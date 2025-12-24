ETV Bharat / state

এয়া স্বৈৰাতান্ত্ৰিক আচৰণৰ ফল : অখিল গগৈয়ে অনুভৱ কৰিছে

যেতিয়াই মানুহে আন্দোলন কৰে তেতিয়াই বিজেপি চৰকাৰে আন্দোলনকাৰীৰ স’তে আলোচনা নকৰি জোৰ-জবৰদস্তি কৰি মানুহ উঠাই লৈ গুচি যায় ৷

AKHIL GOGOI ON VIOLENCE IN KARBI ANGLONG
কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক্ৰম সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 24, 2025 at 7:51 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গৃহমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ পাৰ্বত্য জিলা কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত ঘটনাৰ পাছতে কাজিৰঙাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক এই দাবী উত্থাপন কৰে ৷

মঙলবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁওস্থিত কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানত আয়োজিত এক সংবাদমেলত কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক্ৰম সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয়, "যোৱা নিশা এক-ডেৰ মান বজাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটা আৰু ডি জি পি হৰমিত সিঙলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনা সম্পৰ্কে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছো ৷ অসমত বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি মানুহে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু শেহতীয়াকৈ কাৰ্বিং আংলঙত কালি সংঘটিত ঘটনাই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আকৌ অসমত গোষ্ঠী সংঘাতৰ দীঘলীয়া যি ইতিহাস, যি পৰিৱেশ আছিল সেয়া পুনৰ সোঁৱৰাই দিছে ।"

কাৰ্বি আংলঙৰ ঘটনাক্ৰম সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ :

বিধায়ক গগৈয়ে পুনৰ কয়, "অসমৰ গৃহ বিভাগ কালি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ৷ কালি সংঘটিত ঘটনা আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি চৰকাৰ তথা আৰক্ষী, প্ৰশাসন, গৃহবিভাগৰ চলাই অহা স্বৈৰাতান্ত্ৰিক আচৰণৰ ফল । কাৰ্বি আংলঙত কেৱল ১১/১২ জন ল’ৰাইহে পিজিআৰ, ভিজিআৰ ভূমিৰ পৰা উচ্চেদ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আছিল ৷ তাত কিছুসংখ্যক লোককহে আমি যোগদান কৰা দেখিবলৈ পাইছিলো ৷ এটা সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক ৰাতি তিনি বজাত অসম পুলিচে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে ভংগ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে কাৰ্বি আংলঙত এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ’ল ৷"

আন্দোলনকাৰীক উপেক্ষা তুলিৰামৰ :

বিধায়ক গগৈয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰে, "১১/১২ জন ডেকা ল’ৰাই বিগত ১১/১২ দিন ধৰি সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে অনশন কৰি আছিল ৷" প্ৰত্যক্ষ কৰা ভিডিঅ’ অনুসৰি বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "অসম পুলিচে ঠেলা-হেচা কৰি তেওঁলোকক ৰাতিৰ ভিতৰতে উঠাই লৈ আহিলে ৷ যাৰ বাবেই ৰাইজ উত্তেজিত হৈছে আৰু কালিৰ বিস্ফোৰক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷" এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে কয়,"১১/১২ দিন ধৰি অনশন কৰি আছে অথচ অনশনথলীৰ পৰা ১২ কিঃমি দূৰত বহি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি ই এম জনে ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে; কিন্তু আন্দোলনকাৰী যুৱকসকলৰ মাজলৈ যোৱা নাই ৷"

তুলিৰাম ৰংহাঙকেই দায়ী কৰিলে অখিলে :

