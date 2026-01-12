আকৌ কৰ্মস্থানতে যুৱতীৰ মৃত্যু, ৰহস্য ঘনিভূত !
চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবেই কৰ্মস্থানতে চৰম পন্থা বাচি ল'লে ৱাৰ্ড গাৰ্লে ।
Published : January 12, 2026 at 9:08 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বি. বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ বাবেই হাস্পতালখনতেই চৰম পন্থা বাচি ল'লে ৱাৰ্ড গাৰ্লে । সোমবাৰে কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ বাথৰুমতে চৰমপন্থা বাচি লয় ৱাৰ্ড গাৰ্লগৰাকীয়ে ।
জানিব পৰা মতে, নিহত ৱাৰ্ড গাৰ্লগৰাকী বাইহাটাৰ ছোনিয়া ৰাজবংশী । ঘৰখনৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তানটিক হেৰুৱাই এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ছোনিয়াৰ পৰিয়াল । যুৱতীগৰাকীৰ এই সিদ্ধান্ত সহজভাৱে ল'ব পৰা পৰিয়ালে ।
ৰাজদ্বীপ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধীনতে কৰ্মৰত আছিল ছোনিয়া । বিগত দুবছৰ ধৰি ৱাৰ্ড গাৰ্ল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত আছিল । শনিবাৰে ছোনিয়া ৰাজবংশী, সঞ্জীৱ বৰ্মন, ৰিতুৰাজ বৰ্মন, হীৰকজ্যোতি শৰ্মা, নয়নমণি ডেকাক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতিৰ জাননী দিছিলে প্ৰতিষ্ঠানখনে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সঞ্জীৱ বৰ্মনে কয়, ''আমি দুবছৰ পূৰ্বে ৰাজদ্বীপ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো জৰিয়তে বি. বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানখনত ১৩ জনে ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল হিচাপে যোগদান কৰিছিলো । প্ৰতিষ্ঠাখনৰ পেইন এণ্ড পেলেটিভ কেয়াৰ বিভাগত কৰ্মৰত আছিলো ।''
বৰ্মনে কয়, ''যোৱা নৱেম্বৰত খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন ৰোগী আহিছিল । ১১-১৫ নৱৈম্বৰলৈ ৫ দিন ভৰ্তি হৈ আছিল । হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত ডিচেম্বৰত তেওঁ মৃত্যু হয় । চলিত মাহত তেওঁ পুত্ৰই হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষলৈ মেইলযোগে হাস্পতালৰ সেৱা ভাল নহয় বুলি অভিযোগ দিছিল । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে শনিবাৰে আমাৰ পাঁচজনলৈ ৯ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আমাক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ চিঠি আহিছিল ।''
তেওঁ কয়, ''আজি ছোনিয়া ৰাজবংশীৰ লগতে হিৰক জ্যোতি শৰ্মা ডিউটিত আছিল । আমি পাঁচজনে মিলি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালকক লগ ধৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল । তাই কাপোৰ সলাবলৈ বাথৰূমলৈ গৈছিল । বাথৰূমলৈ গৈ তাই যেতিয়া বহু সময় উভতি অহা নাছিল তেতিয়া আমি ফোন কৰিছিলো । ফোন ৰিচিভ নকৰাত বাথৰূমলৈ চাবলৈ গ'লো । দৰ্জা খুলি নিদিয়াৰ বাবে আমি পিছত দৰ্জা ভাঙি দিলো । তেতিয়া তাইক তেনে অৱস্থাত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰো ।"
তেওঁ লগতে কয়, ''বিভাগটোত যদি কেয়াৰত গাফিলতি আছিল, অকল আমাৰ পাঁচজনৰে আছিল নেকি ? বাকীসকল ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, চিকিৎসক, নাৰ্চৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কৰ্তৃপক্ষই ?''