প্ৰাক মৌচুমীৰ বাবে ৰাজ্যত বৃদ্ধি বৰষুণৰ মাত্ৰা, পৰৱৰ্তী সাতদিনলৈ অসম-মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা
বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে আগতীয়া সতৰ্কতা ৷ আগন্তুক দুই-তিনিদিনত ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা ৷
Published : April 21, 2026 at 5:46 PM IST
গুৱাহাটী: উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতৰ বহু ৰাজ্যত বৰ্তমান সময়ত উৎকট গৰমে জনসাধাৰণক জ্বলা-ক'লা খুৱাইছে । তাৰ পৰিৱৰ্তে অসমত গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত অত্যধিক বৰষুণে সৃষ্টি কৰিছে এক ভিন্ন পৰিস্থিতি । যাৰ বাবে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । সেই অনুসৰি আগন্তুক দুই-তিনিদিনত ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে পাতলীয়া আৰু মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে ঠাই বিশেষে প্ৰবল বৰষুণৰ লগতে বিজুলী-ঢেৰেকণি হোৱা দেখা গৈছে । এই সময়ছোৱাত দুই-এঠাইত ঘণ্টাত ৩০ কিলোমিটাৰ বা তাতোধিক গতিবেগত বতাহ বলিছিল ।
বুধবাৰৰ পুৱা পৰ্যন্ত অসমৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে পাতলীয়া বা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঠাই বিশেষে প্ৰবল বৰষুণৰ লগতে বিজুলী-ঢেৰেকণিৰ সৈতে বজ্ৰপাতৰ উপৰিও ঘণ্টাত ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে । পৰৱৰ্তী সাতদিনলৈ অসম আৰু মেঘালয়ত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷
বিগত ২২ বছৰৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি গুৱাহাটীত দেওবাৰে গড়ে ১১৭ মিলিমিটাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৪ চনৰ ৬ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত হোৱা বৰষুণৰ মাত্ৰা আছিল ১১৬.৫ মিলিমিটাৰ ।
এইবাৰ ৰাজ্যত হোৱা এই বৰষুণে মানুহৰ মাজত আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাজ্যত হোৱা বৰষুণৰ মাত্ৰা সাধাৰণ নে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত কেন্দ্ৰটোৰ মুৰব্বী ডাঃ সঞ্জয় অ'নীল শ্ব'ৱে(Sanjoy O'Neill Shaw) কয়, ‘‘উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বৰ্তমান হৈ থকা বৰষুণ প্ৰাক-মৌচুমী কালৰ বাবে স্বাভাৱিক । এই সময়ছোৱাত বজ্ৰপাতসহ বৰষুণ এক সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা । সেয়েহে জনসাধাৰণক আতংকিত নহ’বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁ আগন্তুক বতৰ বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।’’
বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীৰ শেহতীয়া সম্ভাৱনামূলক পূৰ্বাভাস অনুসৰি ভাৰতৰ অধিকাংশ অঞ্চলত জুন–ছেপ্টেম্বৰ বতৰত স্বাভাৱিক বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । মধ্য, পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছু অংশত স্বাভাৱিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও উত্তৰ-পূব আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অঞ্চলত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
