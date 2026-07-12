গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

গাৰ্হস্থ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰৰ মতে সপ্তাহটো কেনে যাব আপোনাৰ ? কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? জানিবলৈ পঢ়ক ১২-১৮ জুলাইৰ ৰাশিফল ৷
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : July 12, 2026 at 7:08 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহটো মেষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি মূৰ বা পেটৰ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, সেয়েহে আহাৰ আৰু খাদ্যাভ্যাসত অনুশাসন বজাই ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব ৷ আপুনি ঘৰ বা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিবলৈ ধন ব্যয় কৰিব পাৰে বা নিজে থকা ঘৰৰ সৈতে জড়িত কোনো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ কৰিব পাৰে ৷ নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা ব্যৱসায়ীসকলে অগ্ৰগতি লাভত কিছু বিলম্বৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকা তথা নিজৰ দায়িত্বত মনোনিৱেশ কৰি থকা উচিত ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক অতি উত্তম হ’ব আৰু আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় আৰু সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত যিকোনো ভুল বুজাবুজি ডাঙৰ সমস্যালৈ পৰিণত হোৱাৰ আগতে সমাধান কৰাটো লাভজনক হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ অতিৰিক্ত যত্ন লোৱা উচিত আৰু অতি বেছি গৰম বা ঠাণ্ডা খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত হজমজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি নিজৰ আৰ্থিক স্থিতি উন্নত কৰিবলৈ নতুন কৌশল গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সেই পথত আপুনি সমৰ্থন আৰু সহায় লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল হ’ব, কিন্তু আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ আৰু মজবুত কৰিবলৈ কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থকা তথা ঊৰ্ধতন বিষয়া বা জ্যেষ্ঠসকলৰ সৈতে সংঘাতৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক সুস্থিৰ হৈ থাকিব, যদিও কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ আহিব পাৰে যাৰ বাবে ধৈৰ্য্য আৰু বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হ’ব আৰু আপুনি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰখা উচিত, কিয়নো বিক্ষিপ্ততাই তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত, কিয়নো ভৰি, ভৰিৰ তলুৱা বা স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সমস্যাই অস্বস্তিত পেলাব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো লাভজনক হ’ব যেন লাগিছে ৷ আপুনি সন্তানৰ বাবে বা নিজৰ ঘৰৰ সৌন্দৰ্য্বৰ্ধন আৰু পৰিৱেশ উন্নত কৰিবৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন মানুহ লগ পাব পাৰে, যিসকল ভৱিষ্যতৰ উন্নতি আৰু সুযোগ লাভৰ ক্ষেত্ৰত উপকাৰী হ’ব পাৰে ৷ চাকৰি কৰি থকাসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আৰু যোগাযোগ বজাই ৰখা উচিত ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো ভুল বুজাবুজি আৰু উদ্বেগ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকলে নিজৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে কোনো নতুন প্ৰকল্প নাইবা কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনা আৰু শৈক্ষিক লক্ষ্য অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সাংঘাতিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হ’ব ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত আৰু যোগাসন, ব্যায়াম আৰু স্বাস্থ্যসন্মত অভ্যাসসমূহ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সুস্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা বজাই ৰখা উচিত ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো যথেষ্ট ব্যয়বহুল হ’ব পাৰে ৷ মাটি, সম্পত্তি বা ৰিয়েল এষ্টেটৰ সৈতে জড়িত যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক আৰু সকলো দিশ ভালদৰে মূল্যায়ন কৰি লওক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক বিষয়ত বিভ্ৰান্তি বা অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহটোৱে চাকৰি কৰি থকাসকলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ বিচলিত অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু অমীমাংসিত চিন্তাই আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত ব্যৱধান বা তিক্ততা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, বৈবাহিক জীৱন সহযগিতাপূৰ্ণ আৰু সুস্থিৰ হৈ থকিব আৰু কঠিন সময়ত আপোনাৰ জীৱনসংগী আপোনাৰ কাষত থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব, কিয়নো যিকোনো পুৰণি বা বাৰে বাৰে হৈ থকা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই আপোনাৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ নিয়মিত ব্যায়াম আৰু যোগাসনৰ অভ্যাসে আপোনাৰ সুস্থতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু নিজৰ ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে যিকোনো বিনিয়োগ আঁচনিৰ যত্নসহকাৰে মূল্যায়ন কৰা উচিত ৷ চাকৰিয়ালসকলে অতিৰিক্ত প্ৰয়াস কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে আৰু ঊৰ্ধতন বিষয়া বা প্ৰৱন্ধকৰ সৈতে সংঘাত এৰাই চলা উচিত ৷ ব্যৱসায়ীসকলকো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে সাৱধানে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু যিকোনো আৰ্থিক বিনিয়োগৰ সম্পূৰ্ণ মূল্যায়ন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য্য আৰু নম্ৰতাৰ প্ৰয়োজন; নিজৰ সংগীৰ সন্মুখত অহংকাৰ বা আঁকোৰগোঁজালি দেখুওৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ ইয়াৰ ফলত অযথা উদ্বেগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকলে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, কিয়নো পাৰিবাৰিক বিবাদ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শৈক্ষিক বিষয়সমূহ অনুকূল হ’ব, কিন্তু ছ’চিয়েল মিডিয়াত কটোৱা সময় কমাই পঢ়া-শুনাত অধিক মনোনিৱেশ কৰিলে আৰু ভাল ফলাফল পোৱা যাব ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহত কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকল সতৰ্ক হৈ থকা আৰু সাৱধানে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সঠিক যত্ন লোৱা উচিত, কিয়নো অৱহেলাৰ ফলত ডিঙিৰ সমস্যা বা অস্বস্তি হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সময়ত সতৰ্কতা আৰু বিচক্ষণ ধন ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ এই সপ্তাহে মানসিক তথা আৱেগিক চাপো কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকল অত্যন্ত সাৱধানে থকা উচিত আৰু এই সময়ত কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন বা পুনৰ্গঠনৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত ৷ চাকৰি কৰি থকাসকলক বৰ্তমানৰ পদত স্থিৰ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো এই সময়ছোৱা চাকৰি সলনিৰ বাবে অনুকূল নহয় ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো অসুবিধা আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত অধিক স্পষ্টতা আৰু বুজাবুজি আহিব ৷ বিবাহিত লোকসকল সাৱধানে থকা উচিত, কাৰণ বিচক্ষণতাৰে চম্ভালিব নোৱাৰিলে কোনো প্ৰাক্তনৰ সৈতে পুনৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ ফলত জটিলতা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত গুৰুত্বসহকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, আনহাতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচৰাসকলে সাফল্য আৰু অগ্ৰগতি লাভৰ বাবে অধ্যৱসায় সহকাৰে কাম কৰিব লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহটোৱে তুলা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পেট বা ডিঙিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, গতিকে সঠিক যত্ন আৰু মনোযোগ দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহটো অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি টকা-পইচা সংক্ৰান্ত বিষয়ত সন্তুষ্টি আৰু নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ পুৰণি কোনো উদ্যোগ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব বিচৰা ব্যৱসায়ীসকলে তেনে কৰিলে যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব পাৰে ৷ চাকৰি কৰি থকাসকলক এই সময়ত চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা নাভাবিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ বাবে বৰ্তমানৰ পদত থকাটো অধিক লাভজনক হ’ব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উদ্বেগ থাকিব পাৰে, গতিকে অহংভাৱ আঁতৰাই ৰাখি সম্পৰ্কলৈ আন্তৰিকতা আৰু বুজাবুজি আনিবলৈ চেষ্টা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ বিবাহিত লোকসকলে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ ভুল বুজাবুজি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ সুযোগ পাব পাৰে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীৰ অত্যধিক প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰি থকা আৰু নিজৰ লক্ষ্যত মনোনিৱেশ কৰি থকাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি ঋতুজনিত ৰোগৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত, কাৰণ অসাৱধানতাৰ ফলত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু পূৰ্বৰ সঞ্চয় বা বিনিয়োগৰ পৰা লাভ অৰ্জন হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু অগ্ৰগতিৰ সুযোগ দেখা গৈছে ৷ আপুনি নতুন পেছাদাৰী সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰে, যিবোৰ ভৱিষ্যতে কামত আহিব পাৰে ৷ অৱশ্যে, চাকৰিয়াল লোকসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰাক্তন ৰোমাণ্টিক সংগীয়ে আপোনাৰ জীৱনত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, যি সুখ আৰু নতুন আৱেগ কঢ়িয়াই আনিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত কিছু উদ্বেগে দেখা দিব পাৰে আৰু ব্যক্তিগত বিষয়ত তৃতীয় পক্ষক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নিদিব ৷ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে অতিৰিক্ত সময় কটোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল অন্যমনস্ক হ’ব পাৰে আৰু পঢ়া-শুনাৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰি যাব পাৰে ৷ পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰক আৰু নিজৰ অনন্য