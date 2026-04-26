গাজনি-ঢেৰেকণি, বজ্ৰপাত, ধুমুহাৰ সৈতে ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাবনা

অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যত বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

WEATHER FORECAST
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 10:42 PM IST

গুৱাহাটী: ব’হাগ মাহ পৰিলেও ৰাজ্যত ভালদৰে পৰা নাই গৰমৰ প্ৰকোপ ৷ চ’ত মাহৰ শেষৰ পৰাই ৰাজ্যত হৈ থকা বৰষুণে তাপমাত্ৰা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰি ৰাখিছে ৷ কিন্তু মাজে-মাজে বৰষুণৰ মাত্ৰা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাত কৃত্ৰিম বানৰ দৰে সমস্যাও উদ্ভৱ হৈছে ৷

দেওবাৰে বতৰৰ পূৰ্বানুমান জাৰি কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ সেই অনুসৰি আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যত বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ মেঘালয়ৰ অধিকাংশ ঠাইৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বহু ঠাইত পাতলীয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, মিজোৰামৰ কেইবাটাও ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে তাপমাত্ৰা সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসম আৰু মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাত বজ্ৰপাতৰ লগতে ধুমুহা অহাৰো আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । পৰৱৰ্তী ২৪ ঘণ্টাত মহানগৰী গুৱাহাটীৰ লগতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰতো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ লগতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।

WEATHER FORECAST
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা সতৰ্কতা (ETV Bharat Assam)

এই সময়ছোৱাত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ২৯ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ২৩ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে ৰাজ্যৰ কিছুমান ঠাই যেনে - ডিব্ৰুগড়ৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ২৬.৬ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ১৯.৪ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তেজপুৰত সৰ্বোচ্চ ২৭.৬ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন ২০.০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, শিলচৰত সৰ্বোচ্চ ২৮.৮ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন ২০.৪ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, যোৰহাটত সৰ্বোচ্চ ২৬.০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, সৰ্বনিম্ন ১৮.৩ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু লখিমপুৰত সৰ্বোচ্চ ২৮.৪ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু ১৮.৮ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

WEATHER FORECAST

