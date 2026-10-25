প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? সবিশেষ -
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : October 25, 2026 at 4:26 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, অত্যধিক খং নকৰিব আৰু খঙৰ সময়ত বাহন নচলাব, নহ’লে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা থাকিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত আশা কৰাতকৈ অধিক খৰচ হ’ব পাৰে, যাৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰিৰ বিষয়ে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত সহজে ল’ব নোৱাৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো বিশেষ ভাল নহ’ব আৰু কিছু মানসিক চাপ থাকিব ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ অধিক সময় কটাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন কিছু খিংখিঙীয়া থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে পঢ়াশুনাত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক আৰু খৰখেদা নকৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় অধিক সংগ্ৰাম আৰু পৰিশ্ৰমেৰে ভৰা থাকিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন কিবা শিকিবলৈ সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু সমস্যা হ’ব পাৰে আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে মন নলগাৰ দৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়াশুনাক লৈ কোনো সহপাঠীৰ সৈতে মতভেদ হ’ব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ চকুৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অধিক কষ্ট দিব পাৰে, সেয়েহে মোবাইল বা লেপটপত একেৰাহে অধিক সময় কাম নকৰাই ভাল ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ ভ্ৰমণৰ সৈতে জড়িত কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ৰোমান্টিক হ’ব ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে সুখী সময় কটাব ৷ বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি মনোমালিন্য দূৰ হ’ব আৰু সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পঢ়াশুনাৰ বাহিৰে আন কামত অধিক লাগিব পাৰে, যাৰ বাবে সমস্যা হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায়ত লাভ পাব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নতুন চাকৰিৰ অফাৰো পাব পাৰে ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, বিশেষকৈ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গ’লে খাদ্য-পানীয়ৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়ক ৷ ধনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান থাকিব, কিয়নো প্ৰতাৰণাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক, নহ’লে লোকচান হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে যথেষ্ট ৰোমান্টিক সময় কটাব ৷ বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি বিষয় পুনৰ উত্থাপন নকৰাই ভাল, নহ’লে চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল’লে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ যদি কোনো পুৰণি ৰোগ আছে, তেন্তে অৱহেলা নকৰিব ৷ কোনো বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সৈতে ৰোমান্টিক সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ অনুকূল নহ’বও পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু মানসিক চাপ দেখা দিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, যদিও উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব ৷
- কন্যা ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত পুৰণি সমস্যা কিছু কমিব আৰু সম্পৰ্ক ধীৰে ধীৰে উন্নত হ’ব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন মোটামুটি ভাল থাকিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কামক লৈ কিছু হতাশ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিয়নো প্ৰচেষ্টা তৎক্ষণাৎ সফল হোৱা দেখা নাযাব ৷ তথাপিও মনোবল নেহেৰুৱাব ৷ ব্যৱসায় আগবাঢ়িব আৰু নতুন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ লাভজনক হ’ব ৷ আয় বৃদ্ধি পাব, কিন্তু খৰচ আৰু অধিক দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব পাৰে, যাৰ বাবে চিন্তা আৰু মূৰৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনা উপভোগ কৰিব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো অসুস্থতাৰ আশংকা থাকিব পাৰে ৷ খাদ্য-পানীয়ৰ ওপৰত বিশেষ মনোযোগ দিয়ক আৰু বাহন সাৱধানতাৰে চলাওক ৷ সপ্তাহৰ শেষৰ দিনবোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো কিছু সমস্যাজনক আৰু খৰচী হ’ব পাৰে ৷ ৰক্তচাপ বা ৰক্তৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে, সেয়েহে অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সমস্যা দেখা দিব পাৰে, সেয়েহে কিছুদিন প্ৰিয়জনৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা ভাল ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো চাপ থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ধৈৰ্য ৰাখিব, সময়ৰ সৈতে পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব পাৰে ৷ চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত যোগাসন আৰু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল আৰু ঘৰ সজোৱাৰ সামগ্ৰী বা নতুন বাহন ক্ৰয়ত অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি কোনো ব্যৱসায়ত নতুনকৈ ধন বিনিয়োগ নকৰাই ভাল, নহ’লে লোকচান হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধান থাকক, কিয়নো সহকৰ্মীৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ৰোমাঞ্চকৰ হ’ব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কো অত্যন্ত ভাল থাকিব আৰু দুয়োৰে মাজত মৰম বৃদ্ধি পাব ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য পূৰ্বতকৈ উন্নত থাকিব আৰু কোনো পুৰণি শাৰীৰিক সমস্যা থাকিলে সেয়া কিছু কমিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত অনুকূল আৰু ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতি হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰো পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মন কোনো অন্য ব্যক্তিৰ ফালে আকৰ্ষিত হ’ব পাৰে, সেয়েহে সাৱধান থাকক ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধানতা আৰু পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ অধিক অধ্যয়ন কৰিলেহে ভাল সফলতা লাভ কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু ছাল বা মূৰৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাক অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ বাহিৰৰ লোকৰ সৈতে নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক উন্নতি দেখা দিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু বিভ্ৰান্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অত্যন্ত অনুকূল ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সৈতে ৰোমান্টিক সময় কটাব ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ সময় উলিয়াব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলেও আশা কৰা অনুপাতে ফল নাপাব পাৰে, যাৰ বাবে কিছু হতাশা হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ অধিক সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰিব ৷ কঁকালৰ বিষে অধিক কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক খৰচ বৃদ্ধি পাব আৰু সঞ্চয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে, যাৰ বাবে আৰ্থিক চাপ দেখা দিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু ব্যৱসায়ে ভাল গতি লাভ কৰিব ৷ আয়ো বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল আৰু চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে ভাল সুযোগ পাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক, কিয়নো প্ৰিয়জনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি মনোমালিন্যৰ বাবে ঘৰৰ শান্তি বিঘ্নিত হ’ব পাৰে ৷ কোনো পেছাদাৰী কোর্স কৰিব বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় ভাল ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ ছাল বা চকুৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে ৰোমান্টিক সময় কটাব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ জীৱনসংগীয়ে পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াব ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, সেয়েহে ধনৰ লেনদেনত সাৱধান থাকক ৷ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতিৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে সাৱধানতাৰে কাম কৰক আৰু অহংকাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকক, নহ’লে সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা পাবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, নহ’লে পঢ়াশুনাৰ পৰা মন আঁতৰি যাব পাৰে ৷