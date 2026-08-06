ঐতিহ্যবাহী আভিজাত্যৰ প্ৰতীক অসমৰ শাল কাঠৰ ঘৰবোৰ এতিয়া কেনে আছে ?

ঐতিহ্যবাহী আভিজাত্যৰ প্ৰতীক অসমৰ শাল কাঠৰ ঘৰবোৰ এতিয়া কেনে আছে ?
মনত আছেনে সেই শাল কাঠৰ খুঁটাৰ, বেৰ-বাটামৰ ঘৰবোৰ । এতিয়া আছেনে আপোনাৰ অঞ্চলত । এই সন্দৰ্ভত সোণাপুৰৰ পৰা দেবেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : August 6, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 11:50 AM IST
সোণাপুৰ: এটা ঘৰৰ সৈতে এটা পৰিয়ালৰ স্মৃতি জড়িত হৈ থাকে ৷ এই ঘৰক সপোনৰ ঘৰ আখ্য়া দিয়াৰ যি পৰিক্ৰমা সেয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ আমাৰ সমাজত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঘৰ দেখা যায় ৷ পুৰণি অসম আৰ্হিৰ ঘৰবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেৰি ঘৰ, মাটিৰ লেপন থকা ঘৰ, কাঠ খোৱা ঘৰ আৰু বৰ্তমানৰ কংক্ৰীটৰ ঘৰবোৰ, আমাৰ সমাজ-জীৱনত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঘৰ দেখাৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছোঁ ৷
পুৰণি দিনৰ ঘৰবোৰৰ ঠাইত বৰ্তমান চাৰিওফালে কেৱল কংক্ৰিট, ইটা আৰু চিমেণ্টৰ ওখ-ওখ অট্টালিকা । আধুনিকতাৰ তীব্ৰ ধুমুহাত নদীৰ গতিৰ দৰে উটি গৈছে অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ বহু পুৰণি আৰু আপুৰুগীয়া স্মৃতি ।
এসময়ত যি বাঁহ-কাঠৰ ঘৰ অসমীয়া সমাজ, সংস্কৃতি আৰু অভিজাত্যৰ প্ৰধান পৰিচয় আছিল, সেয়া এতিয়া যেন ইতিহাসৰ ধূলিয়ৰি পাততহে সীমিত হৈ পৰিছে । শাল কাঠৰ মজবুত খুঁটা, বেৰ-বাটাম আদিৰে তৈয়াৰী এই ঘৰবোৰ কেৱল থকাৰ বাবে সজা বাসস্থান নাছিল, সেয়া আছিল অসমীয়া পৰিয়ালৰ স্থাপত্যবিদ্যা, গ্ৰাম্য নান্দনিকতা আৰু সুদীৰ্ঘ পৰম্পৰাৰ এক অনুপম প্ৰতীক।
আজিৰ পৰিৱৰ্তিত সময়ত এনে গৃহ নিৰ্মাণ শৈলী সততে দেখিবলৈ পোৱাটো এক দুৰ্লভ কথা হৈ পৰিছে ৷ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ডিমৰীয়া ডিগাৰুৰ ঘগুৱা গাঁৱত আজিও সোণালী অতীতৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি কেইটামান বৰ্ণিল শাল কাঠৰ ঘৰ সগৌৰৱে থিয় দি আছে।
প্ৰয়াত খৰ্গেশ্বৰ নাথৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰ আৰু চিনেমাৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক
ঘগুৱা গাঁৱৰ এই পুৰণি ঐতিহ্যক গৌৰৱেৰে জীয়াই ৰখা এনে এক ঘৰৰ বৰ্তমানৰ স্বত্বাধিকাৰী গোলোকেশ্বৰ নাথে অতি আৱেগেৰে স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কয়,"মোৰ ককা মেধিৰাম নাথ গাঁওবুঢ়া আৰু তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ, মোৰ পিতৃ খৰ্গেশ্বৰ নাথে ১৯৫৬ চনতেই এই অনন্য কাঠৰ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল ।"
