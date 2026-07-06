জলসিঞ্চন আঁচনি বিকল: পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৃষকৰ
জলসিঞ্চন আঁচনি থকাৰ পিছতো বছৰ বছৰ ধৰি পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিব পৰা নাই টিংখাঙৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষকে ।
Published : July 6, 2026 at 3:01 PM IST
ডিব্ৰুগড়: এতিয়া খাৰিফ শস্যৰ সময় । ৰাজ্যৰ কৃষকসকল ধানকে ধৰি বিভিন্ন শস্যৰ খেতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । কিন্তু বতৰে পুনৰ এবাৰ সমস্যাত পেলাইছে কৃষকসকলক । ক'ৰবাত যদি বানে কৃষকক সমস্যাত পেলাইছে, ক'ৰবাত আকৌ পানীৰ অভাৱত কৃষকে খেতি কৰিব পৰা নাই ।
বৰষুণৰ অভাৱৰ মাজতে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অচলাৱস্থাৰ ফলত ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাং কলৌলোৱা দেউৰী গাঁৱকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষক এতিয়া পানীৰ অভাৱত সমস্যাত পৰিছে ।
কৃষকসকলৰ মতে ৮০ৰ দশকতে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পৰা পথাৰত পানী যোগান ধৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা জলসিঞ্চন আঁচনিখন আজিও ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই । মৰাণ-টিংখাং সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ এই আঁচনিখনৰ পৰা কলৌলোৱা দেউৰী, সোণোৱাল গাঁও, ৰৌমাৰী, বেতনি আদি গাঁৱৰ কৃষকসকল এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পৰা নাই । ফলত প্ৰতিবছৰে খেতিৰ বতৰত কৃষকসকলে পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় আৰু এইবাৰ বৰষুণৰ অভাৱত কৃষিকৰ্ম আগবঢ়াব পৰা নাই ।
কৃষকসকলে অভিযোগ কৰা মতে আঁচনিখনৰ যন্ত্ৰাংশ বহু বছৰ ধৰি বিকল হৈ আছে । পানী যোগানৰ নলাবোৰো পৰিত্যক্ত হৈ হাবি-বনেৰে ভৰি পৰিছে । কৃষকে পানী যোগানৰ বাবে জলসিঞ্চন আঁচনিৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীক অনুৰোধ কৰিলেও ৰাইজৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে । কেৱল বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱায় ।
এই সন্দৰ্ভত এজন কৃষকে কয়, "বহুকেইখন গাঁও সামৰি এই পানী যোগান আঁচনিটো আছে যদিও বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম নহয় । আশী দশকতে জলসিঞ্চন বিভাগে এই পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও তেতিয়াৰে পৰাই কৃষকে পানী পোৱা নাই । পানী যোগান আঁচনি থকাৰ পিছতো পানী লাভ নকৰাত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'ব লগা হৈছে । এই আঁচনিৰ পৰা কোনো কৃষক উপকৃত হ'ব পৰা নাই । কেৱল মাজে মাজে বিভাগীয় বিষয়া আহি পানী যোগান নলাটো পৰিষ্কাৰ কৰে ।"
সেয়ে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অসম চৰকাৰৰ লগতে টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বড়াক আঁচনিখন শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