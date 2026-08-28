নেপালৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতকৈও ভয়াবহ আছিল নেকি অসমৰ বৰভূঁইকঁপৰ তাণ্ডৱ ?

নেপালৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতকৈও ভয়াবহ আছিল নেকি অসমৰ বৰভূঁইকঁপৰ তাণ্ডৱ ?
১৯৫০ৰ বৰভূঁইকঁপৰ জীয়া সাক্ষী লখিমপুৰৰ নীলকান্ত বৰাই বৰ্ণনা কৰিলে সেই ভয়াবহ সাতদিনৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ কথা ।
Published : August 28, 2026 at 12:53 PM IST
জীৱন গোস্বামী
লখিমপুৰ : শেহতীয়াভাৱে নেপালত সৃষ্টি হোৱা মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত অসমত ১৯৫০ চনৰ বৰভূঁইকঁপৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা ভয়াবহ পৰিস্থিতিকে সোঁৱৰাই দিছে । নেপালৰ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতকৈও ভয়াবহ আছিল নেকি অসমত ১৫ আগষ্টৰ নিশা হোৱা সেই বৰভূঁইকঁপৰ তাণ্ডৱ ?
১৯৫০ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ নিশা তেতিয়া প্ৰায় ৭:৩৯ বাজিছিল । কোনোবাই খাই বৈ বিচনালৈ গৈছে আৰু কিছুমানে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । সেই সময়ত আজিকালিৰ দৰে সকলোৰে ঘৰত বিদ্য়ুৎ সংযোগ নাছিল বাবে সেই সময়তে মানুহে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বিচনাত উঠে । পিছে সেইনিশা হঠাতে চৌদিশ কঁপি উঠিছিল আৰু আৰম্ভ হৈছিল প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ ।
দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ তিনি বছৰ পিছতেই ১৫ আগষ্টৰ নিশা অসমবাসীয়ে বিংশ শতিকাৰ অন্যতম বিনাশকাৰী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সাক্ষী হ'বলগীয়া হৈছিল । ৰিখটাৰ স্কেলত ৮.৬ প্ৰাবল্যৰ জোকাৰণিত যেন সকলো ছিটিকি পৰিছিল । স্থলভাগত এতিয়ালৈকে লিপিবদ্ধ হোৱা আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্পসমূহৰ অন্যতম।
ভূমিকম্পৰ সময়ত আকাশৰ পৰা আৰু মাটিৰ তলৰ পৰা প্ৰচণ্ড বোমা ফুটাৰ দৰে শব্দ শুনা গৈছিল । আনকি এই শব্দ ম্যানমাৰ (বাৰ্মা) পৰ্যন্ত শুনা পোৱা গৈছিল । সেই জোকাৰণিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অভ্যন্তৰত পাহাৰ খহি সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত পৰা আবদ্ধ হৈ পৰে নদীখন । সৃষ্টি হয় এক বিশাল কৃত্ৰিম জলাধাৰৰ ।
এই নদীখনৰ নামনিত তলি ওলাই খোজকাঢ়ি পাৰ হ'ব পৰা হৈছিল । পিছে সেই ভূমিকম্পই সৃষ্টি কৰা জলদৈত্য যেন অসমৰ বাবে অভিশাপ হৈ পৰিছিল । ভূঁইকঁপ হৈ যোৱা কেইদিনমান পাছত পাহাৰ খহি বন্ধ হৈ থকা কৃত্ৰিম বান্ধটো ভাগি পৰাত জলদৈত্যৰ ৰূপ লৈ সোৱণশিৰি কালমূৰ্তিৰে বাগৰি আহে ।
কথিত মতে, সাত মিটাৰৰো অধিক উচ্চতাৰে নদীখনৰ পানী বাগৰি আহিছিল । যাৰ বাবে নদীপৰীয়া গাঁওসমূহ ঢাহিমুহি লৈ যায় । জীৱ-জন্তুৰ লেখজোখ নোহোৱাকৈ হানি হয় । তথ্য মতে, ৫৩২ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । এই বৰভূঁইকঁপৰ সাক্ষী আছিল লখিমপুৰৰ অশীতিপৰ নীলকান্ত বৰা । এইগৰাকী বয়স্ক লোকে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে সেই সাতদিনৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ কথা ।
