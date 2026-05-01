৪ মে'ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা : সাজু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন
৪ মে'ৰ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : May 1, 2026 at 11:13 AM IST
শিৱসাগৰ : অহা ৪ মে'ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । জিলাই জিলাই থকা ভোটগণনা কেন্দ্ৰসমূহো সাজু কৰা হৈছে । তাৰ মাজতে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগতে প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকৰ অন্তত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া অদিতি নেওগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ভোটগণনা সন্দৰ্ভত বিশদ বিৱৰণ দাঙি ধৰে ।
তেওঁ অৱগত কৰা মতে, শিৱসাগৰ নগৰৰ শিৱসাগৰ চৰকাৰী বহুমুখী বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব জিলাখনৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা । ৯৫ নং ডিমৌ, ৯৬ নং শিৱসাগৰ আৰু ৯৭ নং নাজিৰা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিপৰীতে ১৪ খন টেবুল থাকিব । পোষ্টেল বেলটৰ বাবে ডিমৌ-নাজিৰাৰ বাবে ৪ খন টেবুল থকাৰ লগতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বাবে ৬ খন টেবুল থাকিব বুলি সংবাদমেলত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই অৱগত কৰে ।
ভোটগণনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্দ্ধৰ ভিতৰত অনুমতি পত্ৰ নথকা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হ'ব । সেইদৰে গণনা কক্ষৰ ভিতৰত যিসকল সংশ্লিষ্ট লোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোককহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব । চৌহদৰ ভিতৰত মোবাইলকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিগৰাকী লোককে আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তালাচী কৰা হ'ব । তেওঁ কয়, "বিদ্যালয়খনৰ পৰা ১০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ তাত যান-বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ । কেৱল অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বাহনহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰতো আৰক্ষীৰ বেষ্টনী থাকিব । নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰা পৰিচয় পত্ৰ থকা লোক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক হে প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হ'ব ।"
ইফালে পোষ্টেল বেলটৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়া পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । তাৰ পাছতে পুৱা ৮.৩০ বজাৰ পৰা ইভিএম গণনা আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ অৱগত কৰে । এই সমগ্ৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়াত গণনা পৰ্যবেক্ষক, নিৰ্বাচনী বিষয়া, ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া, সহকাৰী ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া, মাইক্ৰ' পৰ্যবেক্ষক আদিকে কৰি শতাধিক বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু ৩০০ৰো অধিক সুৰক্ষা কৰ্মী জড়িত থাকিব বুলি তেওঁ অৱগত কৰে ।
ভোটগণনাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ বাবে ১৭ ৰাউণ্ড, নাজিৰা সমষ্টিৰ বাবে ১৭ ৰাউণ্ড আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বাবে ২০ ৰাউণ্ড ধাৰ্য কৰা হৈছে । জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া অদিতি নেওগে জনোৱা মতে, ডিমৌ সমষ্টিৰ পৰা ১২২৬ গৰাকী, শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা ২১৬৮ গৰাকী আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ পৰা ১০২৭ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পোষ্টেল বেলটৰ দ্বাৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ।
