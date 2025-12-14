বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 14, 2025 at 5:21 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন । কিয়নো অসাৱধানতাৰ ফলত বৰ্তমানৰ যিকোনো সমস্যাৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলে খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত কৰা উচিত, কিয়নো তেওঁলোকে পাছলৈ অনুশোচনা কৰিব পাৰে । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে অতি শুভ হ’ব; কঠিন পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাই আপোনাৰ মুৰব্বী বিষয়াগৰাকীক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত পদোন্নতি হ'ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, গতিকে যিকোনো ধৰণৰ ঋণ লোৱা বা ডাঙৰ ক্ৰয় কৰাৰ আগতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ব নাইবা দাম্ভিক কথা-বতৰাই সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্যসহকাৰে কথা-বতৰা পাতক । জীৱনসংগীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কই আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সমস্যাবোৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া-শুনাৰ বাবে মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্যেষ্ঠ বা গুৰুৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । মনোযোগেৰে শুনিলে বুজাবুজি বৃদ্ধি হ’ব আৰু পৰীক্ষা নাইবা প্ৰকল্পত উন্নত ফলাফল পোৱা যাব ।
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্যই অলপ আমনি কৰিব পাৰে । পেটৰ সমস্যা হ’ব পাৰে, অৱহেলা কৰিলে যকৃতৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কিয়নো চুক্তি সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ মুৰব্বী বিষয়াৰ নিৰ্দেশনা মানি চলা উচিত আৰু নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । প্ৰেমৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, অবিবাহিত/অবিবাহিতাসকলে এই সপ্তাহটোত তেওঁলোকৰ বিশেষ সংগীক বিচাৰি পাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি বিবাদ নিষ্পত্তি হ’ব পাৰে আৰু জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ কামত আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি পূৰ্বতকৈ উন্নত হ’ব । যদি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে তাৰ বাবে এই সময়খিনি অনুকূল হ’ব । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, এই সপ্তাহত পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰক । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নিষ্ঠা বজাই ৰাখিলে তথা বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহত মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে কোনো পুৰণি ৰোগৰ বাবে অতিৰিক্ত ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱসায়টো যথেষ্ট ভালকৈ চলিব । আপুনি নতুন মানুহ লগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ কামৰ বিস্তাৰ ঘটিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটোৱেই উত্তম; যিকোনো উপযোগী পৰামৰ্শ সাৱধানে মানি চলক । সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজিৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু শান্তভাৱে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰক । বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে হোৱা মতানৈক্যসমূহ ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো অন্যই ইয়াৰ সুবিধা ল’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি ধৰ্মীয় ভ্ৰমণ আৰু ঘৰুৱা প্ৰয়োজনত ধন ব্যয় কৰিব পাৰে । আপুনি আয় বৃদ্ধিৰ বাবেও পদক্ষেপ ল’ব পাৰে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক ।
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অতিৰিক্ত গুৰুত্ব দিয়ক । আপোনাৰ পেটৰ সমস্যা বা এচিডিটী হ’ব পাৰে, গতিকে অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু নিজৰ খওৱা-বোৱাৰ প্ৰতি সচেতন হওক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মক্ষেত্ৰত উদ্বেগ থাকিব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে যিকোনো পদক্ষেপ লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক । চাকৰিয়ালসকলে ধৈৰ্য সহকাৰে কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে আৰু অপ্ৰয়োজনীয় মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ সংগীক লগ পাব পাৰে আৰু একেলগে ঘনিষ্ঠ সময় কটাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনৰ সৰু সৰু ভুলবোৰ ক্ষমা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু একেলগে ফুৰিবলৈ বা চুটি ভ্ৰমণলৈ যাওক যাতে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটোৱে আপোনাৰ ওপৰত চাপ পেলাব পাৰে; যদি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে বজাৰৰ গতিধাৰাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক আৰু ভাবি-চিন্তি কাম কৰক । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰা উচিত আৰু জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিবলৈ তথা পৰীক্ষাৰ বা্বে ভালদৰে প্ৰস্তুতি ল’বলৈ কোচিং চেণ্টাৰত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক । যদি কোনো কাৰণত চাপগ্ৰস্ত অনুভৱ কৰে, তেন্তে জিৰণি লওক; ইয়াৰ ফলত আপুনি শান্তি পাব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি উত্তম হ’ব । চিলাই, ডিজাইন বা সৃষ্টিশীল কামৰ সৈতে জড়িতসকলে এক উল্লেখযোগ্য ব্যৱসায়িক চুক্তি লাভ কৰিব, যি সাফল্য কঢ়িয়াই আনিব। চাকৰিয়াল লোকসকলে সাৱধানে কাম কৰক আৰু আনৰ সম্পৰ্কে অনুমান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অহংকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হ’ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে থাকক; অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আত্মীয়ক জড়িত কৰিলে আপোনাৰ জীৱনসংগী অসন্তুষ্ট হ’ব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মাটি বা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিলে ভৱিষ্যতে ভাল লাভ অৰ্জন হ’ব । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সাফল্য লাভ কৰি বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়াসৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি অতি সুখী হ’ব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে নিজৰ যত্ন লওক । যদি আপুনি মানসিক চাপ বা উদ্বেগ অনুভৱ কৰিছে, তেন্তে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ আৰাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যিকোনো উদ্বেগৰ পৰা আঁতৰি থাকক । এই সপ্তাহটো আপোনাৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অনুকূল হ’ব । চাকৰিয়াল লোকসকলৰ কাম সুচাৰুৰূপে চলি থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ সমস্যা নহ’ব । ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত যথেষ্ট ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত নতুন সুযোগ মুকলি হ’ব পাৰে । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহত প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু ভুল বুজাবুজি বা বিবাদ হ’ব পাৰে । এই সপ্তাহটো পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বাবে শুভ হ’ব, কিয়নো চলি থকা পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰ হ্ৰাস পাব আৰু ঘৰত শান্তি বিৰাজ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি নিজৰ ঘৰৰ সংস্কাৰ সাধনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে আপুনি সেয়া কৰিব পাৰে, কিন্তু অধিক ব্যয়ৰ বাবে সাজু থাকক । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’লে নিজৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ ল’ব পাৰে আৰু এই সপ্তাহটো উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ’ব ।
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালে থাকিব আৰু আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হ’ব, যি আপোনাক সুস্থ-সবল কৰি ৰাখিব । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি পূৰ্বতে কোনো ব্যৱসায়িক কৌশল তৈয়াৰ কৰিছিলে, তেন্তে এতিয়াই এইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ এটা ভাল সময় । চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কথা শিকিব পাৰে, যি আপোনাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । আপোনাৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে কিছু ব্যৱধান অনুভৱ কৰিব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা কাজিয়া হ’ব পাৰে । গতিকে, পৰিস্থিতি শান্তভাৱে চম্ভালিব । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰা তথা নতুন নতুন কথা শিকাত গুৰুত্ব দিব । যদি আপুনি পঢ়াৰ লগতে অংশকালীন কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে সঠিক প্ৰয়াস আৰু নিষ্ঠাৰ দ্বাৰা এই সপ্তাহত আপুনি সাফল্য পাব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য কিছু অনিশ্চিত হ’ব পাৰে । বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে, গতিকে প্ৰয়োজন হ’লে ভাল চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱসায়য়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । যিকোনো বাকী থকা চৰকাৰী কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰক। চাকৰিয়াল লোকসকলে কাৰ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত আৰু নিজৰ মুৰব্বী বিষয়াৰ সৈতে বিবাদ এৰাই চলা উচিত । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি সংগীৰ সন্ধানত আছে, তেন্তে এই সপ্তাহত আপোনাৰ সন্ধানৰ অন্ত পৰিব পাৰে, কাৰণ আপুনি নতুন কাৰোবাক লগ পাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱনত উদ্বেগ বৃদ্ধিৰ পৰা বিৰত থাকক; বৰঞ্চ নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমস্যা সমাধান কৰাত মনোনিৱেশ কৰক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আৰ্থিক স্থবিৰতা আহিব পাৰে আৰু সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে অত্যধিক সময় কটালে আপুনি পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচলিত হ’ব পাৰে । মনোনিৱেশ কৰি থাকক আৰু আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা উন্নত কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰক ।
