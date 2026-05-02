বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ

পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া । তিনিচুকীয়াৰ সাই ষ্টেডিয়াম আৰু জনতা মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰত ভোটগণনা হ'ব ।

preparation of Tinsukia-administration for vote counting
ভোটগণনাৰ বাবে সাজু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন
Published : May 2, 2026 at 8:26 AM IST

তিনিচুকীয়া: অহা ৪ মে'ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্য়ে জিলাই জিলাই ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহ সাজু কৰা হৈছে । তিনিচুকীয়া জিলাতো পুৱা ৮ বজাৰ পৰাই দুটাকৈ স্থানত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

তিনিচুকীয়াৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত ছাত্তাৱানে ৪ মে'ত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ সবিশেষ তথ্য সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । এই ​সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "৪ মে'ত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব । প্ৰথম আধা ঘণ্টা সময় প'ষ্টেল বেলটৰ গণনা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই ইভিএমযোগে হোৱা ভোটৰ গণনা আৰম্ভ কৰা হ'ব । জিলাখনৰ দুটা কেন্দ্ৰত এই গণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব । সাই ষ্টেডিয়ামত থকা কেন্দ্ৰটোত ক্ৰমে ডিগবৈ, ডুমডুমা, মাকুম আৰু তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব । আনহাতে ​জনতা মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰত মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব ।"

ভোটগণনাৰ বাবে সাজু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)

ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সংখ্যক টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি জিলা আয়ুক্ত ছাত্তাৱানে কয়, "শদিয়া সমষ্টিৰ বাবে ১৪ খন, ডুমডুমা আৰু ডিগবৈৰ বাবে ১০ খনকৈ;মাৰ্ঘেৰিটা, মাকুম আৰু তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বাবে ১১ খনকৈ গণনা টেবুলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিপৰীতে একোগৰাকী স্বতন্ত্ৰ গণনা পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ।"

জিলা আয়ুক্ত ছাত্তাৱানে পুনৰ কয় যে ​ভোটগণনা কাৰ্যত নিয়োজিত বিষয়াসকলক পুৱা ৫:৩০ বজাত আৰু কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক পুৱা ৭ বজাত নিজ নিজ স্থানত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ৭ বজাত ষ্ট্ৰং ৰুম মুকলি কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে সকলো কাউণ্টিং এজেণ্ট আৰু প'লিং বিষয়াক প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ তথা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ইফালে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । এই নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ যান-বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলি সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে । সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ংক কুমাৰ আৰু কেইবাগৰাকীও নিৰ্বাচনী বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

