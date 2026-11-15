প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল

প্ৰেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনে যাব এই সপ্তাহটো... জানিবলৈ পঢ়ক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
ৰাশিচক্ৰ অনুযায়ী আগন্তুক সপ্তাহটো (১৫ পৰা ২১ নৱেম্বৰ) আপোনাৰ কেনে যাব, কি কি সফলতা আৰু কি কি বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আপুনি ? সবিশেষ -
সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 15, 2026 at 4:28 AM IST
- মেষ ৰাশি : মেষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজৰ অৱস্থাক লৈ মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকিব, যদিও স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল থাকিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত সাৱধান থাকিব, কিয়নো অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ অধিক হ’ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আৰ্থিক চাপ দেখা দিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিৰ পৰা ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক কামৰ চাপৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সপ্তাহটো যথেষ্ট ভাল আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখী সময় কটাব ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত কোনো বিষয়ক লৈ মতভেদ হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : বৃষ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, বিশেষকৈ পেটৰ সৈতে জড়িত অসুবিধাই কষ্ট দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ মন ধন উপাৰ্জনৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী থাকিব আৰু নতুন নতুন উপায়েৰে আয় বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ পাবলৈ যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সময় কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কত মধুৰতা বজাই থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়াশুনাৰ প্ৰতি ভাল আগ্ৰহ থাকিব আৰু পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মিথুন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ অত্যন্ত ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো চকু, কাণ বা মূৰৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান থাকিব ৷ শ্বেয়াৰ বজাৰ বা ৰিয়েল এষ্টেটত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল লাভ বা সফলতা পাব পাৰে ৷ আপোনাৰ সাফল্য দেখি প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকল ঈৰ্ষান্বিত হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাত সফল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সৰু ভুলৰ বাবে পাৰস্পৰিক ঘনিষ্ঠতা কিছু কমিব পাৰে ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়াশুনাৰ ইচ্ছা থাকিলেও একাগ্ৰতাৰ অভাৱ দেখা দিব পাৰে ৷
- কর্কট ৰাশি : কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মিশ্ৰ ফলদায়ক হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো ডিঙিৰ বিষ বা অনুৰূপ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব আৰু সুখৰ মুহূৰ্তত কোনো দামী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আগবঢ়াবলৈ কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ ল’ব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ কামত উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল যথেষ্ট সন্তুষ্ট থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত অহংকাৰৰ বাবে চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো অধিক পৰিশ্ৰমপূৰ্ণ হ’ব ৷
- সিংহ ৰাশি : সিংহ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ উত্থান-পতনেৰে ভৰা থাকিব ৷ স্বাস্থ্য মোটামুটি ফিট থাকিব আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও ভাল থাকিব ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ঠিক থাকিলেও খৰচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ বাবে কিছু চিন্তা হ’ব ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন লোকক ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলৰ বাবে সময় অধিক পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰামপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সামঞ্জস্যৰ অভাৱৰ বাবে উত্থান-পতন হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনাত বিশেষ মনোযোগ দিয়ক, কিয়নো অসাৱধানতাৰ বাবে ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কন্যা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য বিশেষ বেয়া নাথাকিব, যদিও বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কিছু অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপুনি উদাৰতাৰে ধন খৰচ কৰিব পাৰে, কিন্তু হাতত ধনৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক সম্পৰ্কতো অহংকাৰৰ বাবে বিবাদ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে মিলি ব্যৱসায়ৰ আয় বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় ভাল ৷ আপুনি নিজৰ সম্পৰ্কক লৈ যথেষ্ট