প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো (১৮ পৰা ২৪ অক্টোবৰলৈ) আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ?
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : October 18, 2026 at 9:36 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ কথা ক’লে, নিজকে সতেজ অনুভৱ কৰিবলৈ যোগাসন আৰু মৰ্ণিং ৱাকৰ বাবে সময় উলিয়াওক ৷ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল থাকিব আৰু আয়ৰ উৎস বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু চিন্তা-ভাবনা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ নকৰিব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কিয়নো কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ বাবে সম্পৰ্কত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে জীৱনত সফলতা পাবলৈ এলাহ ত্যাগ কৰি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, যদিও বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পেশীত জঠৰতা অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু আয়ৰ উৎস বৃদ্ধি হৈ থাকিব, যাৰ ফলত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধন খৰচ কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে ভাল সময় কটাব ৷ বৈবাহিক জীৱনত খং কমাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰক ৷ ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সময় অনুকূল আৰু বাহিৰলৈ গৈ কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মধ্যম হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ দিশত ডিঙিত সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে, সেয়েহে সাৱধান থাকক ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু ধনৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকিব ৷ যদি কোনো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে জীৱনসংগীৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰাটো ভাল ৷ ব্যৱসায়ীসকল নিজৰ ব্যৱসায়ক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী থাকিব আৰু আয়ৰ নতুন সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায় আগবাঢ়িব ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত সময় ভাল আৰু চাকৰিৰ কামত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত অযথা মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে, সেয়েহে কৰিয়াৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য সাধাৰণতে ভাল থাকিব, যদিও বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কোনো সংক্ৰমণে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে, যাৰ বাবে লোকচানো হ’ব পাৰে ৷ কাৰোবাক ধন ধাৰে দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াই ভাল ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিলে লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সমন্বয় থাকিব আৰু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাও আছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো অত্যন্ত ভাল আৰু প্ৰেম জীৱনত উৎসাহ আৰু আবেগ বজাই থাকিব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত সাৱধান থাকিব, কিয়নো মতভেদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিয়মিতভাৱে পঢ়াশুনা কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰাই ভাল, নহ’লে এলাহ আৰু অসাৱধানতাৰ বাবে সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ যদি ঋণ লৈ আছে, তেন্তে তাৰ বোজা কিছু কমিব পাৰে ৷ কোনো পুৰণি পৰিচিত ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ধাৰ দিয়া ধন ঘূৰাই দিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে মনোযোগসহ কাম কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কোনো ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ পদোন্নতিক লৈ অধিক চিন্তা নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু কোনো পুৰণি সংগীৰ সৈতে পুনৰ সাক্ষাৎ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু-সুৰা চাপক অধিক গুৰুত্ব নিদিলে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব ৷ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব, যদিও এলাহৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ চলি থাকিব ৷ কোনো বিবাদ সমাধান কৰিবলৈ ধনৰ লেনদেনৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰাৰ কথা ভাবিলে এই সময় অনুকূল নহয় ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে সুখী সময় কটাব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কো ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়াশুনাত বাধা সৃষ্টি কৰা লোকসকলৰ সৈতে মতভেদ হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : তুলা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৷ কিছুদিন ধৰি কোনো ৰোগে কষ্ট দি থাকিলে এই সময়ত সেই সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত হঠাৎ কোনো ডাঙৰ খৰচ আহিব পাৰে, যাৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে সকলো নিয়ম-কানুন মানি ব্যৱসায় চলালে লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু অশান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু সৰু কথাইও মানসিক অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো কোনো বিষয়ক লৈ চাপ থাকিব পাৰে ৷ শান্তভাৱে কথা পাতি সেই চাপ কমাবলৈ চেষ্টা কৰক ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো পেটৰ সমস্যা বা কোনো পুৰণি ৰোগে অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু ধনৰ সৈতে জড়িত নতুন পৰিকল্পনা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু ব্যৱসায়ৰ কামত কিছু ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল আৰু প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে আনন্দময় সময় কটাব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক ভাল কৰিবলৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে মৰম আৰু বুজাবুজিৰে আচৰণ কৰক ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই সপ্তাহত উপযুক্ত গাইডেন্স আৰু সহায় লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত শিক্ষাত সফলতা লাভ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ এই সময়ত আপোনাৰ ভিতৰত অধিক উৎসাহ আৰু খং থাকিব পাৰে, সেয়েহে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক, নহ’লে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশতো সাৱধান থাকিব, কিয়নো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীত অধিক ধন খৰচ হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কথা-বতৰাৰ সময়ত সংযম বজাই ৰাখক ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্ক অত্যন্ত ভাল থাকিব আৰু জীৱনসংগীৰ সৈতে মৰমভৰা সম্পৰ্ক বজাই থাকিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল, যদিও এতিয়া নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰাই ভাল ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে ভাল সুযোগ পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত অধিক সাৱধান হ’ব লাগিব, কিয়নো বিভ্ৰান্তিৰ বাবে অধ্যয়নত বাধা আহিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : মকৰ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ চকুৰ সৈতে জড়িত সমস্যা বা বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক বিষয়ক লৈ কাৰোবাৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সমস্যা সৃষ্টি হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সংগীৰ সৈতে উৎসাহপূৰ্ণ সময় কটাব আৰু বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ অধিক ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে ভাল চাকৰিৰ সুযোগ পাব পাৰে আৰু তাত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাও থাকিব ৷ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু পঢ়াশুনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ অত্যন্ত ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো কঁকালৰ বিষে অধিক অসুবিধা দিব পাৰে ৷ কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু এই সময়ত ধন বিনিয়োগ কৰিলে লাভ পাব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবেও সপ্তাহটো ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কোনো বিষয়ক লৈ চাপ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা লাভো পাব ৷ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সময় ভাল ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা মন আঁতৰাই পঢ়াশুনাত অধিক মনোযোগ দিব পাৰিব ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মধ্যম হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আৰু বিশেষকৈ ভৰিৰ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ ব্যক্তিগত অংগত কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ বাবে অসুবিধা হ’ব পাৰে, সেয়েহে অৱহেলা নকৰিব ৷ খৰচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে চিন্তা বাঢ়িব ৷ খৰচ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ ব্যৱসায় আগবঢ়োৱাত ভাগ্য আৰু আপোনাৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা দুয়োটাই সহযোগ কৰিব ৷ চৰকাৰী চাকৰিত থকা লোকসকলৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে যথেষ্ট ৰোমান্টিক সময় কটাব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো উৎসাহেৰে ভৰা থাকিব ৷ কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল’ব বিচাৰিলে সফলতাৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