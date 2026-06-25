ETV Bharat / state

লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ

ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থলীত সৃষ্টি হোৱা এনে দুৰ্যোগৰ ফলত প্ৰকল্পৰ গেট খুলি দিয়া হৈছে ।

flood
লখিমপুৰত বান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: অৰুণাচলত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ । ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কেয়ী পানয়োৰ জিলাৰ য়াজালিৰ পুছাত নীপকো কলনীত বুধবাৰে সৃষ্টি হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে কলনীৰ ১৮ টাকৈ বাসগৃহ মুহূৰ্ততে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ উপৰিও এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ ডেৰ শতাধিক ঘৰ প্ৰভাৱিত কৰে । এই প্ৰলয়ংকৰী বানত তিনিজন লোক সন্ধানহীন হৈ পৰে যদিও এজন যুৱকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । আনহাতে বুধবাৰে বিয়লি পৰ্যন্ত এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ সন্ধান ওলোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰাজ্য খনৰ ছখন জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিশেষকৈ য়াজালিত সৃষ্টি হোৱা বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিত তৎমুহূৰ্ততে ঘৰ-বাৰী, জীৱ-জন্তুৰ লগতে মানুহো উটি যায় ।

নীপকোৰ প্ৰকল্পৰ কাষত থকা এখন দেৱাল ভাঙি পৰাৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপত বাগৰি অহা পানীয়ে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে । ভূমি স্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰে মূল পথেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা । ইতিমধ্যে দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা এলেকাত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী নিয়োগ কৰিছে । পিছে পৰিস্থিতি ইমানেই জটিল হৈ পৰিছে যে উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষীপ্ৰ কৰাত জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰশাসনে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ লগতে বান প্ৰভাৱিত এলেকাৰ পৰা বাসিন্দাসকলক নিৰাপদ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে । মুলতঃ কেয়ী পানয়োৰ জিলাত এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ’লেও ছখন জিলা বান প্ৰভাৱিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থলীত সৃষ্টি হোৱা এনে দুৰ্যোগৰ ফলত প্ৰকল্পৰ গেট খুলি দিয়া হৈছে ।

এনে দুৰ্যোগত আৱদ্ধ হৈ পৰা অসমৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে যোগাযোগ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য এই দুৰ্যোগৰ ফলত নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ গেটেৰে ১৫ শ মিলিমিটাৰ এৰি দিয়ে । ফলত এই পানীয়ে লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ পাঁচ নৈ এলেকাৰ কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন কৰি তোলে । জিলাখন এনে দৰে দুৰ্যোগৰ কবলত পৰাৰ আশংকা কৰি পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাই ।

লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ পাঁচ নৈ এলেকাত বিয়লি উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘নীপকোৱে আগতে আগতীয়াকৈ জাননী দি পানী খুলিছিল যদিও আজি হঠাৎ হোৱা দুৰ্যোগৰ বাবে আগতীয়াকৈ জাননী দিয়া সম্ভৱ নহ’ল । ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হঠাৎ দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হ’ল । নীপকোৱে পানী খুলি দিয়াৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মোক ব্যৱস্থা ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ৰাইজক আমি বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ । ৰাইজক আমি চৰকাৰী সকলো ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰি সহায় কৰিম ।’’

আনহাতে, অৰুণাচলত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত আৱদ্ধ অসমৰ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বিধায়ক ঋষিৰাজ হাজৰিকায়ো ৰঙানদীপৰীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: নিৰ্মীয়মাণ ক্ৰজ ৱেৰ ওপৰৰে বাগৰিছে জীয়াঢলৰ বান

TAGGED:

লখিমপুৰ
ৰঙানদী
বানপানী
ইটিভি ভাৰত
FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.