"ৰাতি তিনি বজাত আন্দোলনকাৰী যুৱকসকলক উঠাই লৈ যোৱাৰ পাছতে কালি দিনত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰে ৷ আনহাতে চি ই এম তুলিৰাম ৰংহাং সেই পথেদি আহিয়ে ৰাইজৰ মুখামুখি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ পথেদি আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাক উত্তেজিত হ’ল । তাৰ পিছত তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ঘৰৰ ফালে চোঁচা লৈছে ৷" তেওঁ এইদৰে কয় । স্থানীয় সাংবাদিক আৰু ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি বুলি উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "যিসকল লোক তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ঘৰৰ দিশে গৈছো বুলি সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা কৰি গৈছে, অথচ পুলিচে তেওঁলোকক ৰাস্তাত ৰখাই দিয়া নাই, তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ঘৰটোক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই ৷ এফালে আৰক্ষীয়ে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলাইছে, আনফালে পৰিষদৰ মূল মানুহজনৰ ঘৰটোকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই । আমি পূৰ্বৰে পৰা দেখি আহিছো যেতিয়াই মানুহে আন্দোলন কৰে তেতিয়াই বিজেপি চৰকাৰে আন্দোলনকাৰীৰ স’তে আলোচনা নকৰি জোৰ-জবৰদস্তি কৰি মানুহ উঠাই লৈ গুচি যায় ৷"

আৰক্ষীয়ে দুস্কৃতিকাৰীক প্ৰতিৰোধ কৰা নাই :

বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "খেৰণিৰ বজাৰ একাংশ দুস্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছে অথচ তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ জুই জ্বলোৱাৰ পাছতহে পুলিচে তাত টহল দিছে ৷" কালিৰ ঘটনাত অসমৰ গৃহ বিভাগ আৰু আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে অসম চৰকাৰক গৰিহণা দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, "চৰকাৰে জীৱন আৰু সম্পতিৰ নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই ৷ "গগৈয়ে সংবাদমেল যোগে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজকে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈও আহ্বান জনায় ৷

আন্দোলনকাৰীৰ স’তে আলোচনা কৰাৰ দাবী :

ইপিনে, স্মাৰকপত্ৰ যোগে গগৈয়ে চৰকাৰক ৰেপিড ফ’ৰ্চ দি সংঘাতৰ পৰা ঠাইখন বচাবলৈ আহ্বান জনোৱা, তাৎক্ষণিকভাৱে মানুহক সুৰক্ষিত কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু যি দাবীৰ ভিত্তি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনকাৰীৰ স’তে আলোচনা কৰিব লাগে দাবী উত্থাপন কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ যদি কাৰ্বি লোকৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে ১৩/১৪ দিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত আন্দোলনকাৰী বহি থকাৰ পাছতো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তুলিৰাম ৰংহাং প্ৰস্তুত নহয় বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কৰি গগৈয়ে কয়," ১৩ মিনিট বহি থকাৰ পাছতে আচলতে আলোচনা হ’ব লাগে ৷ "সদায় খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন্দোলন কৰি থকা অসমৰ ভূমিপুত্ৰ কাৰ্বিসকলৰ স’তে আলোচনাত বহিবলৈ কিয় সময় নাই বুলিও গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷

আন্দোলনকাৰীসকলৰ স’তেও আলোচনাত বহিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে যিসকলৰ ঘৰ আৰু দোকান জ্বলাই দিয়া হৈছে, যাৰ গাড়ী আৰু মটৰ চাইকেল জ্বলাই দিয়া হৈছে তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণেও অসম চৰকাৰক গগৈয়ে দাবী জনায় ৷ সংবাদমেলতে হাতযোৰ কৰি ৰাইজক উত্তেজিত নহ’বলৈ আহ্বান জনাই বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "জাতি আৰু জাতিৰ মাজত কাজিয়া-সংঘাতেৰে কেতিয়াও সমস্যাৰ সমাধান নহয়৷ আন্দোলন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হ’ব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক:খেৰণিত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত দুই প্ৰতিবাদকাৰী: ডি জি পিৰ উপস্থিতিতেই জ্বলাই দিলে দোকান

খেৰণি জ্বলিয়েই আছে : এফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ শিলাবৰ্ষণ, আনফালে আৰক্ষীৰ গুলীবৰ্ষণ

TAGGED:

GOLAGHAT
CEM
ইটিভি ভাৰত অসম
TENSE SITUATION IN KARBI ANGLONG
AKHIL GOGOI ON VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.