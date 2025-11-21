ETV Bharat / state

ভিছা আবেদন এতিয়া আৰু মূৰৰ কামোৰণি নহয়, কলকাতা বা আন ৰাজ্যলৈ যাবও নালাগে

৬০ খন দেশৰ বাবে গুৱাহাটীত হ’ব ভিছা সেৱা কেন্দ্ৰ । ভিছাৰ বাবে যাব নালাগিব কলকাতা-মুম্বাই-দিল্লীলৈ ।

Visa service centers to be set up in Guwahati for 60 countries
৬০ খন দেশৰ বাবে গুৱাহাটীত হ’ব ভিছা সুবিধা কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ২০২৫ বছৰটোৰ ভিতৰতে হয়তো অসমবাসীৰ বাবে আহিব এটা ভাল খবৰ । কম দিনৰ ভিতৰতেই হয়তো আপুনি বিশ্বৰ ৬০ খনতকৈও অধিক দেশৰ ভিছাৰ বাবে আবেদন কৰি ভিছা লাভ কৰিব পাৰিব গুৱাহাটীতেই ৷ ভিছা সেৱা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীতেই স্থাপন হ’ব ।

কম সময়ৰ ভিতৰতেই কোন ৬০ খন দেশৰ ভিছাৰ বাবে আবেদন গুৱাহাটীতেই কৰিব পাৰিব আৰু কেন্দ্ৰ খোলাৰ সময়সূচী আদিকে ধৰি সবিশেষ তথ্য অৱগত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে । এই তথ্য সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ কোনো লোকে কোনো দেশলৈ যাবলৈ হ’লে যাত্ৰাৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় নথি ভিছা লাভৰ বাবে স্বাধীনোত্তৰ কাল ধৰি কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লী আদিলৈ যাবলগীয়া হৈ আহিছে । ভিছা আবেদনৰ বাবে বায়’মেট্ৰিক্স দিবলৈ নিজে গৈ ভিছা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ’বলগীয়া হৈ আহিছে । যাৰ বাবে এক অতিৰিক্ত খৰচৰ লগতে বিদেশ যাত্ৰাৰ বাবে এক দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হৈ আহিছে অসম তথা উত্তৰ-পূববাসীৰ ।

গুৱাহাটীতে ভিছা লাভ কৰিব পৰাকৈ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে সময়ে সময়ে দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল যদিও বাস্তৱত সেয়া হৈ উঠা নাছিল । স্বাভাৱিকতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই কেৱল অসমলৈকে নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবলৈকে আশা কঢ়িয়াই আনিছে ।

সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰি কয়, “বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবি আছে ? ভিছা আবেদনৰ বাবে বায়’মেট্ৰিক্স দিব লাগিব ? এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাৰণে দিল্লী বা মুম্বাইলৈ দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিব লাগিছিল । কিন্তু শীঘ্ৰেই এই প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ অসম আৰু উত্তৰ-পূববাসীৰ বাবে ইতিহাস হৈ পৰিব ৷”

বিশ্বৰ ৬০ খনতকৈয়ো বেছি দেশৰ বাবে ভিছা লাভৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব গুৱাহাটীত হ’বলগীয়া এই ভিছা সেৱা কেন্দ্ৰই । ভিছা নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থা ভি এফ এছ গ্লোবেলে মূলতঃ গুৱাহাটীত ৬০ৰো অধিক দেশৰ বাবে ভিছা সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপনত সন্মতি জনোৱাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ঘোষণা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই, “আনন্দেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ভি এফ এছ গ্লোবেলে মূলতঃ গুৱাহাটীত ৬০+ দেশৰ বাবে সমৰ্পিত ভিছা সুবিধা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ নীতিগত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । খুব সোনকালেই কোন কোন দেশৰ ভিছা আবেদন গুৱাহাটীত কৰিব পাৰিব, কেন্দ্ৰ খোলাৰ সময়সূচী আদিকে ধৰি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক অৱগত কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক: দুশ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দি মাটিৰ জৰীপ চলাব হাগ্ৰামাই

শিক্ষামূলক ভ্ৰমণত ছাত্ৰীৰ সৈতে অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলাই ৰঙাঘৰত শিক্ষক

TAGGED:

VFSGLOBAL
CM HIMANTA BISWA SARMA
VISA SERVICE CENTERS
ইটিভি ভাৰত অসম
VISA APPLICATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.