান্তিক হৈ থাকিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজৰ বন্ধন সুদৃঢ় হ’ব ৷ বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে গাৰ্হস্থ্য জীৱন সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও ভুল বুজাবুজিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে স্পষ্ট আৰু খোলাখুলিকৈ কথা-বতৰা পতাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব ৷ কৰ্মৰত লোকসকলে তেওঁলোকৰ কামত সন্তুষ্টি লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসসমূহৰ প্ৰশংসা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ আয় বৃদ্ধিৰ নতুন পথৰ সন্ধান কৰিব আৰু আনকি নতুন চাকৰি বা অতিৰিক্ত কাম/ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ভাবিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰিব আৰু স্থবিৰ হৈ পৰা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অৱশেষত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে সকাহ অনুভৱ কৰিব ৷ আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে; ব্যয় অব্যাহত থাকিব যদিও সামান্য হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহজনক ফলাফল লাভ কৰিব ৷ ভ্ৰমণ আৰু নতুন অভিজ্ঞতা লাভৰ বাবেও এই সপ্তাহটো অনুকূল ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব; ইয়াৰ বাবে যত্নসহকাৰে পৰিকল্পনা কৰা আৰু ধৈৰ্য্য ধৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু সামগ্ৰিক সুস্থতা উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিব পাৰে, সেয়েহে শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাটো আপোনাৰ বাবে সুফলদায়ক হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো আয়ৰ প্ৰবাহ সীমিত হ’ব পাৰে, আনহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ অৱশ্যে, এই সময়ছোৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে উৎকৃষ্ট হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ উদ্যোগ সফলভাৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰী খণ্ড বা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে এনে কিছু নতুন আৰু আশাব্যঞ্জক সুযোগ পাব পাৰে যিবোৰে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ উন্নতিক এটা নতুন দিশলৈ লৈ যাব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে আৰু সেয়েহে সময়ৰ পূৰ্বে নিজৰ অনুভূতি প্ৰকাশ নকৰিবলৈ বা কোনো হঠকাৰী পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ বৈবাহিক জীৱনত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া আৰু তেওঁৰ যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অত্যন্ত মনোযোগী হৈ থকিব লাগিব, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব ঘটাব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, যি তেওঁলোকক উন্নতি আৰু সুস্থিৰতাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ৷ সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সৰু-সুৰা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লোৱা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু বিচক্ষণতাৰে ধন ব্যয় কৰা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ পৰা বিৰত থকাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এইটো এটা ইতিবাচক পৰ্যায় হ’ব, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দৃঢ় প্ৰয়াস কৰিব, যিয়ে অনুকূল ফলাফল দিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ দায়িত্ব বুদ্ধি আৰু দক্ষতাৰে পালন কৰিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো বিশেষভাৱে সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণ আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও সৰু-সুৰা মতানৈক্য সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যিবোৰ ধৈৰ্য্যৰে সমাধান কৰিব পাৰি ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা শুভ হ’ব; তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ কৰিব আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰস্তুতি চলাব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সাফল্যৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব, য’ত সাৱধানতা আৰু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাক বিশেষ যত্ন ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত সৰু-সুৰা দুৰ্ঘটনা বা শাৰীৰিক অস্বস্তি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, হঠাতে ধন লাভৰ যোগ আছে আৰু আপুনি পৈতৃক সম্পত্তি বা আগতে কৰা বিনিয়োগৰ পৰাও লাভান্বিত হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ চলোৱাৰ সময়ত নীতি-নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব, যাতে কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱ্য জটিলতাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ প্ৰগতি দেখিবলৈ পাব ৷ অৱশ্যে, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপৰ পৰ্যায় এটা আহিব পাৰে আৰু যদি কথা-বতৰাবোৰ ভালদেৰ চম্ভালিব নোৱাৰে, তেন্তে সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ তৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বৈবাহিক জীৱনতো কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, এনে ক্ষেত্ৰত বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উপকাৰী হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ মনোযোগ বিঘ্নিত কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, যি তেওঁলোকৰ বাবে শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস কঢ়িয়াই আনিব ৷ আপোনাৰ স্বাস্থ্য উত্তম হৈ থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ সমস্যা নাথাকিব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ কামত সক্ৰিয় আৰু উৎপাদনশীল হৈ থাকিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হ’ব, ধনৰ কোনো অভাৱ নহ’ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়সমূহ যথাসময়ত সম্পন্ন হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখযোগ্য লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব, যি তেওঁলোকক সন্তুষ্টি আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিব ৷ কিন্তু হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো খৰখেদাকৈ কাম কৰিলে পৰিণাম প্ৰতিকূল হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো নিজৰ আৱেগ-অনুভূতি সঠিকভাৱে চম্ভালিব নোৱাৰিলে সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ মতানৈক্য হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ছুটী কটোৱা বা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক আৰু সুদৃঢ় হ’ব ৷ শিক্ষা্ৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক অনুকূল সময় আৰু হাতত লোৱা যিকোনো নতুন পাঠ্যক্ৰম বা শিক্ষাৰ সুযোগত আপুনি সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব আৰু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত কিছু চিন্তিত হ’ব পাৰে; সেয়েহে অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা আৰু ভাৰসাম্যপূৰ্ণ দৈনিক ৰুটিন বজাই ৰখাটো জৰুৰী হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, ব্যয় অধিক হৈ থাকিব পাৰে; অৱশ্যে আপোনাৰ আয় সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিব ৷ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নতুন কৰ্মী নিযুক্ত কৰিব পাৰে নাইবা নিজৰ দলৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত কামবোৰ অধিক দক্ষতাৰে সম্পন্ন কৰাটো সম্ভৱ হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা যথেষ্ট মসৃণ হ’ব আৰু তেওঁলোকে কোনো ডাঙৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ অভাৱে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি আৰু বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে; গতিকে কথা-বতৰা পাতোঁতে আপুনি যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷ অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব, যি জীৱনলৈ সুখ আৰু সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আনিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা শৈক্ষিকভাৱে যথেষ্ট অনুকূল হ’ব, যদিও উৎকৃষ্ট ফলাফল লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক মনোযোগী তথা একাগ্ৰ হৈ থাকিব লাগিব ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব আৰু আপোনাৰ জীৱনলৈ স্থিৰতা আৰু অবিৰত প্ৰগতি কঢ়িয়াই আনিব ৷ আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগিব, যাৰ ফলত আপোনাক নিজৰ লক্ষ্যসমূহৰ ওপৰত মনোযোগ নিবদ্ধ কৰিব পাৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি সন্তুষ্টবোধ কৰিব; ধনৰ অভাৱে আপোনাৰ কাম বিঘ্নিত নকৰে, যাৰ ফলত সকলো কাম সময়মতে সম্পন্ন হোৱাটো নিশ্চিত হ’ব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় হৈ থাকিব, যাৰ ফলত কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে চলিব ৷ চাকৰিয়ালসকলক আপাততঃ নিজৰ বৰ্তমান পদত বাহাল থাকিবলৈ তথা চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো স্থিৰতাই অধিক সুফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ এই সময়ছোৱা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু যদি আপুনি অবিবাহিত, তেন্তে আপুনি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত মাজে মাজে সৰু-সুৰা উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে যদিও ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী বজাই ৰাখিলে সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ সাফল্য অৰ্জনৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা প্ৰবল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব; এই সময়ছোৱাত আপুনি ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব আৰু নিজৰ যত্ন লোৱাৰ বিষয়টোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগিব, কিয়নো পুৰণি কোনো ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব পাৰে ৷ ইতিবাচক মানসিকতা বজাই ৰাখি আৰু নেতিবাচক বিষয়সমূহৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে আপুনি নিজৰ মানসিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব পাৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি যথেষ্ট সন্তুষ্টবোধ কৰিব, কিয়নো আয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ বৰ্ধিত ব্যয়সমূহৰ সৈতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব ৷ এই সময়ছোৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়ত লাভ অৰ্জন কৰিব আৰু তেওঁলোক নিজৰ কামত সন্তুষ্ট হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে; সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাধাৰণতঃ সন্তুষ্ট হৈ থাকিব, যদিও কিছু সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে যিবোৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু ধৈৰ্য্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আপুনি কিছু উদ্বেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰিস্থিতি লাহে লাহে উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই সময়ছোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু নিষ্ঠাসহকাৰে অগ্ৰসৰ হোৱা যিকোনো পাঠ্যক্ৰম বা শিক্ষাক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু সুখ তথা উন্নতি কঢ়িয়াই আনিব ৷ আপোনাক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হ’বলৈ আৰু খোৱা-বোৱাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, যাতে সৰু-সুৰা ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব; ব্যয় বৃদ্ধি হোৱা সত্ত্বেও আপোনাৰ আয় যথেষ্ট ভাল হ’ব, যাৰ ফলত আপুনি আৰ্থিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি সন্তুষ্টবোধ কৰিব আৰু আনকি আপুনি এটা নতুন প্ৰকল্প বা পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যি ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বহন কৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কই প্ৰাধান্য পাব আৰু আপোনাৰ সংগীগৰাকী আপোনাৰ প্ৰতি অত্যন্ত যত্নশীল আৰু সহায়ক হ’ব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মানসিক বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ বিচক্ষণতা আৰু উৎসাহৰ ফলত অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিব ৷ কোনো ডাঙৰ বাধা নোহোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শৈক্ষিক জীৱনটো অতি মসৃণভাৱে আগবাঢ়িব আৰু তেওঁলোকে নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