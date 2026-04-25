পুনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিং
২০২৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে সাংসদ অমৃতপাল সিঙে ।
Published : April 25, 2026 at 4:13 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে'ৰ মুৰব্বী অমৃতপাল সিঙৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদৰ অন্ত পৰিল । এনএছএৰ ধাৰা অন্ত পৰাত পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অমৃতপাল সিঙক । আজনালা থানাৰ ৩৯/২০২৩ নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অমৃতপাল সিঙক দুদিনৰ বাবে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিল ।
জিম্মাত লৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আনি ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত দুদিন পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলায় । জিম্মাৰ সময়সীমা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড় থানাৰ চৌহদৰ পৰা পঞ্জাৱৰ আজনালাত থকা সংশ্লিষ্ট আদালত, মহকুমা আদালতৰ সন্মুখত ভাৰ্চুৱেলি হাজিৰ কৰোৱা হয় । শুনানিৰ অন্তত আদালতে তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ পিছত পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে তেওঁক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
উল্লেখ্য় যে,২০২৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দিন পাৰ কৰা অমৃতপাল সিঙৰ এনএছএৰ ম্যাদ বুধবাৰে অৰ্থাৎ ২২ এপ্ৰিলৰ নিশা ১১:৫৯ বজাত শেষ হয়; কিন্তু ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে অমৃতপালক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছিল পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দল আৰু শনিবাৰে পুনৰ আদালতে অমৃত পাল সিঙক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে তেওঁক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ নিয়া হয় ।
এই সম্পৰ্কে অধিবক্তাই কয় "আজি তেওঁক ডিব্ৰুগড়ৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ লৈ যাব । ৩০ এপ্ৰিলত ভাৰ্চুৱেলি আজনালা আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব । আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও আদালতে অগ্ৰাহ্য় কৰে আৰু ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাই তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ নিয়া হৈছে । ৩০ তাৰিখে ভাৰ্চুৱেলি তেওঁক আজনালা আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব । কিমান দিনলৈকে ন্যায়িক জিম্মাত ৰাখিব সেইটো জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীৰ তদন্তত কি পোহৰলৈ আহিছে সেই কথা আমাক জানিবলৈ দিয়া নাই ।"
