'অসমৰ পৰা ভাল ফুটবল খেলুৱৈ উলিয়াব পৰা নাই !' আক্ষেপ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ

'অসমৰ পৰা ভাল ফুটবল খেলুৱৈ উলিয়াব পৰা নাই !' আক্ষেপ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ
কামপুৰত আৰম্ভ হৈছে যুগল প্ৰসাদ সোঁৱৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৷ এই প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ৷
Published : September 28, 2026 at 8:11 PM IST
বঢ়মপুৰ: এতিয়া ফুটবলৰ বতৰ । ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন স্থানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে । দেওবাৰৰ পৰা নগাঁৱৰ কামপুৰত আৰম্ভ হৈছে যুগল প্ৰসাদ সোঁৱৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৷ এই প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ফুটবল খেলৰ উত্তৰণ সম্পৰ্কে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত ৰাজ্যৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ মুঠ ষোল্লটা দলে অংশ লৈছে ৷ উদ্বোধনী মেচখনত মুখামুখি হয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডংকামোকাম ৰংবিন ফুটবল একাদশ আৰু মণিপুৰ পাৰিয়েমন একাদশ । নিৰ্ধাৰিত সময়ত গ'ল শূন্যভাৱে সমাপ্ত হোৱা খেলখনত ট্ৰইবেকাৰৰ জৰিয়তে ৪-১ গ'লৰ ব্যৱধানত মণিপুৰৰ দলটো জয়ী হয় ।
খেলখন উদ্বোধন কৰি সাংসদ তাছাই অসমত ফুটবল খেলৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উল্লেখ কৰে । সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কয় ‘‘ফুটবল খেল চাই আমি ভাল পাওঁ ৷ কিন্তু দুখ হয়, ইয়াৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ উলিয়াব দিব পৰা নাই । আমাৰ মাজত ভাল খেলুৱৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰিব লগা আছে ।’’
উল্লেখ্য যে, অসমত তাহানিৰে পৰা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷ বৰদলৈ ট্ৰফী, স্বাধীনতা কাপ, নৰোৰাম বৰ্মণ ফুটবল, দেউকণ ট্ৰফী, পিলিক চৌধুৰী ট্ৰফী, বদৌফা কাপ আদি প্ৰতিযোগিতাসমূহ অসমৰ ফুটবল প্ৰেমীৰ অতি চিনাকী ৷ তদুপৰি ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগতো অসমৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৷
কিন্তু তাৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চা লাভ কৰিব পৰাকৈ অসমৰ পৰা ফুটবল খেলুৱৈ সৃষ্টি হোৱা নাই ৷
দুৰ্গা বড়ো, হলিচৰণ নাৰ্জাৰী, এলেন দেউৰী, পাৰ্থিৱ গগৈ, প্ৰজ্ঞান গগৈ, প্ৰাঞ্জল ভূমিজ, হৃত্বিক তিৱাৰী, বাওৰিংদাও বড়ো আদি যুৱ খেলুৱৈয়ে ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগত বিভিন্ন ফেঞ্চাইজীৰ হৈ খেল প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে ৷ প্ৰয়াত গিলবাৰ্টন চাংমাৰ দৰে খেলুৱৈয়েও অসমৰ ফুটবল জগতত নিজৰ নাম খোদিত কৰি গৈছে ৷ তথাপিও কিন্তু এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী খেলুৱৈৰ অভাৱ দেখা যায় ৷
সাংসদ তাছাই কয়, ‘‘চৰকাৰে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অলপতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন খেলুৱৈক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । আমি ব্যক্তিগত খেলত বহুখিনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । লাভলীনা বৰগোঁহাই, হীমা দাস, নয়নমণি শইকীয়াৰ কথা আমি সকলোৱে জানো ৷ তাৰ লগে লগে দলীয় খেলসমূহ আৰু উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । খেলুৱৈসকলক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ আছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ক্ৰীড়া সন্থা সমূহে যথেষ্টখিনি কৰিছে । কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰ’বাত ৰৈ গৈছে । এই কথা আৰু অলপ বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । চৰকাৰে এইটো বিশ্লেষণ কৰিছে । প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কিছুদিনৰ আগতে খেলৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা খেলুৱৈসকলৰ লগতো কথা পাতিছে । আমিও ক্ৰীড়া সন্থাসমূহক কৈছো যে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ দৰকাৰ আছে । ভাল খেলুৱৈ উলিয়াব লাগে আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আৰু কৰিব লগা আছে । ক্ৰীড়া সন্থাসমূহে এই কথা বিলাক গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিছে ।’’
‘‘খেলুৱৈক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমত খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছে, ইতিমধ্যে তেখেতে ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু দলীয় খেলবোৰত কৰ’বাত অসুবিধা হৈছে । মই ফুটবল খেল আৰু উন্নত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ । ইমান ফুটবল খেলুৱৈ আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ তুলনাত আমাৰ খেলুৱৈসকলেও ভাল খেল খেলি আছে । ইমান ভাল খেলাৰ পিছতো আমি দলীয় খেলৰ বাবে আৰু কাম কৰাৰ দৰকাৰ আছে । মই ভাবো ভৱিষ্যৎ দিনত ক্ৰীড়াই এক নতুন গতি পাব । ফুটবল খেল আমাৰ জীৱনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত খেল । হকীও পুৰণি খেল । আমাৰ দবা খেলুৱৈ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ হৈ ওলাইছে ৷ কিন্তু এই দলীয় খেলবিলাকত আৰু বিশ্লেষণ কৰা দৰকাৰ আছে ।’’ তাছাই কয় ৷
সাংসদগৰাকীয়ে আৰু কয় যে খেলুৱৈক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ খোৱা-বোৱা, স্বাস্থ্য, নিয়মিত অনুশীলন সকলোখিনি তদাৰক কৰিব লাগে । এগৰাকী সম্পূৰ্ণ খেলুৱৈ গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে । আমি ব্যক্তিগতভাৱে সকলোৱে কৰ’বাত নহয় কৰ’বাত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব । অসমত এটা ভাল ব্যৱস্থা হৈছে খেল মহাৰণ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই ব্যৱস্তাই বহুত উৎসাহিত কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ছঙক ধৰাশায়ী কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