মাঘ বিহুলৈকে ৰেহাই নাপায় ঠেঁটুৱৈ ধৰা শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা: বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী

মাঘ বিহুলৈকে ৰেহাই নাপায় ঠেঁটুৱৈ ধৰা শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা: বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগজাননী
৫-৬ জানুৱাৰীত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ হ'ব তুষাৰপাতো ৷ প্ৰভাৱ পৰিব অসমত ৷
Published : January 5, 2026 at 8:07 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত এতিয়া পুহমহীয়া হাড় কঁপোৱা জাৰ । আগন্তুক পাঁচ দিনত অধিক হ'ব শীতৰ প্ৰকোপ । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সাগৰপৃষ্ঠৰ বায়ুমণ্ডল নিম্নগামী হোৱাৰ ফলত বাঢ়িছে শীতৰ প্ৰকোপ । লগতে বতাহৰ দিশ পূব আৰু উত্তৰ-পূবৰ পৰা হোৱাৰ ফলতো বাঢ়িছে শীতৰ প্ৰকোপ । বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি, আগন্তুক পাঁচদিনলৈ অব্যাহত থাকিব শীতৰ প্ৰকোপ ।
এই শীতৰ মাজতে ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসম, অৰুণাচল, মেঘালয়, নাগালেণ্ডৰ কিছু কিছু ঠাইত হ'ব পাতলীয়া বৰষুণ । লগতে অৰুণাচলত তুষাৰপাত হোৱাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই । ইয়াৰ উপৰি অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰামত আগন্তুক পাঁচদিনলৈ ঘন কুৱঁলীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী বতৰ বিজ্ঞানীয়ে কয়, "প্ৰথমতে আমাৰ যি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ যে যি নিম্ন টপ'স্ফিয়েৰিক লেভেল মুখ্যতঃ উঠা-নমা হৈ আছে । ইয়াৰ কাৰণে আমি যি পূৰ্বাভাস পাইছোঁ সেই মতে ৫ আৰু ৬ জানুৱাৰীত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰি পাতলীয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া তুষাৰপাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উচ্চ অংশত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বতৰ শুষ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰাৰ উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা খুব কম ।"
উল্লেখ্য যে দেশৰ বতৰ বিজ্ঞানীসকলে প্ৰায় চাৰিমাহ পূৰ্বেই ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো এইবেলি শীতকালত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব বুলি আগতীয়াকৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছিল । সেই সতৰ্কতা অনুসৰিয়ে দেশৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্য বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰত আৰু হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পাদদেশৰ লগতে অসমসহ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ বহু ঠাইত আঘোণ মাহৰ শেষভাগতে শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ভিতৰত নামনি অসমতকৈ উজনি অসমত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছিল । আনহাতে, গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সোমবাৰে সন্ধিয়া সদৰী কৰা অনুসৰি, বিগত বৰদিনৰ সময়ৰে পৰাই দক্ষিণ-পশ্চিম দিশৰ পৰা বতাহ বলি থকা বাবে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়কে ধৰি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যকেইখনৰ বেছিভাগ অঞ্চল প্রচণ্ড শীতৰ কৱলত পৰিছে ।
বিগত কেইবাদিনো ধৰি ভাৰত-তিব্বত সীমান্তকে ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলা বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ৰাখিছে । আনকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-তিব্বত সীমান্তৰ কেতবোৰ অঞ্চলত অতি পাতলীয়া বৰষুণ অহা বুলিও খবৰ আহিছে । বিগত দুদিনৰ দৰে সোমবাৰেও দিনৰ ভাগত অলপ সময়ৰ বাবে আকাশত সূৰুয দেৱতাই ভুমুকি মাৰিছিল । কিন্তু নৱবৰ্ষৰ প্রাকক্ষণত ২৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৩১ ডিচেম্বৰলৈ আকাশত সূৰুয দেৱতা প্ৰায় অন্তৰ্ধান হৈছিল ।
বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সোমবাৰে সন্ধিয়া সদৰী কৰা অনুসৰি, আগন্তুক তিনিদিন ধৰি বতৰ প্ৰায় অপৰিৱৰ্তনীয় হৈ থাকিব । এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ আকাশ ডাঠ কুঁৱলীৰ আৱৰণে ঢাকি ৰাখিব । ইয়াৰ মাজতে দুই-এঠাইত অতি পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । আনকি শীতৰ সমান্তৰালভাৱে সন্ধিয়াৰ পাছত কুঁৱলীৰ ডাঠ আচ্ছাদনে ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অঞ্চল ঢাকি ৰাখিব ।
বিগত তিনিদিন ধৰি আকাশ কুঁৱলীৰ আৱৰণে ঢাকি ৰখা সন্ধিয়া পর্যন্ত ৰাজ্যৰ বেছিভাগ ঠাইতে তাপমাত্রা স্বাভাৱিকতকৈ হ্ৰাস পাইছে । যাৰ বাবে ৰাইজে অধিক শীত অনুভৱ কৰিছে । উজনি অসমৰ বেছিভাগ ঠাইতে শীতৰ মাত্ৰা অধিক হোৱাত মানুহকে ধৰি জীৱ-জন্তু শীতত ঠেৰেঙা লাগিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । শীতৰ বাবে সন্ধিয়াৰ পাছত বহু লোকক জুই জ্বলাই গৰমৰ উম লোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে ।
সূৰ্য দেৱতাই ভালদৰে ভুমুকি নমৰাত ৰাজ্যৰ বেছিভাগ ঠাইতে সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা ১ৰ পৰা ৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত কমি গৈছে । সোমবাৰে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ কেতবোৰ নগৰ-চহৰত সৰ্বাধিক আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ আছিল এনেধৰণৰ :
- গুৱাহাটী ২২.৫ আৰু ১৪.২ ডিগ্রী
- ডিব্ৰুগড় ২৫.৮ আৰু ৯.৪ ডিগ্ৰী
- তেজপুৰ ২১.৪ আৰু ১৪.০ ডিগ্ৰী
- শিলচৰ ২১.৬ আৰু ১২.৫ ডিগ্ৰী
- ধুবুৰী ১৫.৫ আৰু ১৩.২ ডিগ্রী
- যোৰহাট ২৩.৮ আৰু ১০.১ ডিগ্ৰী
- গোৱালপাৰা ২১.৬ আৰু ১১.৮ ডিগ্ৰী
- উত্তৰ লখিমপুৰ ২৬.১ আৰু ৮.০ ডিগ্রী
- নগাওঁ জিলাৰ চাপৰমুখত ২২.২ আৰু ৯.০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ
একে সময়ছোৱাত উত্তৰ-পূবৰ স্কটলেণ্ড স্বৰূপ শ্বিলং চহৰৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা আছিল ১৪.৬ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ আছিল ৫.৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। অৱশ্যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যকেইখনৰ ৰাজধানী চহৰসমূ্হৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কোহিমাৰ সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ আছিল মাত্ৰ ৫.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ।
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ সময়লৈকে বিগতকেইদিনৰ দৰে আকাশ কুঁৱলীৰ আৱৰণে ঢাকি ৰখাৰ লগতে শীতৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থাকিব বুলি আগতীয়াকৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতো মাজে-সময়ে আকাশত সূৰুয দেৱতাই ভুমুকি মাৰিলেও শীতৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থাকিব । বতৰ কিছু ফৰকাল হ'লেও জলাশয়, নৈপৰীয়া আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু মুকলি পথাৰ সংলগ্ন অঞ্চলসমূহত নিশাৰ ভাগত ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব বুলিও সতর্কতা জাৰি কৰিছে । স্বাভাৱিকতে সকলোতে দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পাব ।
ইফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাত্ৰীসকলক যাত্ৰা কৰিবলগীয়া সংলিষ্ট বিমান কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।