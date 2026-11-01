ETV Bharat / state

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? সবিশেষ -

WEEKLY HOROSCOPE
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2026 at 7:11 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, চকু বা মূৰৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ ঘৰ, ফ্লেট বা অন্য কোনো সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা লাভৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো মৰমভৰা হ’ব আৰু সংগীয়ে আপোনাৰ ওপৰত অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু সাৱধান থাকিব, কিয়নো মন ভুল দিশত ভ্ৰমিত হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ভাল লাভ পাব পাৰে, যাৰ ফলত ৰৈ থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে মনোযোগসহ কাম কৰক আৰু চাকৰি সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত নল’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভুল বন্ধু-বান্ধৱৰ সংগ এৰাই চলক, নহ’লে মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে ৷
  2. বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু দৈনন্দিন জীৱনত যোগাসন আৰু ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰক, নহ’লে কোনো পুৰণি ৰোগে পুনৰ অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ যথেষ্ট থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িব পাৰে ৷ সম্পত্তিত ধন বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় যথেষ্ট সংগ্ৰামপূৰ্ণ হ’ব, যদিও কোনো পুৰণি যোগাযোগৰ জৰিয়তে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লাভ কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু অফিচত নতুন কিবা শিকিবলৈ সুযোগ পাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱন অত্যন্ত ভাল থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল’ব বিচাৰিলে সম্পূৰ্ণ মনোযোগ নিজৰ লক্ষ্যত ৰাখক ৷
  3. মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ প্ৰথমে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, কিয়নো চকু বা আঁঠুৰ সৈতে জড়িত সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো যথেষ্ট খৰচী হ’ব আৰু ঘৰ সংস্কাৰত অধিক ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ বহুদিন ধৰি ৰৈ থকা কোনো কাম এই সপ্তাহত সম্পূৰ্ণ হ’ব পাৰে, যদিও তাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে পুৰণি চাকৰি এৰি নতুন চাকৰি ল’ব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবেও সময় ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত মৰম বজাই থাকিব আৰু দুয়োজনে অধিক ঘনিষ্ঠ হ’ব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাৱধান থাকিব, কিয়নো পঢ়াশুনাতকৈ আন বিষয়ত মন অধিক যাব পাৰে ৷
  4. কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো মূৰ, ছাল বা ডিঙিৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক লেনদেনত ভালদৰে চিন্তা কৰি আগবাঢ়ক, নহ’লে প্ৰতাৰণাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে কোনো অভিজ্ঞ বা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ দৃষ্টিত আপোনাৰ ভাবমূর্তি ভাল থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় যথেষ্ট ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে আবেগিকভাৱে অধিক জড়িত থাকিব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু চাপ আহিব পাৰে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তাৰে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিক চাপৰ বাবে পঢ়াশুনাত মনোযোগ হেৰুৱাব পাৰে ৷
  5. সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক আৰু কোনো পুৰণি বিষ বা ৰোগক অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক দিশত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ কোনো বিবাদ শান্ত কৰিবলৈও ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, যদিও ভাগ্যৰ ভাল সহযোগ পাব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় অনুকূল আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় যথেষ্ট ৰোমান্টিক হ’ব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল ৰাখিবলৈ ধৈৰ্য আৰু সংযমৰ প্ৰয়োজন হ’ব; সংযম নৰখিলে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভুল বন্ধু আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা দূৰত থাকক, নহ’লে পঢ়াশুনাত মনোযোগ কমিব পাৰে ৷
  6. কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো অৱহেলাৰ বাবে সমস্যা বাঢ়িব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো সতৰ্ক থাকিব লাগিব ৷ অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আৰ্থিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে যথেষ্ট ৰোমান্টিক সময় কটাব ৷ অৱশ্যে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক, কিয়নো প্ৰিয়জনৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সময় অধিক পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰামপূৰ্ণ হ’ব, তেতিয়াহে লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
  7. তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো জ্বৰ বা অনুৰূপ সমস্যাই কষ্ট দিব পাৰে ৷ অৱহেলাৰ বাবে আৰ্থিক লোকচানো হ’ব পাৰে ৷ মাটি বা সম্পত্তিত দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ আয় উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল, কিন্তু ভুল বুজাবুজি থাকিলে সোনকালে দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ নিষ্ঠা আৰু অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য পূৰ্বতকৈ উন্নত থাকিব, যদিও অসাৱধানতাৰ বাবে পুৰণি সমস্যা পুনৰ দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব, কিন্তু ফুৰা-চকা বা সামগ্ৰী ক্ৰয়ত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি স্থগিত কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰাত ধন বিনিয়োগ নকৰাই ভাল, নহ’লে লোকচান হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ পদোন্নতিত কিছু বাধা আহিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত পুৰণি ৰুষ্ট সংগী পুনৰ জীৱনলৈ উভতি আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট মৰম আৰু সততাৰে ভৰা থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ বুদ্ধি আৰু দক্ষতাৰ জৰিয়তে পঢ়াশুনাত সফলতা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷
  9. ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য সাধাৰণ থাকিব, যদিও মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত হাত যথেষ্ট খোলা থাকিব আৰু অধিক ধন ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত ধন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায় ভালদৰে চলিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গ’লে পুৰণি বিষয় পুনৰ নুতুলিব, নহ’লে অযথা চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন এই সপ্তাহত পঢ়াশুনাত কম লাগিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদো হ’ব পাৰে ৷
  10. মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকিব, যদিও কোনো পুৰণি ৰোগ থাকিলে অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু নতুন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ গঢ়ি উঠিব, যাৰ ফলত আয়ৰ নতুন উৎস বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সময় যথেষ্ট ভাল আৰু জীৱনত মৰমৰ অনুভৱ বৃদ্ধি পাব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত কোনো পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ খৰখেদা নকৰিব, নহ’লে লোকচান হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কাহ, চৰ্দি আদি সমস্যাই অধিক কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ অপ্ৰয়োজনীয় খৰচো কিছু কম থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ অন্য স্থানলৈ বদলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু সমস্যা থাকিব পাৰে আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো চাপ থাকিব পাৰে আৰু শহুৰৰ ঘৰৰ লোকসকলৰ সৈতে মতভেদ দেখা দিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সময় ভাল আৰু পঢ়াশুনাত মনোযোগ বজাই থাকিব ৷
  12. মীন ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যমভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলে প্ৰিয়জনৰ পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব ৷ বিবাহিতসকলে গৃহস্থ জীৱনত সুখ অনুভৱ কৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকল নিজৰ কামত যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিব আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো লাভজনক হ’ব ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে মানসিক চাপ থাকিব পাৰে আৰু ধনৰ লোকচানৰ সম্ভাৱনাও থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে, সেয়েহে সাৱধান থাকক ৷ এই সময়ত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ সপ্তাহৰ মাজভাগ আৰু শেষৰ অংশ তুলনামূলকভাৱে ভাল থাকিব ৷ মনত ইতিবাচক চিন্তা আহিব আৰু ধৰ্মীয় কামত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ কোনো পাৰ্টি বা অনুষ্ঠানৰ আয়োজনো কৰিব পাৰে ৷ আয় সাধাৰণ থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত ভাল ফলাফল পাব ৷ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিৰ সময়খিনি এৰি বাকী দিনবোৰ ভাল থাকিব ৷

TAGGED:

WEEKLY HOROSCOPE
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
ৰাশিফল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.