প্ৰতিভা আৰু সামৰ্থ্য চিনাক্ত কৰি সেইবোৰ বিকশিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰক ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সাধাৰণতঃ অনুকূল হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া উচিত, কিয়নো পেটৰ সমস্যাই অস্বস্তিত পেলাব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, এই সপ্তাহটো আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি মাটি, সম্পত্তি বা ৰিয়েল এষ্টেট কিনাত ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়িক বিষয়ত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত লৰালৰি কৰিলে সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ চাকৰি সলনি কৰিব বিচৰাসকলৰ বাবে সময়টো অত্যন্ত অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক চাপগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে আৰু মতানৈক্যৰ ফলত সংগীসকলৰ মাজত ব্যৱধান বা তিক্ততা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনলৈও প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, য’ত অহৰহ মতানৈক্যৰ ফলত পাৰিবাৰিক শান্তি বিঘ্নিত হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থকা উচিত, কিয়নো বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে অত্যধিক সময় কটালে তেওঁলোক নিজৰ শৈক্ষিক লক্ষ্যৰ পৰা সহজেই বিচ্যুত হ’ব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি নিজৰ সঠিক যত্ন লোৱা উচিত, কাৰণ মূৰৰ বিষ বা মাইগ্ৰেইনৰ দৰে সমস্যাই অস্বস্তিত পেলাব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সময়ছোৱা ইতিবাচক আৰু আপোনাৰ উপাৰ্জনত প্ৰভাৱ পেলোৱা যিকোনো বাধা ক্ৰমান্বয়ে আঁতৰি যাব পাৰে ৷ নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিব বিচৰা বা বৰ্তমানৰ ব্যৱসায়টো সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বিচৰা ব্যৱসায়ীসকলে এই ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিয়াল লোকসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতি আৰু অযথা বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ নিজৰ সংগীৰ সৈতে অকলশৰীয়াকৈ ঘনিষ্ঠ সময় কটালে সম্পৰ্কৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাত সহায় হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিত লোকসকল কিছু উদ্বেগৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু সম্প্ৰীতি আৰু বুজাবুজি বজাই ৰাখিবলৈ খোলাখুলিকৈ কথা-বতৰা পৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত মনোনিৱেশ কৰি থকা উচিত ৷ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাসকলে শৈক্ষিক সুযোগৰ বাবে ভিন্ন স্থানলৈ স্থানান্তৰণ বা আন চহৰলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে মিশ্ৰিত ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত আৰু নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়ামে আপোনাক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ আৰু মানসিকভাৱে ভাৰসাম্যপূৰ্ণ হৈ থকাত সহায় কৰিব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহটো যথেষ্ট অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে, যদিও আপুনি নিজৰ সন্তান, ঘৰ বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ সন্তানৰ শিক্ষা বা নিজৰ ব্যক্তিগত জ্ঞানাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কৰা বিনিয়োগ লাভজনক হ’ব পাৰে ৷ কেৰিয়াৰ সলনি কৰিব বিচৰা চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে ৷ ব্যৱসায়ীসকল অত্যন্ত ব্যস্ত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো অসংখ্য দায়িত্বই তেওঁলোকৰ মনোযোগ দাবী কৰিব ৷ প্ৰেম সম্পৰ্ক ইতিবাচক হৈ থাকিব আৰু মানসিক চাপ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ যদি আপুনি অবিবাহিত, তেন্তে আপোনাৰ আশা-আকাংক্ষাৰ সৈতে ভালদৰে খাপ খোৱা সংগীক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহটো মীন ৰাশিৰ জাতক/ জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, গাড়ী চলোৱা বা যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, কিয়নো অসাৱধানতাৰ ফলত সৰু-সুৰা দুৰ্ঘটনা বা আঘাত পোৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে, গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় কৰাৰ পৰা বিৰত থকা আৰু নিজৰ সম্পদ বিচক্ষণতাৰে পৰিচালনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো পুৰণি প্ৰকল্প বা উদ্যোগ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ আগতে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল’লে উপকৃত হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে সময়ছোৱা অনুকূল হ’ব ৷ যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবি আছে, তেন্তে সেই সিদ্ধান্তত আগবাঢ়িব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পৰ্কত চলি থকা যিকোনো উদ্বেগ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত বুজাবুজি আৰু সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি হ’ব ৷ কিন্তু বিবাহিত লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে মাজে মাজে মতানৈক্য হ’ব পাৰে ৷ শৈক্ষিক দিশত পৰিস্থিতি অনুকূল হ’ব আৰু শান্ত, চাপমুক্ত মানসিকতা বজাই ৰখাটোৱে আপোনাক পঢ়া-শুনা আৰু ব্যক্তিগত বিকাশ উভয় ক্ষেত্ৰতে ভাল ফলাফল লাভ কৰাত সহায় কৰিব ৷