বৰভূঁইকঁপে অসমত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । লখিমপুৰত বৰভূঁইকঁপৰ পিছত সোৱণশিৰি নদীৰ তাণ্ডৱ চলিছিল । অশীতিপৰ নীলকান্ত বৰাই সেই বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা কৰি কয়," সেই কথা শুনিলে অসমবাসীৰ অন্তৰত এতিয়াও আতংকই বিৰাজ কৰে । ১৯৫০ ৰ ১৫ আগষ্টৰ সন্ধিয়া হোৱা সেই বৰভূঁইকঁপে প্ৰাণ কাঢ়িছিল পাঁচ শতাধিক লোকৰ । বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল সকলো ক্ষেত্রত । বহু ঠাইত স্থায়ীভাৱে ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তনো ঘটিছিল । বিশেষকৈ লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰিপৰীয়া অঞ্চল চৰম ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিল ।"
সেই ভূমিকম্পত থিতাতে যি ক্ষতি কৰিলে তাৰ বিপৰীতে পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক । কিয়নো বৰভূঁইকঁপৰ জোকাৰণিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অভ্যন্তৰত পাহাৰ খহি সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত পৰে । সেই বৰভূঁইকঁপৰ ভয়াবহতা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সোৱণশিৰিৰ তাণ্ডৱ প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকসকলৰ সৰহ ভাগেই এতিয়া স্বৰ্গগামী হ'ল । তাৰ মাজতে দুই এজন অশীতিপৰ লোক আছে যাৰ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে সেই প্ৰকৃতিৰ ধ্বংস যজ্ঞৰ ।
লখিমপুৰ নগৰৰ নাতিদূৰৈৰ চৰাইমৰীয়া হাতীগড়ীয়া গাঁৱৰ ৯৮ বছৰীয়া নীলকান্ত বৰা তেতিয়া আছিল চফল ডেকা । তেওঁ প্ৰায় ২২ বছৰ মান বয়সতে এই দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিল । সেইদিনা সন্ধিয়া মাছ ধৰিবলৈ লগৰ এজনৰ সৈতে জোৰ বাবলৈ গৈছিল নীলকান্ত বৰা । তেনেতে আহিছিল সেই বিভীষিকা । কি হৈছিল সেই মুহূৰ্তত ?
নীলকান্ত বৰাই অতীত সুঁৱৰি কয়," লগৰ এজনৰ সৈতে সন্ধ্যা পথাৰত জোৰ বাই আছিলো । তেনেতে আহিল সেই বৰভূঁইকঁপ । আমাৰ চকুৰ আগতে মাটি ফুটি পাঁচ- ছয়হাত পৰ্যন্ত ওপৰলৈ পানী ছিটিকি পৰিছিল । বালিও ওলাইছিল । আমাৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি গৈছিল । অত তত মাটি বহি গৈ গাঁত সৃষ্টি হৈছিল । ফাঁট মেলিছিল যেনিতেনি । আমি কোনোমতে চুঁচৰি বাগৰি আহি ঘৰ পালো; কিন্তু আমাৰ গোহালি ঘৰটো তললৈ সোমাই গ'ল । থকা ঘৰটোও বহি গ'ল। ভিতৰত পানী । চৌদিশে চিঞৰ বাখৰ । গছ-গছনি ভাগি পৰাৰ শব্দ । তাৰ লগত মানুহৰ আৰ্তনাদ । সেই সময়ত আমাৰ মৰিম নে জীয়াই থাকিম তাৰ আশা নাছিল । গোটেইখন যেন তল যাব তেনেকুৱা লাগিছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়," বৰ বিভীষিকা সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত । ভূঁইকঁপটো সাদিনমানলৈ চলি আছিল । তাৰ পিছত জোকাৰণিৰ প্ৰাবল্য কমিছিল যদিও এমাহমানলৈ মাজে সময়ে জোকাৰি আছিল ।"
উদ্ধাৰকাৰী নাছিল
বৰভূঁইকঁপে এনেদৰে বিধ্বস্ত কৰিলেও সেই সময়ত তেনে কোনো উদ্ধাৰকাৰী বা সাহাৰ্যকাৰী নাছিল । ৰাইজে নিজেই নিজৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," অঞ্চলটোৰ দোকান এখনত মাথো কোনোবাই বুট দিছিল । তাত আমি বুট খাবলৈ গৈছিলো । বৰভূঁইকঁপতকৈ পাছৰ বিধ্বংসী বানৰ ক্ষতি আছিল সৰ্বাধিক। "
তেওঁ কয়," বৰভূঁইকঁপৰ ফলত অৰুণাচলত সোৱণশিৰি নদী ভেটা খালে; কিন্তু দুদিনমানৰ পাছত যেতিয়া সেই ভেটা ভাগ পৰিল তেতিয়া সোৱণশিৰিত অহা বলিয়া বানে নৈপৰীয়া গাঁওসমূহ শেষ কৰি পেলালে । বহু মানুহৰ মৃত্যু হ'ল । আমি তেনে ভয়াবহ দৃশ্য চাবলৈ নগলো । এজন ক্ষত-বিক্ষত দেহৰ লোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল । তেওঁ শিমলু গছৰ ওপৰত ধৰি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে । কেইবাদিনো গছৰ ওপৰত থকাৰ পাছত তেওঁক হেলিকপ্টাৰৰে উদ্ধাৰ কৰিছিল । "
তেনে ভূমিকম্প এতিয়া হ'লে কি হ'ব ?
