15 ৰ পৰা 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে - কেনে যাব আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ, জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জানি লওক সপ্তাহটোৰ (15-21 ফেব্ৰুৱাৰী, 2026) ৰাশিফল ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : February 15, 2026 at 4:38 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ হ’ব, যদিও চৰ্মৰোগ হ’ব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আয় বৃদ্ধি আৰু ব্যৱসায়িক উন্নতি হ’ব । অৱশ্যে সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কৰ্মচাৰীসকলে অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ৰোমাঞ্চেৰে পৰিপূৰ্ণ হ’ব আৰু সংগীৰ সৈতে অধিক ঘনিষ্ঠ অনুভৱ কৰিব । বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ আৰু মানসিক চাপ থাকিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে আনৰ অনুকৰণ কৰাতকৈ নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰা উচিত । এই সপ্তাহটো আৰ্থিক উন্নতি আৰু ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা প্ৰদান কৰিব ৷ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া ৷ পেটৰ বিষ নাইবা চৰ্মৰোগৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে সচেতন হোৱাটো প্ৰয়োজন । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত স্থিতি সবল ৷ আয় বৃদ্ধি । প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ ৷ নিজৰ সংগীক বিয়া কৰাৰ কথাও বিবেচনা কৰিব পাৰে । জীৱনসংগীৰ পূৰ্ণ সমৰ্থনে দাম্পত্য সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি তুলিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে উপকৃত হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটোৱে আৰ্থিক নিৰাপত্তা আৰু সম্পৰ্কৰ সমৰ্থনৰ এক সুদৃঢ় ভেঁটি প্ৰদান কৰিব, যিয়ে পেছাদাৰী কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু স্বাস্থ্যজনিত চিন্তাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব । কেৰিয়াৰৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ বজাই ৰাখিব আৰু স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, কিন্তু পেটৰ সৈতে সম্পৰ্কীয় স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব । আৰ্থিক ভাৰসাম্য ভাল; কোনো বিশেষ কামত ব্যয় কৰিলে আয় সুস্থিৰ হৈ থাকিব । ব্যৱসায়িক উন্নতি ৷ কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতি ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক অতি উত্তম ৷ ৰোমাঞ্চ ভাল ৷ বৈবাহিক জীৱন ভাল ৷ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ অভাৱ হ’ব পাৰে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকল অতি ঐকান্তিক আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি মনোযোগী হ’ব । কেৰিয়াৰৰ অগ্ৰগতি আৰু ৰোমাণ্টিক সন্তুষ্টি এই সপ্তাহৰ মূল উপাদান, যি এক সাফল্য আৰু সুখৰ অনুভূতি কঢ়িয়াই আনিব । এই সপ্তাহত দীৰ্ঘম্যাদী কেৰিয়াৰ পৰিকল্পনা আৰু ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহটো কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া ৷ কাহ আৰু পানীলগা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয় ভাল হ’ব, কিন্তু ব্যয়ো অধিক হ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ অংশীদাৰৰ সৈতে তৰ্কা-তৰ্কী হ’ব পাৰে, সাৱধান থাকক ৷ কৰ্মচাৰীসকলৰ অপ্ৰত্যাশিতভাৱে বদলি হ’ব পাৰে । ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কৰ উন্নতি ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে অতি ৰোমাণ্টিক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ বৈবাহিক জীৱনত চাপগ্ৰস্ত হ’ব, সম্ভৱতঃ শহুৰ-শাহুৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ বাবে এয়া এক উত্তম সময় । পাৰিবাৰিক বিবাদৰ সময়ত শান্ত হৈ থাকিব ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহটো সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সাধাৰণতঃ ভাল হ’ব, যদিও ৰক্তচাপৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি চকু দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আয় সুস্থিৰ হৈ থাকিব, কিন্তু ব্যয় অধিক হ’ব । কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা ব্যৱসায়ীসকলে সাফল্য লাভ কৰিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল । সংগীৰ সৈতে গোপন ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সন্তুষ্টিদায়ক হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ দৃঢ় সমৰ্থন লাভ কৰিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো কঠিন হ’ব পাৰে, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনা বিঘ্নিত কৰিব পাৰে; এগৰাকী ভাল গুৰুৰ সন্ধান কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । যদিও কেৰিয়াৰ আৰু বিবাহ হৈছে আপোনাৰ দৃঢ়তাৰ স্থান, তথাপিও বাজেট ব্যৱস্থাপনা কৰা আৰু পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহটো কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মিশ্ৰিত হ’ব, সেয়েহে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অতিৰিক্ত সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি মধ্যমীয়া হ’ব, সঞ্চয় কৰাতকৈ অধিক ব্যয় কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকিব । ব্যৱসায় সুচাৰুৰূপে চলিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ উৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । বৈবাহিক জীৱন সাধাৰণতঃ সন্তোষজনক হ’ব, যদিও জীৱনসংগীৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকল খুব শৃংখলাবদ্ধ হ’ব আৰু সময়সূচী ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ পঢ়া-শুনা উন্নত কৰিব পাৰিব ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটো তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব, পেটৰ সমস্যাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি ভাল, কাৰণ আয় বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিব । ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণ লাভজনক হ’ব পাৰে, আনহাতে চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ এক অনন্য পৰিচয় গঢ়ি তুলিব পাৰিব । বৈবাহিক জীৱন অতি সুখী আৰু সন্তুষ্টিদায়ক হ’ব । পেছাগত উন্নতি আৰু বৈবাহিক সুখ এই সপ্তাহৰ আকৰ্ষণীয় দিশ, যি সাফল্যৰ অনুভূতি আৰু ঘৰুৱা শান্তি কঢ়িয়াই আনিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব, যদিও পানীলগা হ’ব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি সবল আৰু আৰ্থিক সমস্যা কম হ’ব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত পৰিণাম দেখা পাব – তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে । জীৱনসংগীসকলে মিলিজুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহটো ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব, সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে পেটৰ বিষৰ কিছু সম্ভাৱনাৰ বাহিৰে স্বাস্থ্য সাধাৰণতঃ সুস্থিৰ হ’ব । আৰ্থিক স্থিতি উত্তম, আয় বৃদ্ধি তথা ব্যয় হ্ৰাস । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অন্য চহৰলৈ যাব পাৰে আৰু চাকৰিয়ালসকল অধিক সজাগ আৰু পৰিশ্ৰমী হ’ব । এই সপ্তাহটো প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে আনন্দপূৰ্ণ । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত থকা বাধা-বিঘিনিসমূহ আঁতৰ হ’ব ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে অলপ উত্থান-পতনপূৰ্ণ হ’ব, বুকুৰ বিষ বা ডিঙিৰ সংক্ৰমণৰ দৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে অৰ্জিত লাভে বহুদিনলৈ কামত দিব । ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি ভাল হ’ব, কিন্তু শেষৰ ফালে লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কৰ্মচাৰীসকল সতৰ্ক হৈ থকা উচিত । বৈবাহিক জীৱন অতি ৰোমাণ্টিক হ’ব, সম্ভৱতঃ একেলগে ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনাও থাকিব । শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা উৎকৃষ্ট সপ্তাহ আশা কৰিব পাৰে, য’ত তেওঁলোকৰ তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি কামত আহিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া ৷ কান্ধৰ সমস্যা বা আঘাতৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত সাৱধানতা অৱলম্বনৰ প্ৰয়োজন । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব, সম্পত্তি বা বাহন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে । চৰকাৰী ব্যৱসায়িক আদেশে যথেষ্ট লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ কথা-বতৰাত সাৱধান হ’ব লাগিব । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কেৱল নিয়মিত পঢ়া-শুনা কৰাত গুৰুত্ব দিয়াটোৱেই উত্তম হ’ব ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া ৷ চকুৰ সমস্যাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, নিজৰ পুৰণি সঞ্চয়ৰ কিছু অংশ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, যদিও সামগ্ৰিকভাৱে পৰিস্থিতি ভালেই হ’ব । ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য তথা কৃতিত্ব কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । কৰ্মচাৰীসকলৰ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ ব্যৱসায়িক সাফল্য আৰু দাম্পত্য সম্প্ৰীতি এই সপ্তাহৰ উল্লেখযোগ্য দিশ ৷