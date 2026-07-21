বতৰ বিজ্ঞানীৰ সতৰ্কবাণী, আগন্তুক পাঁচদিনত অসমৰ ভিন্ন ঠাইত হ'ব পাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাতলীয়া পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : July 21, 2026 at 8:48 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ১৬খন জিলাত বানৰ বিভীষিকা মাৰ যোৱাই নাই তেনেতে আকৌ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে দিছে বতৰৰ আগজাননী ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, আগন্তুক পাঁচ দিন অসমৰ অধিকাংশ অঞ্চলত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৰা শেহতীয়া পূৰ্বাভাস অনুসৰি, ৰাজ্যত বৰষুণৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বজ্ৰপাত, বিজুলী-ঢেৰেকনি আৰু কিছুমান স্থানত প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰো আশংকা কৰিছে ৷
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰথম দিনা অসমৰ বহু ঠাইত পাতলীয়া পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিনতো একেধৰণৰ বতৰৰ ধাৰা থাকিব । চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম দিনতো ৰাজ্যৰ বহু অংশত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি প্ৰথম দিনত অসমৰ কিছু স্থানত বজ্ৰপাত, বিজুলী-ঢেৰেকনিৰ লগতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিনতো বজ্ৰপাতৰ লগতে কিছুমান অঞ্চলত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । চতুৰ্থ দিনতো বজ্ৰপাতৰ সৈতে কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । আনহাতে সতৰ্কবাণী অনুসৰি, ২১, ২২ আৰু ২৩ জুলাইত ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাত বজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২৪ আৰু ২৫ জুলাইত বিশেষ কোনো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হোৱা নাই যদিও ৰাজ্যজুৰি বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই । আনহাতে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ বহু ঠাইত পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হৈছে ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কিছুমান স্থানত বজ্ৰপাতৰ সৈতে বৰষুণ হৈছে । একে সময়তে নগাঁও, হোজাই আৰু চিৰাং জিলাৰ কিছু অঞ্চলত প্ৰৱল বৰষুণৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে । যোৱা ২৪ ঘণ্টাত সৰ্বাধিক বৰষুণ হোৱা স্থানসমূহৰ ভিতৰত আছে নগাঁৱৰ কামপুৰ ৷ য'ত ৮ চেমি, চিৰাঙত ৭ চেমি, হোজাইত ৭ চেমি, হাজোত ৬ চেমি, হাইলাকান্দিৰ মাতিজুৰিত ৫ চেমি আৰু গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাত ৪ চেমি বৰষুণ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: উজনিত এনেকুৱা বান কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলো: বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