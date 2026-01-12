ETV Bharat / state

আকৌ কৰ্মস্থানতে যুৱতীৰ মৃত্যু, ৰহস্য ঘনিভূত !

চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবেই কৰ্মস্থানতে চৰম পন্থা বাচি ল'লে ৱাৰ্ড গাৰ্লে ।

ward girl killed herself After being fired from her job in Guwahati
চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবেই কৰ্মস্থানতে চৰম পন্থা বাচি ল'লে ৱাৰ্ড গাৰ্লে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বি. বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবেই হাস্পতালখনতেই চৰম পন্থা বাচি ল'লে ৱাৰ্ড গাৰ্লে । সোমবাৰে কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ বাথৰুমতে চৰমপন্থা বাচি লয় ৱাৰ্ড গাৰ্লগৰাকীয়ে ।

জানিব পৰা মতে, নিহত ৱাৰ্ড গাৰ্লগৰাকী বাইহাটাৰ ছোনিয়া ৰাজবংশী । ঘৰখনৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তানটিক হেৰুৱাই এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ছোনিয়াৰ পৰিয়াল । যুৱতীগৰাকীৰ এই সিদ্ধান্ত সহজভাৱে ল'ব পৰা পৰিয়ালে ।

ৰাজদ্বীপ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধীনতে কৰ্মৰত আছিল ছোনিয়া । বিগত দুবছৰ ধৰি ৱাৰ্ড গাৰ্ল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত আছিল । শনিবাৰে ছোনিয়া ৰাজবংশী, সঞ্জীৱ বৰ্মন, ৰিতুৰাজ বৰ্মন, হীৰকজ্যোতি শৰ্মা, নয়নমণি ডেকাক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতিৰ জাননী দিছিলে প্ৰতিষ্ঠানখনে ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সঞ্জীৱ বৰ্মনে কয়, ''আমি দুবছৰ পূৰ্বে ৰাজদ্বীপ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো জৰিয়তে বি. বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানখনত ১৩ জনে ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল হিচাপে যোগদান কৰিছিলো । প্ৰতিষ্ঠাখনৰ পেইন এণ্ড পেলেটিভ কেয়াৰ বিভাগত কৰ্মৰত আছিলো ।''

ward girl killed herself After being fired from her job in Guwahati
চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবেই কৰ্মস্থানতে চৰম পন্থা বাচি ল'লে ৱাৰ্ড গাৰ্লে (ETV Bharat)

বৰ্মনে কয়, ''যোৱা নৱেম্বৰত খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন ৰোগী আহিছিল । ১১-১৫ নৱৈম্বৰলৈ ৫ দিন ভৰ্তি হৈ আছিল । হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত ডিচেম্বৰত তেওঁ মৃত্যু হয় । চলিত মাহত তেওঁ পুত্ৰই হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষলৈ মেইলযোগে হাস্পতালৰ সেৱা ভাল নহয় বুলি অভিযোগ দিছিল । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে শনিবাৰে আমাৰ পাঁচজনলৈ ৯ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আমাক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ চিঠি আহিছিল ।''

তেওঁ কয়, ''আজি ছোনিয়া ৰাজবংশীৰ লগতে হিৰক জ্যোতি শৰ্মা ডিউটিত আছিল । আমি পাঁচজনে মিলি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালকক লগ ধৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল । তাই কাপোৰ সলাবলৈ বাথৰূমলৈ গৈছিল । বাথৰূমলৈ গৈ তাই যেতিয়া বহু সময় উভতি অহা নাছিল তেতিয়া আমি ফোন কৰিছিলো । ফোন ৰিচিভ নকৰাত বাথৰূমলৈ চাবলৈ গ'লো । দৰ্জা খুলি নিদিয়াৰ বাবে আমি পিছত দৰ্জা ভাঙি দিলো । তেতিয়া তাইক তেনে অৱস্থাত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰো ।"

তেওঁ লগতে কয়, ''বিভাগটোত যদি কেয়াৰত গাফিলতি আছিল, অকল আমাৰ পাঁচজনৰে আছিল নেকি ? বাকীসকল ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, চিকিৎসক, নাৰ্চৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কৰ্তৃপক্ষই ?''

লগতে পঢ়ক : হাইক'ৰ্ট স্থানান্তৰত ন্যস্তস্বাৰ্থ কাৰ, উকীল সন্থাৰ নে আন কাৰোবাৰ ? নিজৰ স্থিতিত অটল বাৰ এছোচিয়েশ্যন

TAGGED:

WARD GIRL KILLED HERSELF
WOMAN FOUND DEAD IN OFFICE
GIRL FOUND HANGING IN OFFICE
ইটিভি ভাৰত অসম
GUWAHATI SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.