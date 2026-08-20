শ্বিলঙত বহিঃৰাজ্যৰ বাহন-পৰ্যটকৰ ওপৰত আক্ৰমণ: উত্তাল খানাপাৰা
খানাপাৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে পথ অৱৰোধ অসমৰ চালক সন্থাৰ । শ্বিলং ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা স্থগিত ৰখাৰো আহ্বান ।
Published : August 20, 2026 at 11:08 AM IST
গুৱাহাটী : অসম-মেঘালয় সীমান্তত পুনৰ তীব্ৰ উত্তেজনা । অসমৰ কেব চালক, বিভিন্ন পৰিবহণ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ হৈ পৰিছে খানাপাৰা । অসম আৰু মেঘালয়ৰ সংযোগস্থল খানাপাৰা আৰু যোৰাবাটত চালকসকলে পুৱাৰে পৰা অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ।
বাহনসমূহক মেঘালয়ত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ প্ৰতিবাদকাৰী চালকসকলৰ । জানিব পৰা মতে পৰ্যটৰ কোনো বাণিজ্যিক বাহনকে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই প্ৰতিবাদকাৰী চালক সন্থাই ।
খানাপাৰাৰ পৰাই ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে বাহনসমূহ । অসমৰ পৰ্যটকক সদ্যহতে শ্বিলং বা মেঘালয় ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা স্থগিত ৰাখিবলৈও প্ৰতিবাদকাৰী চালকসকলে আহ্বান জনাইছে ।
আচলতে বুধবাৰে শ্বিলঙত সংঘটিত এক ঘটনাৰ পিছতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । খাচী ছাত্ৰ সন্থাই বুধবাৰৰ দিনটোত মেঘালত বিভিন্ন দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল । সেই সময়ত সংগঠনটোৰ একাংশ সদস্যই হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছিল ।
বহিঃৰাজ্যৰ বহু বাহনত সংগঠনটোৱে আক্ৰমণ কৰে । কেৱল বাহনেই নহয় অসমৰ পৰ্যটকৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰূপত থকা দুস্কৃতিকাৰীয়ে । অসমৰ পঞ্জীয়নৰ কেইবাখনো ব্যক্তিগত আৰু বাণিজ্যিক বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে শিশুসহ কেইবাগৰাকী পৰ্যটকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
জানিব পৰা মতে বুধবাৰে বিয়লি ৪ বজাত জৈয়াওস্থিত খাচী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগঠনটোৱে এক বৃহৎ বাইক ৰেলী উলিয়াইছিল । হাতে হাতে ক'লা পতাকা লৈ শ শ বাইক মেঘালয়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল ।
সেই সময়তে পথত ৰৈ থকা বহিঃৰাজ্যৰ বাহনকে ধৰি চৰকাৰী বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । শিশু, লাঠি আদিৰে আক্ৰমণ কৰে । অসমৰ লগতে মেঘালয়ৰো একাংশ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । এই ঘটনাৰ পিছতে শ্বিলঙত পৰ্যটক তথা সাধাৰণ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
ইফালে শ্বিলঙত পুনৰ অসমৰ বাহন আৰু পৰ্যটকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিয়নো এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও মেঘালয়ত কেইবাবাৰো অসমৰ বাহন আৰু পৰ্যটকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে ।
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দুয়োখন ৰাজ্যৰে চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত অসমৰ বিভিন্ন মটৰ পৰিবহণ সন্থা, চালক সন্থা ক্ষোভিত হৈ পৰিছে । শ্বিলঙৰ সেই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা খানাপাৰা আৰু যোৰাবাটত অসমৰ চালক সন্থাই প্ৰতিবাদ তথা পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ।
এই ঘটনাত তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ছেভেন ষ্টেট টুৰিষ্ট কেব অপাৰেটৰ্ছ ইউনিয়নৰ সভাপতি ইছমাইল আলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনে । ইছমাইল আলীয়ে কয়, "বাৰে বাৰে অসমৰ বাহনৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন নিমাত । চৰকাৰে কিয় দুষ্কৃতিকাৰীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই । এই ঘটনাৰ দোষীসকলক শীঘ্ৰে শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ । অন্যথা আমি মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হম ।"
আনহাতে এই হিংসাত্মক কাৰ্যক অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । গগৈয়ে এই পৰিস্থিতি শীঘ্ৰেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
তীব্ৰ বেগত আহি আছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, সমুখত এজাক হাতী...তাৰ পাছত ঘটিল এই কাণ্ড