প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? সবিশেষ -
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 22, 2026 at 4:57 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, চকু বা মূৰৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ ঘৰ, ফ্লেট বা অন্য কোনো সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা লাভৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো মৰমভৰা হ’ব আৰু সংগীয়ে আপোনাৰ ওপৰত অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু সাৱধান থাকিব, কিয়নো মন ভুল দিশত ভ্ৰমিত হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ভাল লাভ পাব পাৰে, যাৰ ফলত বহু ৰৈ থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে মনোযোগসহ কাম কৰক আৰু চাকৰি সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত নল’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভুল বন্ধু-বান্ধৱৰ সংগ এৰাই চলক, নহ’লে মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ তলৰ অংশৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ সামান্য অসুবিধা অনুভৱ কৰিলেও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ আৰ্থিক অৱস্থা মোটামুটি ভাল থাকিব ৷ যদি ঋণ ল’ব বিচাৰে, তেন্তে সময়মতে ঋণ লাভ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগসহ কাম কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে মৰম বৃদ্ধি পাব ৷ জীৱনসংগী আপোনাৰ ওপৰত যথেষ্ট সন্তুষ্ট থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো প্ৰতিযোগিতাত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰিলে পঢ়াশুনাত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সমস্যা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেট বা শৰীৰৰ বিষৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাক অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক দিশত সময় কিছু সমস্যাজনক হ’ব, সেয়েহে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক ৷ তেতিয়াহে আৰ্থিক পৰিস্থিতিত কিছু উন্নতি আহিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো সহযোগীৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ অন্য ঠাইলৈ বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় বিশেষ ভাল নহ’ব ৷ অহংকাৰত কোৱা কথাৰ বাবে সম্পৰ্কত সংঘাত সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে সুখী সময় কটাব ৷ পৰিয়ালতো সুখ-শান্তি বজাই থাকিব ৷
- কর্কট ৰাশি : বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ দুয়োৰে মাজত মতভেদ হ’ব পাৰে, সেয়েহে কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে সমাধান বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কামৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল ৷ ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতি আৰু ধনবৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ খৰচৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ ৰাখক, কিয়নো অতিমাত্ৰা খৰচে আৰ্থিক অৱস্থাত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ সেয়েহে সঠিক আৰ্থিক পৰিকল্পনা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৷ সপ্তাহৰ মাজভাগ ভাল থাকিব, কিন্তু শেষৰ দিনবোৰত চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক একাগ্ৰতাৰে পঢ়াশুনা কৰক ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক ৷ ভ্ৰমণৰ বাবে সপ্তাহৰ শেষৰ দুদিন ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে এই সময় বিশেষ অনুকূল নহয় ৷ ব্যৱসায়ীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিলেহে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে নিজৰ কাম পূৰ্ণ মনোযোগসহ সম্পন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অহংকাৰ নকৰিব, নহ’লে সম্পৰ্কত দূৰত্ব সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন এনে কোনো বিষয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ’ব পাৰে, যি আপোনাৰ মূল পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ নহয় ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মধ্যম হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো ৰক্তচাপৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থাক লৈ কিছু চিন্তা থাকিব পাৰে, সেয়েহে অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ এৰাই চলক ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে আলোচনা বা মিটিং কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিবাহিতসকলে জীৱনত কিছু উত্থান-পতনৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত চাপ থাকিব পাৰে আৰু প্ৰিয়জনক নিজৰ মনৰ কথা ক’ব নোৱাৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ ৰাখক ৷ চৰকাৰী চাকৰিৰ সৈতে জড়িত লোকসকলেও অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মধ্যম হ’ব ৷ অধিক কাম-কাজ বা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাগৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, সেয়েহে ধন চিন্তা-ভাবনা কৰি খৰচ কৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় ভাল, যদিও আগবাঢ়িবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে যথেষ্ট সাৱধান থাকক আৰু এতিয়া কোনো ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা নাভাবিলেই ভাল ৷ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক ভাল কৰি ৰাখিবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত অধিক মানসিক চাপ থাকিব পাৰে ৷ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ খাদ্য-পানীয়ৰ বিশেষ যত্ন লওক, নহ’লে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা মোটামুটি ভাল থাকিব আৰু আগৰ ধনসম্পৰ্কীয় সমস্যাবোৰ ধীৰে ধীৰে দূৰ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিব, তাত লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰে কাম কৰক আৰু এতিয়া চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা নাভাবিলেই ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো মোটামুটি ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজি থাকিলে সেয়া দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু মনোযোগ কমিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো অধিক কামৰ বাবে মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা সাধাৰণ থাকিব ৷ আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে, যদিও তাৰ বাবে কিছু সময় লাগিব ৷ ব্যৱসায়ৰ কোনো কাম বিঘ্নিত হ’লে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰিৰ কামত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে ৰোমান্টিক সময় কটাব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু চাপ আহিব পাৰে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তাৰে সম্পৰ্কত মৰম বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় ভাল ৷ নিজৰ মন অযথা আন দিশলৈ ভ্ৰমিত নকৰিব ৷ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ যদি ছাল বা ভৰিৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ চিকিৎসা কৰাওক ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব, যদিও ঘৰৰ সংস্কাৰত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে খৰখেদাকৈ কোনো সিদ্ধান্ত নল’ব, নহ’লে লোকচান হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত মনমতে আচৰণ নকৰিব আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সমন্বয় বজাই ৰাখক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল ৷ বৈবাহিক জীৱনত পুৰণি সমস্যা চলি থাকিলে জীৱনসংগীৰ সৈতে বহি কথা পাতি সমাধান কৰক ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে আৰু মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো গাঁঠিৰ বিষে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা মধ্যম থাকিব ৷ আয় ভাল থাকিলেও খৰচো অধিক হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ সাৱধান থাকক, কিয়নো চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বাবে কিছু সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় মোটামুটি ভাল, যদিও সহকৰ্মীসকলৰ আচৰণে মানসিক চাপ দিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো মোটামুটি ভাল ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত সফলতা পাব পাৰে ৷ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও সময় অনুকূল ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান থাকিব, কিয়নো আঁঠু বা ভৰিৰ বিষে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা মোটামুটি থাকিব; ধন আহিও থাকিব আৰু খৰচো হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে চৰকাৰী ক্লিয়াৰেন্স লাভ কৰাত কিছু সমস্যা পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত নতুন অনুভূতি জাগিব পাৰে আৰু জীৱনত নতুন সংগী আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত যদি কিছুদিন ধৰি চাপ চলি আছে, তেন্তে সেয়া কমিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সময় কিছু দুৰ্বল ৷ মন পঢ়াশুনাৰ বাহিৰে আন বিষয়ত অধিক লাগিব পাৰে ৷ প্ৰতিযোগিতাত সফলতা লাভ কৰিবলৈ পঢ়াশুনাত মনোযোগ দিব লাগিব ৷