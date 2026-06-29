ETV Bharat / state

ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন: জাগীৰোডত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ

লাখ লাখ টকা মূল্যৰ লোহা তথা প্লাষ্টিকৰ পাইপ আৰু টেপ পথৰ দাতিত পৰি আছে, ব্য়ৱহাৰহে হোৱা নাই...

water crises in Jagiroad despite Jal Jeevan Mission executions
ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন: এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: দেশৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অভিলাষী আঁচনি জল জীৱন মিছন এতিয়া বহু ঠাইত ধোঁৱাচাঙত উঠিছে । কিছুমান ঠাইত নল আছে যদিও নাপায় জল । ফলত দূষিত পানীয়ে খাবলগীয়া হৈছে ।

জাগীৰোডত এই আঁচনিখন ভালুকৰ সাঙীত পৰিণত হোৱাত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে । আঁচনিৰ নামত লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰাৰ পাছতো এতিয়া এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে জাগীৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম নগাঁও আৰু কাহিকুছি গাঁৱৰ শ শ ৰাইজে ।

ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন: এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী বিভাগ আৰু ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰম উদাসীনতাৰ বাবেই এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণে এতিয়াও প্ৰদূষিত পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । ​

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "আঁচনিখন এনেদৰে অব্য়ৱহৃত হৈ থকাৰ এবছৰ পাৰ হৈ গৈছে । কেৱল ৰাইজক দেখুৱাবৰ বাবেহে বনাই থৈছে । নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকাত ৰাইজে খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে । জল জীৱন আঁচনিৰ অধীনত ঘৰে ঘৰে পানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য় আছিল যদিও সেয়া ধোঁৱাচাঙত পৰিণত হৈছে ।"

water crises in Jagiroad despite Jal Jeevan Mission executions
ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন: এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "গাঁৱৰ কিছুমান পৰিয়ালত কেৱল নলহে আছে,আজিলৈকো পোৱা নাই জল । বাৰিষাও ৰাইজে নাদ-কুঁৱাৰ পানীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । বৰষুণত এইবোৰৰ পানিও ঘোলা হৈ পৰে । সোনকালে এই আঁচনিখন সক্ৰিয় কৰক ।"

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, পশ্চিম নগাঁও জল জীৱন মিছনৰ পানী যোগান আঁচনিখন দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত আছে । বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবেই আঁচনিখন ৰাইজৰ কোনো কামত অহা নাই । সম্প্ৰতি পানী যোগান কেন্দ্ৰটোৰ চৌপাশ হাবি-জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে । যিটো স্থানৰ পৰা ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ কথা আছিল, সেই স্থান এতিয়া বিষাক্ত সৰীসৃপৰ বাসস্থানলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । ​

বাট-পথত পৰি আছে লাখ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী :

পানী যোগানৰ বাবে অনা লাখ লাখ টকা মূল্যৰ লোহা তথা প্লাষ্টিকৰ পাইপ আৰু টেপসমূহ গাওঁখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জধে-মধে পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে । মাটিৰ তলত পুতিব লগা পাইপসমূহ এতিয়া ৰ’দ-বৰষুণত নষ্ট হ’বলৈ ধৰিছে । আনকি বহু স্থানত সংস্থাপন কৰা টেপসমূহৰ পৰা এটোপাল পানীও ওলোৱা নাই ।

আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে এনেদৰে ৰাজহুৱা সম্পত্তি চকুৰ সমুখতে ধ্বংস হ’বলৈ দিয়া কাৰ্যই স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বিশেষকৈ ​গৰমৰ দিনকেইটাত অঞ্চলটোত খোৱাপানীৰ সমস্যাই অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । পশ্চিম নগাঁও আৰু কাহিকুছি গাঁৱৰ শ শ পৰিয়ালে দৈনিক খোৱাপানী সংগ্ৰহৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । অভিযোগ উঠিছে যে আঁচনিখনৰ এই দুৰৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছে যদিও আজিকোপতি কোনো সুফল পোৱা নাই ।

জল জীৱন মিছনৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জনকল্যাণমূলক আঁচনিক লৈ জাগীৰোডৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত যি হেতালি খেলা হৈছে,তাৰ এক উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজে । কি কাৰণত আৰু কাৰ গাফিলতিৰ বাবে আঁচনিখন আধৰুৱা হৈ ৰ’ল, তাক ৰাজহুৱা কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰে পশ্চিম নগাঁও আৰু কাহিকুছিৰ ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগ আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক:আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন

এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ নেপালীবস্তিবাসী ৰাইজৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিগাঁও জাগীৰোড
বিশুদ্ধ খোৱাপানী
জল জীৱন মিছন
JAL JEEVAN MISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.