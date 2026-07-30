ETV Bharat / state

অহা পাঁচদিনলৈ অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহাৰো সতৰ্কবাণী জাৰি

ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত বজ্ৰপাত-বিজুলীসহ ধুমুহা আৰু ঠাইবিশেষে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ।

Weather Report
অহা পাঁচদিনলৈ অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অহা পাঁচদিনলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ (আইএমডি)-ৰ অধীনস্থ গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।

আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক সঞ্জয় অ’ নেইল শ্বই বৃহস্পতিবাৰে জনায় যে ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলাত বজ্ৰপাত-বিজুলীসহ ধুমুহা আৰু ঠাইবিশেষে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ।

অহা পাঁচদিনলৈ অসমত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat)

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ৩০ জুলাইত অসমৰ অধিকাংশ ঠাইত মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৩১ জুলাইৰ পৰা ৩ আগষ্টলৈ ৰাজ্যখনৰ বহু ঠাইত বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ লগতে ঠাইবিশেষে বৰষুণ প্ৰবল হ'ব পাৰে ।

Weather Report
বতৰৰ বতৰা (ETV Bharat)

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, অহা পাঁচদিন ধৰি অসমত ঠাইবিশেষে বজ্ৰপাত-বিজুলীসহ ধুমুহা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৩০ জুলাইত ৰাজ্যখনৰ ঠাইবিশেষে অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থকাৰ লগতে ৩১ জুলাইৰ পৰা ৩ আগষ্টলৈকে ঠাইবিশেষে প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

Weather Report
বতৰৰ বতৰা (ETV Bharat)

বৰ্তমান মধ্য অসমৰ ওপৰত ১.৫ কিলোমিটাৰ উচ্চতাত এটা ঊৰ্ধ্ববায়ু ঘূৰ্ণাৱৰ্ত সক্ৰিয় হৈ থকাৰ লগতে মধ্য ভাৰতৰ ওপৰত অৱস্থিত গভীৰ নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱত মৌচুমী বায়ু অধিক সক্ৰিয় হৈ থকাৰ ফলতেই এই বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উল্লেখ কৰিছে ।

Weather Report
বতৰৰ বতৰা (ETV Bharat)

ইফালে, বিগত ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ অধিকাংশ অঞ্চলত পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱা দেখা গৈছে । বৰপেটা, বাক্সা, লখিমপুৰ, চৰাইদেউ, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মহানগৰ, গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত ঠাইবিশেষে প্ৰবল বৰষুণ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে । কামৰূপ মহানগৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাত বজ্ৰপাত-বিজুলীসহ বৰষুণ হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।

Weather Report
বতৰৰ বতৰা (ETV Bharat)

বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক ১১ চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ বৰপেটাত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ইয়াৰ পিছতে বৰপেটা চহৰ আৰু বেকী ৰোড ব্ৰিজত ১০ চেণ্টিমিটাৰ, বাক্সাৰ হাজুৱাত ৯ চেণ্টিমিটাৰ, লখিমপুৰৰ চৌলধোৱাঘাটত ৯ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চৰাইদেউৰ সোণাৰীত ৮ চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বজ্ৰপাতৰ সময়ত খোলা পথাৰ, জলাশয় আৰু একক গছৰ তলত আশ্ৰয় নল'বলৈ, লগতে চৰকাৰী বতৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰণ কৰিবলৈ সাধাৰণ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: বালি, শিল আৰু কয়লা মাফিয়াই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি নমাই আনিলে বানৰ বিভীষিকা: দেৱব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ
ধাৰাসাৰ বৰষুণ
বতৰৰ বতৰা
IMD
WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.