গম্ভীৰ হ’ব আৰু বিয়াৰ কথাও তুলিব পাৰে ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন সাধাৰণ থাকিব ৷ জীৱনসংগীৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ মতবিৰোধ হ’ব পাৰে, সেয়েহে কথা-বতৰাৰ জৰিয়তে সমাধানৰ চেষ্টা কৰক ৷ পৰিয়ালত অশান্তি থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি দুখী অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে খৰচ বৃদ্ধি পাব ৷ শেষৰ দিনবোৰত পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো বিষয়ক লৈ খটকা হ’ব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ভাল আৰু পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক ৷ অযথা ভ্ৰমণৰ বাবে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যদিও সপ্তাহৰ মাজভাগত সমস্যাৰ সমাধান পাব আৰু মন ভাল হ’ব ৷ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ এৰি বাকী সময় ভ্ৰমণৰ বাবে অনুকূল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ মোটামুটি ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য পূৰ্বতকৈ ভাল থাকিব, যদিও বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কিছু শাৰীৰিক সমস্যা দেখা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো ভাল আৰু সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সময় অনুকূল ৷ ব্যৱসায়ীসকলে আগবাঢ়িবলৈ নতুন সুযোগ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সময় ভাল আৰু কোনো পুৰণি সংগী জীৱনলৈ উভতি আহিব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত সৰু কথাতো বিবাদ হ’ব পাৰে, সেয়েহে ধৈৰ্য বজাই ৰাখক ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বন্ধু-বান্ধৱৰ সংগৰ পৰা আঁতৰি থাকক, নহ’লে পঢ়াশুনাত পিছ পৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ধনু ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকিব, যদিও বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কিছু সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থাও ভাল থাকিব ৷ ব্যৱসায়ত আপোনাৰ দক্ষতা স্পষ্টভাৱে দেখা যাব ৷ চাকৰিজীৱীসকলে মনোযোগসহ কাম কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সংগীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত মৰম বজাই থাকিব ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সপ্তাহটো কিছু সমস্যাজনক হ’ব পাৰে, কিয়নো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন পঢ়াশুনাতকৈ আন কথাত অধিক থাকিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : এই সপ্তাহ আপোনাৰ বাবে সাধাৰণভাৱে ফলদায়ক হ’ব ৷ প্ৰেমৰ জীৱনত থকা লোকসকলৰ বাবে সময় ভাল আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধি পাব ৷ বিবাহিতসকলৰ গৃহস্থ জীৱন শক্তিশালী থাকিব ৷ জীৱনসংগীয়ে জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাক সমৰ্থন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ ভিতৰত নতুন আৰু পৃথক কিবা কৰাৰ ইচ্ছা জাগিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল পাব, যদিও অতিমাত্ৰা দেখুৱাব পৰা আচৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ বচৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল থাকিব আৰু সকলোৰে সহযোগ পাব ৷ ব্যৱসায়ত নতুন মেচিন বা সঁজুলি স্থাপন কৰাত সফল হ’ব পাৰে ৷ আয় মোটামুটি ভাল থাকিব ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াশুনা উপভোগ কৰিব ৷ সপ্তাহৰ মাজভাগ আৰু শেষৰ দিনবোৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ ভাল হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক, কিয়নো ভৰি বা স্নায়ুৰ সৈতে জড়িত কোনো সমস্যাই অসুবিধা দিব পাৰে ৷ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল থাকিব ৷ সন্তান বা ঘৰৰ সজাই-পৰাইত অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে নতুন লোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে, যাৰ পৰা ব্যৱসায়িক লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সমন্বয় বজাই ৰাখক ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অধিক সাৱধানতা প্ৰয়োজন, কিয়নো ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে মিলি নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে সফলতা পাবলৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- মীন ৰাশি : মীন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহ কিছু সাৱধানতাৰে কটাবলগীয়া হ’ব ৷ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আৰু শাৰীৰিক সমস্যা দেখা দিলে সময়মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷ সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত বিনিয়োগৰ বাবে সময় ভাল, কিন্তু বাহন ক্ৰয় বা শ্বেয়াৰ বজাৰত ধন লগালে লোকচানৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ীসকলে আকস্মিকভাৱে আশা নকৰা লাভ পাব পাৰে ৷ চাকৰিজীৱীসকলে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব আৰু চৰকাৰী বা আইনী বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সাৱধান থাকক আৰু অহংকাৰ নকৰিব ৷ বৈবাহিক জীৱনত সমন্বয় বজাই ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সতৰ্ক থাকক, নহ’লে মন পঢ়াশুনাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে ৷