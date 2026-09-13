গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰৰ মতে সপ্তাহটো কেনে যাব আপোনাৰ ? কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? জানিবলৈ পঢ়ক ১৯-২৫ জুলাইৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : September 13, 2026 at 4:51 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো ৰক্তৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু বেংক বেলেঞ্চো সন্তোষজনক থাকিব ৷ কৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব ৷ ব্যৱসায়ত কোনো ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কিছু মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল থাকিব আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে থকা ভুল বুজাবুজি দূৰ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু চাপ থাকিব পাৰে, সেয়েহে কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু পঢ়াশুনাৰ ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল আৰু ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ সৈতেও ভাল সমন্বয় বজাই থাকিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু নতুন চাকৰিত মন কম লাগিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কোনো বিষয়ক লৈ প্ৰিয়জনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব ৷ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়াশুনাত বিশেষ মনোযোগ দিয়ক ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো কাণ বা পেটৰ সৈতে জড়িত সমস্যাই কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব, যদিও খৰচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় যথেষ্ট অনুকূল হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে নতুন ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনাবোৰ উপযোগী প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবেও সময় ভাল থাকিব আৰু আপুনি প্ৰিয়জনৰ মৰমত ডুবি থাকিব ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু জীৱনসংগীৰ পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ ছাত্ৰীসকলৰ মন পঢ়াশুনাত কিছু কম লাগিব পাৰে আৰু ভুল বন্ধু-বান্ধৱৰ সংগৰ বাবে শিক্ষাত সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ ঠাণ্ডা, কাহ, জ্বৰ বা চৰ্দিৰ দৰে সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে, সেয়েহে স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ আৰ্থিক দিশত খৰচ আৰু আয় দুয়োটাই বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব পাৰে ৷ কৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল থাকিব ৷ বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে কিছু মতভেদ হ’ব পাৰে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তাৰে সেয়া সমাধান কৰিব পাৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ অন্য স্থানলৈ বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মনোমালিন্য দেখা দিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনতো উত্থান-পতন থাকিব পাৰে আৰু শহুৰৰ ঘৰৰ লোকসকলৰ সৈতে মতভেদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় অনুকূল আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ক্ষেত্ৰত লাভ পাব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো এই সপ্তাহত স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল থাকিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব আৰু তাৰ ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ চৰকাৰী চাকৰিত থকা লোকসকলৰ বাবেও সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সপ্তাহত কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে আৰু শিক্ষকসকলে সঠিক দিশনির্দেশনা দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাধাৰণ হ’ব ৷ খাদ্য বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি বিশেষ সাৱধান থাকক ৷ আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো যথেষ্ট খৰচী হ’ব পাৰে আৰু অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা সফল হ’ব আৰু অগ্ৰগতিৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে অফিচৰ কামৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক ৷ প্ৰিয়জনৰ ওপৰত নিজৰ ইচ্ছা জোৰকৈ চাপি দিলে সম্পৰ্কত দূৰত্ব সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো অহংবোধৰ বাবে সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিয়মিতভাৱে পঢ়াশুনা কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব, নহ’লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো অৱহেলাৰ বাবে স্বাস্থ্য অধিক বেয়া হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে, যদিও খৰচো অধিক থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ নতুন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ দক্ষতাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো বিশেষ ভাল নহ’ব পাৰে আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মৰমভৰা সময় কটাব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সপ্তাহটো মোটামুটি ভাল থাকিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো কাহ, চৰ্দি বা জ্বৰৰ দৰে সমস্যাই কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ যদি আপুনি কোনো ব্যক্তিক ধন ধাৰে দিছিল, তেন্তে সেই ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ দক্ষতা অনুসৰি লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল থাকিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে পেটৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ ব্যৱসায়ীসকলে আন চহৰলৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবেও সময় অনুকূল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আপুনি প্ৰিয়জনৰ মৰমত ডুবি থাকিব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীক পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু পঢ়াশুনাত মন কম লাগিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাধাৰণ হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে স্বাস্থ্যত উন্নতি দেখা যাব পাৰে ৷ আৰ্থিকভাৱে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত লাভ কৰিব পাৰে, যদিও সম্ভাৱ্য লোকচানৰ পৰা সাৱধান থাকক ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধানতাৰে কাম কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজিৰ বাবে মানসিক চাপ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পছন্দৰ বিষয় অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে আৰু তাৰ পৰা সফলতাও লাভ কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ আৰ্থিক দিশত নতুন বাহন, ঘৰ বা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত যথেষ্ট সাৱধান থাকিব লাগিব ৷ প্ৰিয়জনক ভুল বা কঠোৰ কথা ক’লে মনোমালিন্য সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক অত্যন্ত ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে সুখী সময় কটাব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো চৰকাৰী অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবেও সময় অত্যন্ত অনুকূল হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ পঢ়াশুনাত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ অৱহেলা ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে, সেয়েহে সাৱধান থাকক ৷ আৰ্থিক অৱস্থা মোটামুটি ভাল থাকিব, যদিও কোনো প্ৰয়োজনীয় কামৰ বাবে সঞ্চিত ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু সেই ভ্ৰমণ ব্যৱসায়ৰ বাবে লাভজনক হ’ব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবেও সময় অনুকূল থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় যথেষ্ট ভাল আৰু আপুনি প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক অত্যন্ত ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীয়ে বন্ধুৰ দৰে আপোনাৰ কাষত থাকিব ৷ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