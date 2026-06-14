ETV Bharat / state

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল…

WEEKLY HOROSCOPE
সাপ্তাহিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 7:08 AM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু যদি কোনো শাৰীৰিক অসুস্থতা বা উপসৰ্গ বাঢ়ি যায়, তেন্তে পলম নকৰাকৈ প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা, যেনে- তেজৰ পৰীক্ষা কৰাটো বাঞ্ছনীয় ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব, কিয়নো সঠিকভাৱে পৰিচালনা নকৰিলে অযথা ব্যয়ৰ ফলত আৰ্থিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক বিষয়ত অনুশাসন বজাই ৰখাটোৱে আপোনাক স্থিৰতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব ৷ ব্যৱসায়ত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে স্পষ্ট যোগাযোগ আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াসকলৰ নিৰ্দেশনা সাৱধানে মানি চলা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত তেওঁলোক নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুপ্ৰতিষ্ঠিত হৈ থাকিব আৰু প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় মোটামুটি অনুকূল হ’ব, কিন্তু আপুনি পঢ়া-শুনাত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব আৰু বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে ৷ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু অধ্যৱসায়ে আপোনাক উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ আৰু অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম কৰিব ৷
  2. বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতে অনুকূল আৰু সুফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত জড়িত থকাসকলে সম্প্ৰীতি আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ উন্নতি অনুভৱ কৰিব, যাৰ ফলত বন্ধন অধিক সুদৃঢ় হৈ পৰিব ৷ বিবাহিত লোকসকলে সুস্থিৰ গাৰ্হস্থ্য জীৱন উপভোগ কৰিব, তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীয়ে সকলো দিশতে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু সাহচৰ্য প্ৰদান কৰিব ৷ আপুনি সৃষ্টিশীলভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু অগতানুগতিক ধাৰণাসমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰিব, যি ইতিবাচক ফলাফল আনিব পাৰে ৷ পেছাগতভাৱে আপুনি ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও স্বকীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ কৃত্ৰিম আচৰণ পৰিহাৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ জ্যেষ্ঠসকলৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি স্বীকৃতি আৰু সহায় লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন যন্ত্ৰপাতি স্থাপন বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ উন্নীত কৰাত সফল হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আয় সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনা কৰি আনন্দ লাভ কৰিব আৰু শিক্ষা লাভত মগ্ন হৈ থাকিব ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত হ’ব পাৰে, সপ্তাহৰ মাজৰ ছোৱা আৰু শেষৰ দিনকেইটা যাত্ৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে অনুকূল হ’ব পাৰে ৷
  3. মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ সমস্যাক অৱহেলা কৰাটো উচিত নহয়, কিয়নো এনে গাফিলতিয়ে জটিলতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি বিচক্ষণতা প্ৰদৰ্শন কৰিব, যি আপোনাৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰাত আৰু আপোনাৰ আৰ্থিক সুস্থিৰতা বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে উৎসাহী অনুভৱ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে লাভজনক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা নতুন ব্যৱসায়িক উদ্যোগ এটা আৰম্ভ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অত্যধিক আত্মবিশ্বাস প্ৰদৰ্শনৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত বিপৰ্যয় ঘটিব পাৰে বা ভুল হ’ব পাৰে ৷ এই ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যপূৰ্ণ দৃষ্টিভংগী বজাই ৰখাটো সুফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে মনোমালিন্য হ’ব পাৰে, সেয়েহে এই সময়ছোৱাত ধৈৰ্য ধৰা আৰু পাৰস্পৰিক যোগাযোগ বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ পাৰস্পৰিক বন্ধন আৰু অধিক সদৃঢ় হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সপ্তাহটোত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল সময়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব, তেওঁলোকে পঢ়া-শুনাৰ সন্দৰ্ভত গভীৰ কৌতুহল আৰু শিকিবলৈ প্ৰবল আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷ যিবোৰ বিষয়ত তেওঁলোক দুৰ্বল, সেইবোৰ বিষয়ত অতিৰিক্ত মনোযোগ দিলে তেওঁলোকে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷
  4. কর্কট ৰাশি : কৰ্কট জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহত সন্তুলিত তথা সতৰ্ক দৃষ্টিভঙ্গীৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৱস্থা সাধাৰণতে সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও দাঁতৰ সমস্যাৰ দৰে সৰু-সুৰা সমস্যাই আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে, যাৰ বাবে সময়মতে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে থকা উচিত, কিয়নো আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা এটা ক্ৰয় কৰিবলৈ যথেষ্ট ধন ব্যয় কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ সঞ্চয়ত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কিয়নো অসাৱধানতাৰ ফলত লোকচান হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাস এৰাই চলা উচিত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগী বজাই ৰাখক ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱাই কিছু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, কিয়নো অত্যধিক কথোপকথন বা ভুল বুজাবুজিৰ ফলত সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ মতবিৰোধ হ’ব পাৰে ৷ ধৈৰ্য বজাই ৰখাৰ ফলত সমস্যা সমাধানত সহায় হ’ব ৷ ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মৰত লোকসকলে নিজৰ পেছাদাৰী পৰিৱেশত অযথা বিবাদ এৰাই চলা উচিত ৷ শান্ত আৰু একাগ্ৰ হৈ থাকিলে সমগ্ৰ সপ্তাহটোত পৰিস্থিতি কাৰ্যকৰীভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায়ক হ’ব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আৰু সৰু-সুৰা সমস্যাবোৰো আওকাণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব, কিয়নো তেনে কৰিলে সেই সমস্যাবোৰ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি হ’ব পাৰে; অৱশ্যে, আয় বৃদ্ধিৰ ফলত আপুনি নিজৰ আৰ্থিক বিষয়বোৰ সুচাৰুৰূপে আৰু কোনো ডাঙৰ চিন্তা নোহোৱাকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব ৷ আপোনাক ডাঙৰ চিন্তা নকৰাকৈয়ে আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সঠিক বিবেচনাৰ অন্তত সাৱধানে ধন বিনিয়োগ কৰা উচিত ৷ চাকৰিয়ালসকলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ পাব পাৰে আৰু আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাও আছে, যি সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব, সংগীদ্বয়ৰ মাজত মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাবোধ সুদৃঢ় হ’ব ৷ কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ একাগ্ৰ হৈ থাকিব লাগিব ৷
  6. কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ বিশেষ যত্ন লোৱা আৰু ধ্যান আৰু যোগাভ্যাসৰ দৰে পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত আৰু নতুন বিনিয়োগ কৰাটো এৰাই চলা উচিত, কিয়নো লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, কিয়নো তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু দক্ষতাই তেওঁলোকক নিজৰ ব্যৱসায় সফলতাৰে বিস্তাৰ কৰাত সহায় কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে ইতিবাচক পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব, য’ত তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু অগ্ৰগতিৰ সুযোগ আহিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত উত্থান-পতন হ’ব পাৰে আৰু সংগীৰ সৈতে সাময়িক ব্যৱধান সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱন আনন্দময় আৰু তৃপ্তিদায়ক হৈ থাকিব, যি মানসিক সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগী হৈ থকাটো প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ ধাৰাবাহিকত বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ৷ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব, এই সময়ছোৱাত বিদেশত পঢ়া-শুনা কৰা বা নতুন শৈক্ষিক সুযোগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
  7. তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতে অনুকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত আৰু অনুশাসিত ৰুটিন মানি চলা উচিত, য’ত নিয়মিত ব্যায়াম আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজত সতৰ্কতা অৱলম্বন অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা অত্যন্ত সবল হ’ব যেন লাগিছে, ব্যয় বৃদ্ধি হ’লেও আপুনি ধনৰ অভাৱত নপৰিব৷ আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ মনলৈ সন্তুষ্টি আৰু স্থিৰতাৰ অনুভূতি আহিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে এটা ইতিবাচক পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু বাকী থকা উদগনি (ইনচেণ্টিভ) বা সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱ্শ্যে, ব্যৱসায়ীসকল কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে পৰিস্থিতি সাৱধানে চম্ভালা উচিত ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক অত্যন্ত ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে আনন্দদায়ক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিব, যদিও মাজে মাজে সৰু-সুৰা মতানৈক্য হ’ব পাৰে ৷ যিকোনো সমস্যা শান্তভাৱে পাৰস্পৰিক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন, কিয়নো তেওঁলোকৰ আকাংক্ষিত শৈক্ষিক সাফল্য অৰ্জনৰ বাবে একাগ্ৰতা আৰু নিৰন্তৰ প্ৰয়াস অপৰিহাৰ্য হ’ব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোত জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো আপুনি মূৰৰ বিষ বা মানসিক চাপৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সমস্যাত ভুগিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ আৰ্থিক সংকটৰ সম্ভাৱনা নাই, যদিও ধৰ্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাম-কাজত আপুনি যথেষ্ট ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অত্যন্ত অনুকূল হ’ব আৰু এগৰাকী মহিলা সহযোগীৰ সাহায্যত আপুনি নিজৰ উদ্যমসমূহ সফলতাৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু অগ্ৰগতিৰ নতুন সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ থাকিব, পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু বুজাবুজিয়ে সংগীদ্বয়ৰ মাজৰ বন্ধন অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিব ৷ বৈবাহিক জীৱনটোও সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থকিব যদিও আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে কিছু চিন্তিত বোধ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব, কিয়নো পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ শৈক্ষিক দায়িত্বৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ কৰিব, যাৰ ফলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফলাফল আৰু নিৰন্তৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ৷
