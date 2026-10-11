বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ?
কেনে যাব আপোনাৰ এই সপ্তাহটো ? জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ সৈতে জানক আপোনাৰ সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল...
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 11, 2026 at 7:54 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে সপ্তাহটো সাধাৰণ থাকিব ৷ আপুনি নিজৰ সম্পৰ্কৰ বাস্তৱতা ভালদৰে বুজিব আৰু যিকোনো সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন ৰোমাঞ্চেৰে ভৰা হ’ব আৰু সম্পৰ্কটো পুনৰ নতুন যেন অনুভৱ হ’ব ৷ আপোনাৰ অনুভৱ হ’ব যে জীৱনসংগী ঠিক সেইজনেই, যাৰ কল্পনা আপুনি কৰিছিল ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কাম উপভোগ কৰাৰ সুযোগ পাব আৰু পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব পাৰে ৷ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷ ব্যৱসায়ে গতি লাভ কৰিব, বেংক বেলেঞ্চ বৃদ্ধি পাব আৰু খৰচ কমিব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে কাম আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ মাজত ভাল সমন্বয় ৰাখিব পাৰিব, যাৰ ফলত সুখ বৃদ্ধি পাব ৷ দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ৷ কোনো সৃষ্টিশীল কামত হাত দিব পাৰে আৰু মান-সন্মানৰ লগতে জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমত ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ আপোনালোকৰ মাজত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব আৰু দূৰত্ব কমিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন ভাল থাকিব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ ভাল থাকিব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে গোটেই সপ্তাহ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভ পাব ৷ আপোনাৰ ভাবমূর্তি শক্তিশালী হ’ব আৰু কাম ভালদৰে আগবাঢ়িব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও সময় উন্নতিদায়ক ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন অফাৰ বা পৰিকল্পনাৰ কথা ভাবিব লাগিব, যাতে বজাৰৰ গতিবিধিৰ সৈতে তাল মিলাব পাৰি ৷ আৰ্থিক পৰিচালনা এই সময়ত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আয় ভাল থাকিলেও খৰচো বৃদ্ধি পাব ৷ সেয়েহে সোনকালে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু পঢ়া-শুনাত অগ্ৰগতি কৰিব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণি ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তম ৷
- মিথুন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত নতুন সতেজতা অনুভৱ কৰিব ৷ প্ৰিয়জনে মুকলিকৈ নিজৰ মৰম প্ৰকাশ কৰিব আৰু দুয়োৰে মাজত ভাল বুজাবুজি থাকিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন ভাল থাকিব আৰু আপুনি পৰিয়ালৰ দায়িত্ববোৰ ভালদৰে বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকসকলেও সন্তুষ্ট থাকিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামত অধিক সূক্ষ্মভাৱে মনোযোগ দিব লাগিব, কিয়নো এতিয়া দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব আৰু ভুলৰ সুযোগ কম থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও এই সপ্তাহে বহু সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত বাৰংবাৰ ৰিভিছন কৰিব লাগিব, কিয়নো একাগ্ৰতা বজাই ৰখাত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যত কিছু উন্নতি দেখা যাব ৷ নতুন স্থানলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু সপ্তাহৰ মাজভাগত ভ্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ মধ্যভাগ ভাল ৷
- কর্কট ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকল আনন্দিত থাকিব আৰু নিজৰ সম্পৰ্কক আগবঢ়াই শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন সুখময় থাকিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ স্বভাৱত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব আৰু চাকৰিক পেছাদাৰী দৃষ্টিৰে লোৱাই ভাল ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ অনুকূল আৰু কামত অগ্ৰগতি হ’ব ৷ আপোনাৰ শক্তি আৰু উৎসাহ যথেষ্ট উচ্চ থাকিব, যাৰ ফলত প্ৰতিটো কাম ভালদৰে কৰিব পাৰিব ৷ পাৰিবাৰিক জীৱন সুখময় থাকিব আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে ইজনে সিজনৰ দায়িত্ব বুজিব ৷ মাতৃ ধৰ্মীয় কামত ব্যস্ত থাকিব পাৰে আৰু ঘৰত পূজা-পাঠৰ আয়োজন হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমে ভাল ফল দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ভাল ফলাফল পাব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সাধাৰণভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ৰোমাঞ্চ বৃদ্ধি কৰাৰ সুযোগ পাব ৷ সংগীৰ সৈতে চিনেমা চাবলৈ বা একেলগে সময় কটাবলৈ যাব পাৰে আৰু ৰোমান্টিকভাৱে নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব ৷ গৃহস্থ জীৱন সাধাৰণ থাকিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে কাম উপভোগ কৰিব আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও নিজৰ কাম আগুৱাই নিব পাৰিব ৷ আপোনাৰ মন ভাল থাকিব, যাৰ বাবে বহু কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ আয়ৰ বাবে ভাল আৰু ইনকাম বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ অপ্রত্যাশিতভাৱে কিছু ধনো আহিব পাৰে ৷ অৱশ্যে সপ্তাহৰ আৰম্ভণি কিছু ধীৰ হ’ব আৰু খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ মানসিক চিন্তা থাকিব, কিন্তু সপ্তাহৰ মাজভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিব লাগিব ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব আৰু ইয়াৰ লাভ পাব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে আংশিকভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় ভাল ৷ আপুনি দায়িত্বশীল আৰু বুদ্ধিমানভাৱে সম্পৰ্ক আগবঢ়াব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন ভাল থাকিব আৰু দুয়োজনে সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বদলিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে ধনলাভ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত থাকিব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আয় দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি পাব, কিন্তু মাজভাগত খৰচ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷ সপ্তাহৰ শেষত আপুনি নিজৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ দিব ৷ গ্ৰুমিং, ব্যক্তিগত যত্ন আৰু নতুন শ্বপিংৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ভাল ফলাফল পাব আৰু তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰম স্পষ্ট দেখা যাব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহত প্ৰেমত থকা লোকসকল নিজৰ সম্পৰ্কক লৈ যথেষ্ট সক্ৰিয় থাকিব আৰু প্ৰিয়জনৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ সপ্তাহ সাধাৰণ থাকিব আৰু নিজৰ সম্পৰ্কৰ মৰম উপভোগ কৰিব ৷ এই সপ্তাহত জীৱনসংগীৰ স্থান আপোনাৰ হৃদয়ত অধিক শক্তিশালী হ’ব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব ৷ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল শান্ত থাকিব আৰু ইচ্ছা কৰিলেও আপোনাৰ বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায়িক চুক্তি কৰিব পাৰে, সেয়েহে সপ্তাহটোৰ পূৰ্ণ সুযোগ লওক ৷ ব্যৱসায়ত গতি আহিব ৷ আদালত বা আইনী বিষয়ত সফলতা পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনা উপভোগ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ চেষ্টা সফল হ’ব ৷ কামৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ৷ খৰচ কমিব আৰু আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী অনুভৱ কৰিব ৷ অৱশ্যে সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰত ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় সাধাৰণ থাকিব ৷ সম্পৰ্কত মৰম থাকিব, যদিও কোনো বিষয়ক লৈ সৰু-মুটি তৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন ভাল চলিব ৷ সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায় বিচাৰি পাব, যাৰ ফলত জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কাম উপভোগ কৰিব আৰু কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগ লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল ৷ চৰকাৰৰ পৰা কোনো ডাঙৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কামত গতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু অধিক পৰিশ্ৰমে ভাল ফলাফল দিব ৷ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ভাল হ’ব পাৰে ৷ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সপ্তাহৰ আৰম্ভণি উত্তম ৷
- ধনু ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সাধাৰণভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় অত্যন্ত ভাল আৰু সম্পৰ্কত যথেষ্ট ৰোমাঞ্চ থাকিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন সাধাৰণ হ’ব ৷ জীৱনসংগীয়ে দূৰলৈ ভ্ৰমণৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামত অধিক দক্ষতা লাভ কৰিব আৰু সফল ফলাফল পাব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰশংসাও হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ বিশেষ সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব আৰু নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷ নিজৰ অনুভূতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে কিছু দুখী অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ বাবে এই সপ্তাহ যথেষ্ট লাভজনক আৰু আপোনাৰ চেষ্টাৰে ডাঙৰ সম্পত্তি লাভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাৰ লগতে আন বিষয়বোৰো সঠিকভাৱে সামলাব লাগিব, যাতে অধ্যয়নত বাধা নাহে ৷ সপ্তাহৰ মাজভাগ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক মুকলিকৈ উপভোগ কৰিব আৰু মৰমত কোনো অভাৱ নাৰাখিব ৷ বিবাহিত জীৱন অধিক সুন্দৰ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰক ৷ জীৱনসংগীক দূৰলৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাব পাৰে বা তেওঁৰ বাবে কোনো ছাৰপ্ৰাইজ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিয়ালসকলে নিজৰ কামৰ গুৰুত্ব বুজি উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ ভাল ফল পাব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল ৷ কাম আগবাঢ়িব আৰু ব্যৱসায়ত গতি আহিব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভাল থাকিব ৷ পঢ়া-শুনাত থকা শিক্ষাৰ্থীসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা শক্তিশালী থাকিব, যাৰ ফলত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ৷ ৰৈ থকা ধনো ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, যাৰ ফলত মনোবল বৃদ্ধি পাব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু আপুনি প্ৰিয়জনক নিজৰ মনৰ কথা ক’ব পাৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন এই সপ্তাহত ভাল থাকিব ৷ জীৱনসংগীয়ে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যক সুখী ৰাখিব আৰু নিজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল, সেয়েহে নিজৰ কামত মনোযোগ বজাই ৰাখক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় মধ্যম ৷ কিছুমান গোপন পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে যিবোৰ এতিয়াও কাৰোবাক কোৱা নাই ৷ সেয়া ভালদৰে পৰীক্ষা কৰক আৰু কোনো বেআইনী কামৰ সৈতে জড়িত নোহোৱাটো নিশ্চিত কৰক, নহ’লে সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ এই সপ্তাহত নিজৰ কিছুমান ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু তাত কিছু ধন খৰচ কৰিব ৷ আয় ভাল থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত সাৱধানতা বজাই ৰাখিব লাগিব ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনটো ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- মীন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমত থকা লোকসকলে নিজৰ সৃষ্টিশীলতা ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰিয়জনক সুখী ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ বিবাহিতসকলে নিজৰ গৃহস্থ জীৱনক লৈ নতুন সপোন দেখিব আৰু সেইবোৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিব ৷ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু আপোনাৰ পৰিশ্ৰমেই ফলাফল নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলেও ভাল ফল লাভ কৰিব ৷ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে ব্যৱসায় আগবাঢ়িব আৰু নতুন মাৰ্কেটিং পদ্ধতি আৰু ভাল যোগাযোগ দক্ষতাৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ৷ স্বাস্থ্যত উত্থান-পতন দেখা যাব পাৰে, সেয়েহে নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক ৷ ফুড পইজনিংৰ আশংকা থাকিব পাৰে, সেয়েহে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া-শুনাত ভাল ফলাফল পাব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ মাজভাগ উত্তম ৷