বৰদিন বৰ্জন কৰাৰ দাবীৰে দাহ কৰিলে বৰদিনৰ সামগ্ৰী
নলবাৰীত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলে দাহ কৰিলে শ্বপিং মল, দোকান আৰু বিদ্যালয়ৰ বৰদিনৰ সামগ্ৰী । ভাৰতীয় মূলৰ সংস্কৃতিহে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বুলি হুংকাৰ ।
Published : December 24, 2025 at 8:31 PM IST
নলবাৰী: বৃহস্পতিবাৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিব পবিত্ৰ বৰদিন । বৰদিনক লৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উচাহ । পবিত্ৰ দিনটোলৈ কেইঘণ্টামান বাকী থকাত অসমৰ এক ঠাইত জাঙুৰ খাই উঠিছে হিন্দুত্ববাদী দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দল । কোনোপধ্যেই নলবাৰীত ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ নিদিয়ে বৰদিন ।
এই হুংকাৰ বজৰং দল নলবাৰী জিলা সমিতিৰ । বুধবাৰে প্ৰথমে নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বৰদিনৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানত বজৰংগ দলে অভিযান চলায় ৷ নলবাৰী জিলা বজৰংগ দলে চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা দিগম্বৰ জৈন মন্দিৰৰ সম্মুখত বৰদিন উপলক্ষে বিক্ৰী কৰিবলৈ মজুত ৰখা দোকানৰ বহু সামগ্ৰী দাহ কৰে ৷ বিক্ৰেতাসকলকো বৰদিনৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় বজৰং দলে ।
ইপিনে চহৰখনৰ কেইবাটাও শ্বপিং মলতো বিক্ৰীৰ বাবে ৰখা বৰদিনৰ সামগ্ৰীসমূহো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি ৰাজপথত দাহ কৰে ৷ কেৱল ইমানেই নহয়, বজৰং দলৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ লোকসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত পশ্চিম নলবাৰীৰ পানীগাঁৱত অৱস্থিত চেইণ্ট মেৰিজ ইংলিছ স্কুলতো প্ৰৱেশ কৰে ।
বিদ্যালয়খনত বৰদিন উদযাপনৰ বাবে চলোৱা প্ৰস্ততিসমূহ নষ্ট কৰে বজৰং দল নলবাৰী জিলা সমিতিৰ লোকসকলে । বৰদিনৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়খনত বুধবাৰে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলে চৌহদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়ে ৷ আনহাতে বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা যীশুৰ মূৰ্তি ভঙাৰ লগতে বৰদিন উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা সকলো সামগ্ৰী লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সকলো সামগ্ৰী দাহ কৰে ৷
বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ হুংকাৰ, "নলবাৰীত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী তথা অসমীয়া লোক সংখ্যা গৰিষ্ঠ । তেনেস্থলত নলবাৰীত কোনোপধ্যেই বৰদিন উদযাপন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । য'ত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোক আছে তাত পালন কৰক । নলবাৰীত ধুমধামেৰে বৰদিন পালন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব । কেৱল ভাৰতীয় মূলৰ সংস্কৃতিহে নলবাৰীত উদযাপন কৰা হ'ব ।"
তেওঁলোকে কয়, "প্ৰথমে বিদ্যালয়খনত আমি প্ৰৱেশ কৰি অধ্যক্ষগৰাকীক বিচাৰিছিলোঁ । আমি জানিব খুজিছিলোঁ । কিয় বৰদিন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ইমানকৈ চলিছে । কিন্তু অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আমি বহু দেৰিলৈ অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো আমাক লগ নিদিলে । আমি শুনি আছিলো এই বিদ্যালয়খনত সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰা নহয় । কিন্তু বৰদিন অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰে ।"
বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ এজন সদস্যই কয়, "এই ঠাইখিনি হিন্দু প্ৰধান ঠাই । ইয়াত পঢ়া বেছিভাগ ছাত্র-ছাত্ৰীয়েই অসমীয়া, হিন্দু লোকৰ সন্তান । তাৰ পিছতো ইয়াত কিয় সৰস্বতী পূজা উদযাপন নহয় ? অহা বছৰৰ পৰা ইয়াত সৰস্বতী পূজাও অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব । আমি ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিম । ইয়াত কেৱল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ উদযাপন হ'ব ।"