১৯৫০ ৰ সেই বৰভূঁইকঁপৰ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প যদি এতিয়া হয় তেন্তে কি হ'ব ? এই সন্দৰ্ভত নীলকান্ত বৰাই কয়,"সৰহভাগেই মৰিব । তেনেকুৱা বৰভূঁইকঁপ এতিয়া হ'লে ইটাৰ ঘৰবোৰ ভাগি সৰহভাগ মানুহ মৰিব। তেতিয়া ইটাৰ ঘৰ এটাও নাছিল লখিমপুৰত । কেৱল ট্ৰেজাৰীটোহে আছিল ইটাৰে বনোৱা । বৰভূঁইকঁপত সেইটো ভাগি পৰিছিল । বহু দূৰলৈ উফিৰ পৰিছিল ইটাবোৰ । খেৰ-বাঁহৰ ঘৰবোৰৰ সৰহভাগ হয় ভাগি পৰিছিল নহয় তললৈ সোমাই গৈছিল । ভূঁইকঁপে ক্ষতি কৰিলেও মানুহ বৰ বেছি মৰা নাছিল; কিন্তু এতিয়া যদি তেনে এটা ভূমিকম্প হয় তেন্তে ইটাৰ ঘৰবোৰ ভাগি সৰহভাগ মানুহৰে মৃত্যু হ'ব ।
উল্লেখ্য কেইদিনমানৰ পৰা অসমত ৮ ৰিখটাৰ স্কেলতকৈয়ো অধিক প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্পই জোকাৰি যাব বুলি বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চা চলি আছে । যদি সঁচাই তেনে প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্প হয় তেন্তে সেয়া ১৯৫০ ৰ বৰভূঁইকঁপৰ প্ৰাবল্যতকৈয়ো বেছি শক্তিশালী হ'ব । ১৯৫০ত বিশেষকৈ পকী ঘৰ নথকা বাবে মৃত্যুৰ হাৰ নগণ্য বুলি নীলকান্ত বৰাই উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"বৰ্তমান পকী ঘৰ ভৰি থকা বাবে ঘৰ ভাগি বহু মানুহৰ মৃত্যু হ'ব ।"
ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল তিব্বত :
এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল তিব্বতৰ ৰিমাৰ ওচৰৰ মিচিমি পাহাৰ অঞ্চলত । উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু দক্ষিণ তিব্বত উত্তৰমুখীভাৱে গতি কৰা ভাৰতীয় প্লেট আৰু ইউৰেছিয়ান টেকটনিক প্লেটৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ বাবে এই জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছিল । ভূমিভাগত সৃষ্টি হোৱা এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্পসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম বুলি ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
মিচিমি পাহাৰত সংঘটিত বৃহৎ ভূমিস্খলনে সোৱণশিৰি, দিবাং আৰু দিহাং ( চিয়াং) নদীৰ প্ৰবাহ সাময়িকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কৰিছিল । পিছত সেই প্ৰাকৃতিক বাধা ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় ৪৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পলস, শিল আৰু বালি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নামি আহে ।পৰৱৰ্তী সময়ত সেই প্ৰাকৃতিক বান্ধবোৰ ভাঙি যোৱাত নামনি অঞ্চলত এক প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ:
এই মহাদুৰ্যোগৰ ফলত অসম আৰু তিব্বতত প্ৰায় ৪,৮০০ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । জীৱ-জন্তু আদিৰ কিমান মৃত্য়ু হৈছিল তাৰ হিচাপ নাই । কাৰণ সেই সময়ত কিছুমান দুৰ্গম ঠাইৰ খবৰো লাভ কৰাটো সম্ভৱ নাছিল ।
ভূ-প্ৰকৃতিৰ সলনি:
এই ভূমিকম্পৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলিখন বহুখিনি ওপৰলৈ উঠিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা লাহে লাহে জটিল হৈ পৰে । উজনি অসমৰ বিশেষকৈ শদিয়া আৰু ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ ৰে'ললাইন, দলং, মথাউৰি আৰু হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ-দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিল । আনকি শদিয়াৰ বিখ্যাত পৰশুৰাম কুণ্ডৰ এক বৃহৎ অংশ এই প্ৰৱল কম্পনত খহি পৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহত বিলম্ব আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ সমস্যা; সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ ব্যয় ৩৭৮% বৃদ্ধি
নেপালত বোকাৰ ছুনামি: ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু, সন্ধানহীন ১,৪০০ৰ ভিতৰত ২৮৮ ভাৰতীয়
NEPAL FLASH FLOOD LIVE UPDATES: নেপালৰ বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা; ভাৰতৰ পৰা নেপাললৈ ৩৭.৫ টন মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণ