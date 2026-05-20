কোটিটকীয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ অপমৃত্যু: ৰাইজে নাপালে এটুপিও পানী
পানী যোগান প্ৰকল্প কাৰ্যতঃ ৰূপান্তৰ হ'ল ভালুকৰ সাঙীলৈ ।
Published : May 20, 2026 at 8:38 PM IST
গোলাঘাট: কোটি কোটি টকা ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা আঁচনিৰ অপমৃত্যু কেনেকৈ হ'ল ? বিগত ১৬ বছৰে বগাহাতীত পৰিণত হোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ এটা প্ৰকল্প । বোকাখাতত স্থাপন কৰা নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ কাম-কাজৰ নমুনা দেখিলেই বুজিব পাৰি কিমান কাৰ্যক্ষম !
কেতিয়া কৰা হৈছিল উদ্বোধন
২০১০ চনৰ ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত বোকাখাত নগৰবাসীৰ বাবে এটা খোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছিল সেই সময়ৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী দীনেশ প্ৰসাদ গোৱালাই । কিন্তু মুকলি কৰা নগৰ পানী যোগান প্ৰকল্প কাৰ্যতঃ ৰূপান্তৰ হ'ল ভালুকৰ সাঙীলৈ ।
অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটি
৪ কোটি ৪ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে বোকাখাত পৌৰ এলেকাৰ ৪ নম্বৰ ৱাৰ্ডত স্থাপন কৰা প্ৰকল্পটোত এতিয়া অনৈতিক কাৰ্য-কলাপৰ বৃহৎ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে । প্ৰকল্পটোৰ কাষতে থকা নগৰবাসী এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে এনে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ দেখি । মদ, ভাং, ড্ৰাগছ সেৱনৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হোৱা প্ৰকল্পটোক লৈ কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিম্বা পৌৰসভাৰ । বিগত ১৬ বছৰে ক্ৰমান্বয়ে পৰিত্যক্ত অৱস্থালৈ গতি কৰিছে বোকাখাত নগৰ পানী যোগান প্ৰকল্পটোৱে ।
তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ
চৰকাৰী ধনৰ অপয়ৰ সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰো । এই সম্পৰ্কে অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি জিতু শৰ্মা ৰাজখোৱাই কয়,"অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয় ২০১০ চনত ২২ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত দীনেশ প্ৰসাদ গোৱালাই এই আচঁনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল । উদ্বোধন কৰাৰ পাছত আজিলৈকে ৰাইজে এটুপিও পানী খাবলৈ নাপালে । প্ৰায় ৪ কোটি ৪ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই আচঁনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ জনসাধাৰণক পানী যোগান ধৰিব বুলি কোৱা হৈছিল । কিন্তু ৰাইজে ইয়াৰ পৰা পানী খাবলৈ পোৱা নাই ।"
ৰাজখোৱাই কয়,"নতুন চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ । ইয়াৰ উপৰিও জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বোকাখাততঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল আঁচনিৰ জৰিয়তে ৮৮ টা পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও এতিয়া দুটামান আঁচনিৰ বাহিৰে সকলো আঁচনি বিফল হ'ল । গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই আচঁনি সমূহ কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এই সম্পৰ্কে এজন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন বিষয়ববীয়াই কয়,"বোকাখাত নগৰ সমিতিৰ অন্তৰ্গত এই পানী যোগান আঁচনিৰ বিষয়ে চৰকাৰক অৱগত কৰি আহিছোঁ । ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় কৰা কাৰ্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এনে কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই । এনেধৰণৰ কাৰ্য কোনো এখন চৰকাৰে নকৰিবলৈ আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বিগত কাৰ্যকালত আমি এই বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিলোঁ । ৪ কোটি ৪ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ এই আঁচনি এনেদৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় কৰিছে, ই এক উদাহৰণ ৷ গতিকে বিজেপি চৰকাৰে এই আঁচনি পুনৰুজ্জীৱিত কৰি ৰাইজৰ বাবে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"