  9. ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পেটৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, সেয়েহে সঠিকভাৱে নিজৰ যত্ন লোৱা আৰু সুষম খাদ্যভ্যাস বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সময়ছোৱা যথেষ্ট অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু ধনৰ কোনো অভাৱ নহ'ব, যাৰ ফলত আপুনি নিজৰ যাৱতীয় খৰচ স্বচ্ছন্দে চম্ভালিব পাৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ বাবে নতুন সুযোগ বা কৌশল আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি আৰু সুস্থিৰতা লাভ কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে এটা সুস্থিৰ পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব, কিন্তু ইতিবাচক কাম কৰাৰ পৰিৱেশ বজাই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে সহকৰ্মীৰ সৈতে যিকোনো ধৰণৰ বিবাদত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থকিব, জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কত মধুৰতা আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধি হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে, বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে, কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস আৰু গভীৰ মনোযোগৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ মুঠতে এই সপ্তাহত ধৈৰ্য, নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু লক্ষ্যমুখী দৃষ্টিভঙ্গী বজাই ৰাখি আপুনি জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰসাম্যপূৰ্ণ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷
  10. মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে সুস্থিৰ হ’লেও এতিয়াও কিছু সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অশান্তি বা অস্বস্তিবোধ হ’ব পাৰে ৷ আপুনি নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি যত্নশীল হ’লে ভাৰসাম্য বজাই ৰখাটো সহজ হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সময়ছোৱা সবল হ’ব যেন লাগিছে, ধন উপাৰ্জনৰ নতুন সুযোগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আয় বৃদ্ধি আৰু সামগ্ৰিক সন্তুষ্টিৰ অনুভৱ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এয়া এক অনুকূল সময় আৰু তেওঁলোকে সফলতাৰে নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ বা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, যি আপোনালোকৰ পাৰস্পৰিক বন্ধন অধিক সুদৃঢ় কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সংঘাতৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰা উচিত ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ্থীসকল একাগ্ৰ হৈ থকিব লাগিব আৰু মনোযোগৰ বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব, কিয়নো অপ্ৰয়োজনীয় কাৰ্যকলাপত সময় নষ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতি বাধাগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক কৰ্মদক্ষতা হ্ৰাস পাব পাৰে ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সামগ্ৰিকভাৱে অনুকূল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্তুষ্টবোধ কৰিব, কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ গাড়ী বা যিকোনো যান-বাহন চলোৱাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আয় বৃদ্ধিয়ে আৰ্থিক সুস্থিৰতা আৰু স্বাচ্ছন্দ্য দুয়োটা নিশ্চিত কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অত্যন্ত লাভজনক হ’ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকা উচিত, কিয়নো কোনোবাই গোপন তথ্য ফাদিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ছোৱা অত্যন্ত ইতিবাচক হ’ব, আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজৰ আৱেগিক বন্ধন সুদৃঢ় হ'ব আৰু পাৰস্পৰিক নৈকট্য বৃদ্ধি হ'ব ৷ বৈবাহিক জীৱনত কিছু সৰু-সুৰা উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য আৰু পৰিয়ালৰ সদস্য, বিশেষকৈ সন্তানৰ সহযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাটো সম্ভৱ হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব, কিয়নো তেওঁলোকে আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰিব আৰু শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বুজি পাব, যি তেওঁলোকক একাগ্ৰ তথা অনুপ্ৰাণিত হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিব ৷
  12. মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলে এই সপ্তাহত সতৰ্ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি দাঁত বা মুখগহ্বৰৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, সেয়েহে সময়মতে যত্ন লোৱা আৰু সঠিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ স্থিতি সবল হৈ থাকিব আৰু আপুনি কোনো ডাঙৰ আৰ্থিক নাটনিৰ সন্মুখীন নহ’ব; কিন্তু অনৈতিক উপায়েৰে ধন উপাৰ্জনৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ আয় বৃদ্ধি আৰু আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰাৰ উৎকৃষ্ট সুযোগ পাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িক উদ্যমসমূহ সফলতাৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সুযোগ পাব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ থাকিব, সংগীদ্বয়ৰ মাজত গভীৰ স্নেহ আৰু ৰোমাঞ্চ বিৰাজ কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱন সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু জীৱনসংগীৰ সাহচৰ্যত আপুনি আনন্দ আৰু তৃপ্তি অনুভৱ কৰিব ৷ এই সপ্তাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অনুকূল হ’ব, কিয়নো পঢ়া-শুনাত তেওঁলোকৰ মনোয়োগ বৃদ্ধি হ’ব ৷ কিন্তু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে কিছু সৰু-সুৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু সেয়েহে শৈক্ষিক সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোক নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি থাকিব লাগিব ৷:

TAGGED:

সাপ্তাহিক ৰাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
ৰাশিফল
ইটিভি ভাৰত অসম
WEEKLY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.