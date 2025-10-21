গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন; ১০ টা পদৰ বিপৰীতে ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নির্বাচনত ২২ গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ১,১০০ ভোটাৰে ।
Published : October 21, 2025 at 1:16 PM IST
গুৱাহাটী : আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নির্বাচন ৷ মঙলবাৰে দুবছৰৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰেছ ক্লাৱৰ এই নিৰ্বাচন । ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । এইবাৰ প্ৰেছ ক্লাৱৰ ২০২৫-২৭ বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ১০ টা পদৰ বিপৰীতে ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য় যে এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত উপ-সভাপতি পদত প্ৰদীপ বৰ্মন আৰু মহিলা সংৰক্ষিত আসনত ৰঞ্জিতা ৰাভাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে । প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনকলৈ প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থক সকলৰ মাজত তীব্ৰ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰেছ ক্লাৱৰ বাহিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ বেনাৰ-পোষ্টাৰ আৰি ভোটাৰ সকলক আকৰ্ষিত কৰিছে । নিৰ্বাচনত কোন কোন প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া ভোট গণনাৰ পিচতহে স্পষ্ট হ'ব ।
এইবেলি নিৰ্বাচনত উপ-সভাপতিৰ বাহিৰে অন্য পদ সমূহৰ ভিতৰত সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভুৱন চেতিয়া আৰু খগেন কলিতাই । সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, অপূৰ্ব কাৰ্জী, জোনজ্যোতি দত্ত বৰা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই । আনহাতে সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কে জামান চৌধুৰী, শ্বাহ আলম আৰু সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ মহিলা সংৰক্ষিত পদত পদ্মিনী হাজৰিকা আৰু ৰশ্মিৰেখা শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
একেদৰে কোষাধ্যক্ষৰ পদত হীৰকজ্যোতি টাইড,কনক শইকীয়া আৰু ৰণ্টু নেওগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ কলিতা,হেমন্ত শৰ্মা আৰু নয়নজ্যোতি ভূঞাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ পদত মনোজ দুৱৰা আৰু সমীৰণ বৰঠাকুৰে, ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ দাস আৰু পীতাম্বৰ নেৱাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ বিয়লি ৪ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । ২২ গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ১,১০০ ভোটাৰে । গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনী সমিতিৰ অধ্যক্ষ গৌতম শৰ্মাৰ কয়, "পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ বিয়লি ৪ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত চৌহদত প্ৰৱেশ কৰা সদস্যসকলে ভোটদান কৰিব পাৰিব । কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা ।" উল্লেখ্য যে প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।