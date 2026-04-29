ETV Bharat / state

প্ৰাক মৌচুমীৰ প্ৰভাৱ : পৰৱৰ্তী পাঁচদিনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব প্ৰবল বৃষ্টিপাত

গুৱাহাটী মহানগৰীত বতৰৰ এই আকস্মিক পৰিবৰ্তনৰ বাবে ১৯ এপ্ৰিলৰ দিনটোত সমগ্ৰ নিশাটো অভিলেখ ভংগ কৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিল ৷

বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জনতাৰ হাৰাশাস্তি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এইবেলি চ’তৰ মাজভাগৰ পৰাই অসমত বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে ৷ ব’হাগৰ দহ-বাৰদিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো হ্ৰাস পোৱা নাই বৰষুণৰ পৰিমাণ ৷ বুধবাৰৰ দিনটোতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী-ঢেৰেকণিসহ মুষলধৰ বৰষুণ অব্যাহত আছিল । এই দিনটোত কামৰূপ মহানগৰৰ লগতে কামৰূপ(গ্ৰাম্য), বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ আৰু নলবাৰীৰ অধিকাংশ ঠাইত বজ্রপাত আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আনহাতে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পৰৱৰ্তী পাঁচদিনলৈ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত বিজুলী-ঢেৰেকণিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে ৷ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰৰ দিনটোত অসম-মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ লগতে চাৰি মে’লৈ বিজুলী-ঢেৰেকণিসহ প্ৰবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকিব ।

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এইবাৰ প্ৰাক মৌচুমীৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ অব্যাহত আছে । গুৱাহাটী মহানগৰীত বতৰৰ এই আকস্মিক পৰিবৰ্তনৰ বাবে ১৯ এপ্ৰিলৰ দিনটোত সমগ্ৰ নিশাটো অভিলেখ ভংগ কৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিল ৷

তাৰপিছতেই বতৰৰ আকস্মিক পৰিবৰ্তন ঘটি ২২ এপ্ৰিলৰ দিনটোত সন্ধিয়াৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি নামনি অসমৰ বহু অঞ্চলত এজাক ধুমুহা বতাহে বাৰুকৈয়ে কোবাই যায় । সেইবোৰৰ উপৰিও বুধবাৰৰ দিনটোত অহা এজাক বৰষুণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেতবোৰ অঞ্চল পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে ৷

এই সময়চোৱাত দেশৰ উত্তৰ অঞ্চল প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে কোবাই যোৱাৰ বিপৰীতে অসমত হৈ থকা বৰষুণে জনসাধাৰণক বহু পৰিমাণে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰিছে ৷

বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীৰ শেহতীয়া সম্ভাৱনামূলক পূৰ্বাভাস অনুসৰি ভাৰতৰ অধিকাংশ অঞ্চলত জুন-ছেপ্টেম্বৰ বতৰত স্বাভাৱিক বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । মধ্য, পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছু অংশত স্বাভাৱিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও উত্তৰ-পূব আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অঞ্চলত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

TAGGED:

প্ৰাক মৌচুমী
অসমত বৰষুণ
বতৰৰ বতৰা
ইটিভি ভাৰত অসম
WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.