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহত আপোনাৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালে থাকিব আৰু আপোনাৰ যিকোনো সৰু-সুৰা সমস্যাৰ সমাধান হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ বাবে বৈঠক কৰিব পাৰে । আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে বিনিয়োগ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে । চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ দক্ষতা আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ উৰ্ধতন বিষয়াক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজি বা উদ্বেগৰ ফলত জীৱনসংগীৰ সৈতে কিছু মতানৈক্য হ’ব পাৰে, গতিকে পৰিস্থিতি শান্তভাৱে চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰক । এই সপ্তাহটো বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে সুখকৰ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ বা ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় হ্ৰাস পোৱা তথা ব্যয় অধিক হৈ থকাৰ ফলত আপুনি কিছু আৰ্থিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থাকক । কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’লে শিক্ষকৰ সহায় ল’ব আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব, তেন্তে আপুনি পৰীক্ষা বা প্ৰকল্পত সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, বিশেষকৈ আপোনাৰ চকুৰ, কিয়নো কিছু সমস্যা হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ৱেবছাইটৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, এই সপ্তাহটো আপোনাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ’ব পাৰে; কঠিন পৰিশ্ৰম কৰা সত্ত্বেও আপুনি আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ নকৰিবও পাৰে । যিসকল চাকৰিয়ালে চাকৰি সলনিৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে সিদ্ধান্ত ল’বলৈ এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব । প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে নতুন মানুহ লগ পাব পাৰে, যি তেওঁলোকক নিজৰ আদৰ্শ সংগীগৰাকীক ভালদৰে বুজিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে । বিবাহিত লোকসকলৰ বাবে জীৱনসংগীৰ মতামতক গুৰুত্ব দিয়া আৰু সম্পৰ্কত সামঞ্জস্য বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আপুনি আয়ৰ নতুন উৎস পাব পাৰে, যি আপোনাৰ সঞ্চয় আৰু সামগ্ৰিক আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰিব পাৰে । শিক্ষা আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক; পাৰিবাৰিক সমস্যা থাকিলেও সাফল্য লাভ কৰিবলৈ পঢ়া-শুনাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক ।
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে । দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই আপোনাক ভাগৰুৱা আৰু দুৰ্বল অনুভৱ কৰাব পাৰে, গতিকে অসাৱধানতা পৰিহাৰ কৰক আৰু সুস্থ-সবল হৈ থকাত মনোনিৱেশ কৰক । কেৰিয়াৰ আৰু ৱেবছাইটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাফল্য অৰ্জনৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব লাগিব । চাকৰিয়াল লোকসকলে নতুন পদৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে; প্ৰস্তাৱৰ আধাৰত আপোনালৈ নতুন চাকৰিৰ বাবে ফোন আহিব পাৰে। প্ৰেম আৰু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহটো প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ বাবে অনুকূল হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে সুন্দৰ মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব পাৰিব । বিবাহিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু-সুৰা মতানৈক্য মীমাংসা কৰিব পাৰে আৰু আপুনি তেওঁৰ সৈতে আনকি সৰু সৰু কথাবোৰো ভাগ-বতৰা কৰিব, যাৰ ফলত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধি হ’ব । শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোৰঞ্জনৰ দৰে বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত, কিয়নো সেইবোৰে তেওঁলোকক পঢ়া-শুনাৰ পৰা বিচ্যুত কৰিব পাৰে। মনোযোগ আৰু নিষ্ঠাই এই সপ্তাহত সাফল্য আনিব ।
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো আপুনি নিজৰ উচ্চতাৰ সৈতে জড়িত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কঠিন পৰিশ্ৰমে ধনাত্মক ফলাফল প্ৰদান কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত ভাল লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব । আপোনাৰ ৱেবচাইটটোৱেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । এই সপ্তাহটো চাকৰিয়াল লোকসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব । যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবি আছিল, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ পদত পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কত চলি থকা যিকোনো উদ্বেগ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সংগী আৰু আপোনাৰ মাজত ভাল বুজাবুজি হ’ব । বৈবাহিক জীৱন সুখময় হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে নতুন কাম এটা আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে, য’ত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি অলপ দুৰ্বল হ’ব পাৰে, গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকল কিছু মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু সাফল্য লাভ কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ’ব ।