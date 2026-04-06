বিহু কৰ্মশালাৰ মাজতে ভোটাৰৰ কণ্ঠ : উন্নয়নেই হওক মূল অগ্ৰাধিকাৰ

সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতি একেলগে । এফালে ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি, আনফালে ভোটাধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে অপেক্ষা । তেজপুৰৰ ৰাইজে বিচাৰে যোগ্য নেতৃত্ব ।

বিহু কৰ্মশালাৰ মাজতে তেজপুৰত ভোটাৰৰ কণ্ঠ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 10:41 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 10:47 PM IST

তেজপুৰ : অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানীৰূপে পৰিচিত তেজপুৰত এইবাৰ এক বিশেষ পৰিৱেশ দেখা গৈছে । এফালে ৰঙালী বিহুৰ উচ্ছ্বাস, আনফালে নিৰ্বাচনৰ উত্তেজনা ।

তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্বহীদ বাকৰিত অনুষ্ঠিত 'হেপাঁহৰ ৰঙালী বিহু' শীৰ্ষক তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এমাহ ধৰি আয়োজন কৰা কৰ্মশালাই যেন এই দুয়োটা ধাৰাক একে মঞ্চত সংযোগ কৰিছে । ইয়াত সংগীত, নৃত্য আৰু সংস্কৃতিৰ মাজতেই স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ ৰাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষা আৰু মতামত ।

প্ৰথমতে কৰ্মশালাৰ আয়োজকসকলে অসমৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই কয়, "প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো শতাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণে অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তুলিছে । ৰাজনীতিয়ে সমাজ ভাঙিব পাৰে, কিন্তু সংস্কৃতিয়ে সমাজ গঢ়ে ।”

সেয়ে তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য হৈছে নৱপ্ৰজন্মক সংস্কৃতিৰ লগত সংযুক্ত কৰি এখন সুস্থ সমাজ গঢ়া । যদিও অনুষ্ঠানটো সাংস্কৃতিক, তথাপি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ৰাইজৰ চিন্তা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে মত প্ৰকাশ কৰে যে তেজপুৰক এখন সঁচাকৈয়ে উন্নত সাংস্কৃতিক নগৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়োজন সঠিক পৰিকল্পনা আৰু দায়বদ্ধ নেতৃত্ব । ৰাস্তা-ঘাট, শিক্ষা আৰু অন্যান্য মৌলিক সুবিধাৰ উন্নয়নক তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিচাৰে ।

প্ৰথমবাৰৰ ভোটাৰসকলৰ মাজতো যথেষ্ট সচেতনতা দেখা গৈছে । তেওঁলোকৰ বক্তব্য, “যিজনেই জয়ী হওক, তেজপুৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব ।”

তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কয় যে দল নহয়, যোগ্যতাই হ’ব তেওঁলোকৰ ভোটৰ মাপকাঠি । ইয়াৰ লগতে শিল্পী সমাজেও নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, সংস্কৃতি আৰু শিল্পৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱা এক সুস্থ ৰাজনীতিৰ প্ৰয়োজন । কোনো ধৰণৰ অৱমাননাক তেওঁলোকে কঠোৰভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু আগন্তুক দিনত সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ সংকল্প লয় ।

ইফালে সাধাৰণ ভোটাৰসকলৰ কণ্ঠতো একে সুৰ— এক শান্তিপূৰ্ণ, নিৰপেক্ষ আৰু হিংসামুক্ত নিৰ্বাচনৰ আশা কৰে । তেওঁলোকে কয়, “নিৰ্বাচন আহে আৰু যায়, কিন্তু সমাজখন একেলগে থাকিব লাগিব ।”

বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মই হিংসাত্মক ৰাজনীতিৰ বিপক্ষে স্পষ্ট স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । বিহুৰ আনন্দ আৰু নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব— এই দুয়োৰে মাজত তেজপুৰৰ ৰাইজে এতিয়া এক নতুন আশা লৈ আগবাঢ়িছে ।

তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ আশা, এজন যোগ্য প্ৰতিনিধি, যিয়ে আগন্তুক পাঁচ বছৰত তেজপুৰক উন্নয়ন আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক আগুৱাই নিব পাৰে ।

উল্লেখ্য যে বিগত কেইবা বছৰো ধৰি তেজপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে এই বিহু কৰ্মাশালা আয়োজন কৰি আহিছে । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই ।

