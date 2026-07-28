তাঁতশালত বোৱা জাতীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই
আৰ্থিক সংকটত কাজী শিপিনী পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া । নিজৰ শিল্পৰ বিনিময়ত বিচাৰিলে আৰ্থিক সহায় ।
Published : July 28, 2026 at 2:48 PM IST
ডিব্ৰুগড়: তাঁতশালত ৫ খনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ বৈ উলিয়াই ৬ নম্বৰখন গ্ৰন্থ বৈ থকা কাজী শিপিনী পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া এতিয়া আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে । শিপিনীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা সদৰী কৰি তেওঁৰ টকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
কাজী শিপিনীগৰাকীয়ে তাঁতশালত বোৱা জাতীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কাৰোবাক প্ৰয়োজন হ'লে টকাৰ বিনিময়ত দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে । ২০১৩ চনৰ পৰা একেৰাহে তাঁতশালত ধৰ্মগ্ৰন্থ বৈ থকা হেমপ্ৰভা চুতীয়াক ২০২২ বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে অসম গৌৰৱ বঁটা আৰু ২০২৩ বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছতে পুনৰ তাঁতশালত ৬ নম্বৰখন ধৰ্মগ্ৰন্থ বোৱাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে তেওঁ আৰ্থিক অনাটনত ভুগিছে বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা অনুসৰি চৰকাৰে যি ধন দিছিল সেয়া শেষ হৈ গ'ল ।
"বহু দল-সংগঠনে সন্মান বা বঁটা দিয়ে, কিন্তু টকা নিদিয়ে । এনেকে কেনেকৈ চলিম ? সেয়ে তাঁতশালত জাতীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বৈ কাৰোবাক লাগিলে টকাৰ বিনিময়ত দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ" বুলি শিপিনীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
লগতে কয়,"বঁটা লাভ কৰি যি ধন লাভ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে । অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবেই নতুন ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ কাম আগবঢ়াব পৰা নাই ।" লগতে ধৰ্মগ্ৰন্থ কেইখন সংৰক্ষণৰ বাবে এটা মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
তেওঁ ইতিমধ্যে তাঁতশালত ৫ খনকৈ ধৰ্মগ্ৰন্থ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে এটা মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াক আবেদন জনাই অহাৰ লগতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আবেদন প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা শিপিনীগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ কিছু সহায়ো আগবঢ়াইছে । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত বীজাণুনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে ।