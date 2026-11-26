অসম সাহিত্য সভাক বিতৰ্কমুক্ত কৰিবলৈ আমি প্ৰযত্ন কৰিছোঁ : প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা
বৰমাৰ ৰাসত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন আৰু বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাৰ ।
Published : November 26, 2026 at 6:10 PM IST
বাক্সা : "অসম সাহিত্য সভাক বিতৰ্কমুক্ত কৰিবলৈ আমি প্ৰযত্ন কৰিছোঁ । বিতৰ্কমুক্ত অসম সাহিত্য সভা হ'ব লাগিব । অসমীয়া জাতিয়ে অসম সাহিত্য সভাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিব লাগিব । এই ধাৰণা আমি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ।" এই মন্তব্য অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাৰ । বাক্সাৰ বৰমাত ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । অহা ৩ জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ মহাবিদ্যালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজহুৱাভাৱে নতুন সভাপতি, উপ-সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব । এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে সম্পন্ন কৰিবলৈ আমি নিৰপেক্ষ সমিতিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ । আইন-আদালতৰ লগত জড়িত জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) ডঃ থানেশ্বৰ কলিতাক আমি দ্বায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ ৷ তেওঁ দুজন সহযোগীক লগত লৈ সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষতাৰে কামখিনি কৰিব । আশা কৰিম নিৰপেক্ষতাৰে, স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অসম সাহিত্য সভাৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব ।"
ইফালে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ পূৰ্বৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰধান সম্পাদকে কয়, "সঁচা কথা ক'লেহে বিতৰ্ক হয় । সেয়ে সঁচা কথা কোৱা বিপদ । সভাপতিয়ে এটা কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ১০ দিনত দিব নোৱাৰে । এইটো সঁচা কথা আছিল । আজিৰ তাৰিখত আমি সেইটো গম পাওঁ । বিতৰ্ক সেইটো কথাত হৈছিল । তেনেকুৱা ধৰণৰ সঁচা কথা ক'বলৈ অলপ সাহসী মানুহ লাগে । সুস্থ আৰু সুস্থিৰভাৱে কথা কয় । আমি মানি ল'বলৈ সময়ত টান পাও । কিন্তু এটা সময়ে বাধ্য কৰি দিয়ে । আচল সঁচা কথা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে কৈছিল ।"
উল্লেখ্য যে বাক্সা জিলাৰ বৰমাত ১৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তৃতীয় বাৰ্ষিক ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । যোৱা ২৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰাস মহোৎসৱৰ পুৱা ধৰ্মীয় পতাকাৰে শুভ উদ্ধোধন কৰা হয় ৷ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি দিলীপ ডেকাই পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ কাৰ্যকৰী সভাপতি হৰিদাস ৰাজবংশীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সভাত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে । সভাত উপস্থিত থাকি প্ৰধান সম্পাদকে বৰমাৰ ৰাইজে কৃষ্ণ সংস্কৃতি বিশ্বাস কৰি সংপৃক্ত হৈ যাব পাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
নতুন প্ৰজন্মক সাহিত্য সভালৈ আদৰি অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব: ডঃ অনিল শইকীয়া