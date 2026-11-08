প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? সবিশেষ -
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 8, 2026 at 5:07 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, খঙৰ সময়ত বাহন নচলাব, নহ’লে দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ আপুনি গহনা ক্ৰয় কৰিব পাৰে বা জীৱনসংগীক কোনো দামী উপহাৰ দিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু ব্যৱসায়ত লাভ পাব পাৰে ৷ অৱশ্যে চাকৰিজীৱীসকলে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকিব লাগিব ৷ সৰু-মুটি বিবাদ হ’লে প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু দূৰত্ব বজাই ৰখা ভাল ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো সাৱধানতা প্ৰয়োজন, কিয়নো ভুল বুজাবুজিৰ বাবে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মন একাগ্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ’লে বাহিৰৰ কাম-কাজত মন ভ্ৰমিত হৈ পঢ়াশুনাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু উত্থান-পতনেৰে ভৰা থাকিব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু খাদ্যাভ্যাসত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ আৰ্থিক অৱস্থাক লৈ কিছু সমস্যা আহিব পাৰে ৷ বুদ্ধিমত্তাৰে এনে কোনো ঠাইত ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে, যি ভৱিষ্যতে উপকাৰী হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ পাব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায় ভালদৰে চলিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল, কিন্তু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো ৰক্তচাপ বা চুগাৰৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা কিছু সমস্যাজনক হ’ব ৷ ধনৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু খৰচো বৃদ্ধি পাব ৷ ব্যৱসায়ৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু ব্যৱসায় আগবঢ়াব পাৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক সততা আৰু বিশ্বাসেৰে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদিও কোনো বিষয়ক লৈ মানসিক চাপ থাকিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে কোনো তীৰ্থস্থানলৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো কাণৰ বিষ বা কাণৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু ধনৰ সৈতে জড়িত কোনো লাভ লাভ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু তাত ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নতুন প্ৰজেক্টত কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ৷ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল পৰিচয় আৰু যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে অধিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব ৷ আপোনাৰ ভিতৰত অধিক উৎসাহ দেখা যাব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত কোনো পুৰণি বিষয়ক লৈ বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে অধিক সময় কটোৱাৰ বাবে পঢ়াশুনাত মন কম লাগিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, নহ’লে কোনো সংক্ৰমণে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ আয় ভাল হ’ব, যদিও খৰচো চলি থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰভাৱশালী বা জনপ্ৰিয় লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ব্যৱসায় আগবঢ়াব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কামত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক, নহ’লে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনতও মানসিক চাপ দেখা দিব পাৰে ৷ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা কিছু দূৰত্ব বজাই ৰাখক, নহ’লে পঢ়াশুনাত মনোযোগ কমিব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু দুৰ্বল হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিশেষ মনোযোগ দিয়ক ৷ আঁঠুৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অধিক কষ্ট দিব পাৰে, সেয়েহে নিয়মিতভাৱে হালকা ব্যায়াম কৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত যথেষ্ট লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় কিছু দুৰ্বল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক জীৱনসংগীৰ সৈতে ভাল থাকিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ নতুন বিনিয়োগৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো কিছু বিভ্ৰান্তিকৰ হ’ব আৰু পঢ়াশুনাত মন কম লাগিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মধ্যম হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো কাণ বা ডিঙিৰ বিষে অধিক অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা অত্যন্ত ভাল থাকিব ৷ কোনো কামৰ বাবে ঋণ ল’ব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ ভাল লোকৰ সৈতে যোগাযোগ গঢ়ি উঠিব, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ত লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰিয়জনৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে, সেয়েহে তেওঁক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰক ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কোনো বিষয়ক লৈ চাপ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত মনোযোগ নিদিলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে স্বাস্থ্য কিছু বেয়া হ’ব পাৰে, কিন্তু সপ্তাহৰ শেষলৈ স্বাস্থ্য উন্নত হ’ব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ বহু ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী থাকিব আৰু নতুন লোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ত ভাল লাভ হ’ব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিস্থিতি বুজি কাম কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমে বন্ধুত্বৰ দৰে সম্পৰ্ক বজাই থাকিব, কিন্তু এই সম্পৰ্কে নতুন পৰিচয় লাভ কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক অত্যন্ত ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীয়ে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহযোগ কৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো টেকনিকেল কোর্স কৰিলে ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে আৰু আঘাত পোৱাৰ আশংকাও থাকিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ নিজৰ বহু আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠান বা কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত হৈ কাম কৰিলে ভাল ফল পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ আন ঠাইলৈ বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নতুন ঠাইত দৰমহা পূৰ্বতকৈ অধিক হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল আৰু প্ৰিয়জনক মনৰ কথা ক’ব পাৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপক স্থান নিদিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়াশুনাত মন বহুত লাগিব আৰু পৰীক্ষাত ভাল সফলতা পাব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক খোলাখুলিভাৱে উপভোগ কৰিব আৰু মৰমত কোনো কমতি নাৰাখিব ৷ বিবাহিত জীৱন অধিক সুন্দৰ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰক ৷ জীৱনসংগীক দূৰলৈ ফুৰিবলৈ লৈ যাব পাৰে বা তেওঁৰ বাবে ছাৰপ্ৰাইজ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কামৰ গুৰুত্ব বুজি সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ ভাল ফল লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ কাম আগবাঢ়িব আৰু ব্যৱসায়ত গতি আহিব ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভাল হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ একাগ্ৰতা শক্তিশালী থাকিব আৰু অধিক পৰিশ্ৰমৰ ফলত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ৷ ৰৈ থকা ধনো ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, যাৰ ফলত মনোবল বৃদ্ধি পাব ৷ ভ্ৰমণৰ বাবেও সপ্তাহটো অনুকূল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকিব, যদিও অধিক ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে ফল-মূল অধিক গ্ৰহণ কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰ ফল পাব আৰু অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ অধিক থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ৰ কামত নতুন লোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ’ব পাৰে, যাৰ পৰা লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অযথা জটিলতা বা বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কোনো বিশেষ বিষয়ত পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কিছু সমস্যা আহিব পাৰে আৰু কোনো সমস্যাৰ বাবে পঢ়াশুনা কিছুদিন বন্ধ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো কিছু সমস্যাজনক ৷ কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে অত্যধিক ভাগৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় খৰচ ইচ্ছা নথকাৰ পিছতো কৰিবলগীয়া হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় অত্যন্ত ভাল আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰ পৰা ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট শক্তিশালী থাকিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজি বৃদ্ধি পাব ৷ বৈবাহিক জীৱনো ভাল থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব, যদিও পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