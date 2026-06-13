ETV Bharat / state

চৰকাৰী ধনৰ অপচয়: পৰ্যটক নিবাসত এতিয়া চলে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ

২০০৮ চনতে ৩০ লাখ টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পৰ্যটক নিবাস । চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত পৰ্যটক নিবাসটো ।

Jonai tourist lodge
জোনাইৰ পৰ্যটক নিবাসৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: চৰকাৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিভাগেই লৈছে নিজা নিজা পদক্ষেপ । কিন্তু চৰকাৰৰ আঁচনি বা চৰকাৰী ব্যয়ত নিৰ্মিত বিভিন্ন সম্পদ সঠিকভাৱে পৰিচালনা হৈ আছে নে ? চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ বাবেই আজি ৰাজ্যত বহু চৰকাৰী সম্পদ ধ্বংসৰ দিশে আগবাঢ়িছে । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ এটা পৰ্যটক নিবাস ।

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জোনাই সদৰৰ মাজমজিয়াত ২০০৮ চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল পৰ্যটক নিবাসৰ । বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদীয় বিকাশ যোজনাৰ অধীনত পৰ্যটক নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল তেতিয়াৰ অসমৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা, সমবায় সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে ।

জোনাইৰ পৰ্যটক নিবাস পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ দাবী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ (ETV Bharat)

৩০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে পৰ্যটক নিবাসটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল যে জোনাই পৰ্যটনখণ্ডৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নিৰ্মাণ কৰা এই পৰ্যটক নিবাসত এতিয়া পৰ্যটক থাকিব নোৱাৰে । ৰাইজে এতিয়া ইয়াক পৰ্যটক নিবাসৰ পৰিৱৰ্তে ভূত বাংলা বুলিহে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে । কাৰণ ই এতিয়া এলাগী হৈ পৰিছে । বিশাল ভৱনটো উপযুক্ত পৰিচালনা আৰু তত্বাৱধানৰ অভাৱত ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰিছে । ভৱনটোৰ অধিকাংশই এতিয়া জহিখহি গৈছে । ভৱনটোৰ চাৰিওফালে জংঘলে আৱৰি ধৰিছে । কদৰ্যময় অৱস্থাৰ বাবে এতিয়া তাৰ ভিতৰত কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।

চৰকাৰী ধনৰ এনে অপচয় দেখি হতবাক হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ । বিভিন্ন দল-সংগঠনেও তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন, জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ লগতে বিভাগটোক অতি শীঘ্ৰে ভৱনটো মেৰামতি কৰি পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ দাবী জনাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ।

Jonai tourist lodge
জোনাইৰ পৰ্যটক নিবাসৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat)

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিত্ত সম্পাদক জ্ঞান শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "জোনাইৰ দৰে পিছপৰা অঞ্চলক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গণ্য কৰি আজিৰ পৰা প্ৰায় ১৮ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিল জোনাই পৰ্যটন ভৱন । কিন্তু বৰ্তমান হাবি জংঘলে আৱৰি ধৰিছে ভৱনটো । প্ৰায় ডেৰ বছৰ মান কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ পিছতে এই ভৱনটো ক্ৰমান্বয়ে জহি খহি যাবলৈ ধৰিলে । তেতিয়াৰ জোনাই মহকুমা প্ৰশাসন তথা বৰ্তমানৰ সমজিলা প্ৰশাসনক চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যদিও প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ হেমাহিত ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে জোনাইৰ এই পৰ্যটক ভৱনটো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসম-অৰুণাচল সীমান্ত জোনাইত এটা পৰ্যটক ভৱনৰ খুবেই প্ৰয়োজনীতা আছে গতিকে জোনাইৰ সচেতন ৰাইজ তথা আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বাৰম্বাৰ জোনাই পৰ্যটক ভৱনটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবী জনায় আহিছোঁ । কিন্তু ইয়াক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা নাই । গতিকে পৰবৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি জোনাই পৰ্যটক ভৱনটো নিৰ্মাণৰ দাবী জনাম ।"

ইফালে পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা এই ভৱনটোত এতিয়া বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলিবলৈ ধৰিছে বুলিও সংগঠনটোৰ নেতাজনে অভিযোগ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

কৃত্রিম বানৰ উৎস বিচাৰি নলাৰ পাৰে পাৰে মন্ত্ৰী: মেনহ'লৰ ঢাকোন খুলি জুমিও চালে

TAGGED:

চৰকাৰী ধনৰ অপচয়
জোনাই পৰ্যটক নিবাস
ধেমাজি
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ
JONAI TOURIST LODGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.