তেওঁ কয়,"এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰটোৰ মুখ্য মিস্ত্ৰী আছিল ওচৰৰে চেনীমূৰৰ ধুলাৰাম তুমুং । মোৰ পূৰ্বপুৰুষৰ স্মৃতি বিজড়িত এই ঘৰটো তেওঁলোকৰ সজীৱ স্মৰণিকা হিচাপে মই সযতনে ৰাখিছোঁ । মই জীয়াই থকালৈকে এই ঘৰটোতেই বাস কৰিম আৰু ইয়াৰ মৌলিকতা ধৰি ৰাখিম ।"
উল্লেখ্য যে, পুৰণি অসমীয়া আৰ্হিৰ এই ঘৰটোৰ সুন্দৰ নিৰ্মাণ শৈলী আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বাবে ধাৰাবাহিক তথা অসমীয়া কথাছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে চিনেমা জগতৰ লোকসকল ইয়ালৈ প্ৰায়ে আহে । জনপ্ৰিয় অসমীয়া কথাছবি 'সৰবজান'ৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্যৰ দৃশ্যগ্ৰহণো এই বিশেষ ঘৰটোতেই সম্পন্ন হৈছিল ।
১৯৩৬ চনতে ব্ৰিটিছক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা ঘগুৱাৰ গাঁওবুঢ়া পৰিয়ালৰ ঘৰ
এই সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ অন্যতম সচেতন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ নাথে নিজৰ পৰিয়াল আৰু গাঁওখনৰ এক ঐতিহাসিক কাহিনী ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়,"আমাৰ এই ডিগাৰু ঘগুৱা গাঁৱৰ এক নিজস্ব ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য আছে । মোৰ দেউতা মেধিৰাম নাথে ১৯৩৬ চনতেই এটা বিশেষ 'T-Pattern' কাঠৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । সেই সময়ত এনে বিশেষ নিৰ্মাণ শৈলী কেৱল ব্ৰিটিছ চাহাবসকলৰ চাহ বাগানৰ বঙলাসমূহতহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে,"দেউতাই ব্ৰিটিছৰ সেই নিৰ্মাণ দেখি প্ৰভাৱিত হৈ নিজৰ গাঁৱতো তেনে এটা ঘৰ সাজিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল । গাঁৱৰ এজন অসমীয়া মানুহে ব্ৰিটিছ চাহাবৰ দৰে ঘৰ সজা দেখি তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ বিষয়া নিজেই উপস্থিত হৈ দেউতাক প্ৰশ্ন কৰিছিল—তোমালোকে গাঁৱত এনেকুৱা ঘৰ কিয় বনাইছা ? তেতিয়া দেউতাই ব্ৰিটিছ বিষয়াগৰাকীক সাহসেৰে উত্তৰ দিছিল—কেৱল চাহ বাগিচাতে নহয়, আমাৰ অসমীয়া গাঁৱতো এনে ধৰণৰ উন্নত আৰ্হিৰ ঘৰ থাকিব লাগে ।"
অসমীয়া স্বাভিমানৰ অমৰ স্বাক্ষৰ
সময়ৰ গতিত ডিমৰীয়াৰ ভৌগোলিক আৰু সামাজিক দৃশ্যপট বহুখিনি সলনি হ'ল । কিন্তু আধুনিক কংক্ৰিটৰ ধুমুহাৰ মাজতো আজিলৈকে ডিমৰীয়াৰ ডিগাৰুত থিয় দি থকা এই শাল কাঠৰ ঘৰকেইটাই পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ সূক্ষ্ম শিল্পকলা, নিৰ্মাণ শৈলী আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ স্বাভিমানৰ এক উজ্জ্বল স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে ।
এই ঘৰবোৰ কেৱল ইটা, কাঠ বা মাটিৰ গাঁথনি নহয়, ইয়াৰ প্ৰতিটো কোণত, প্ৰতিটো কাঠৰ খুঁটাত জড়িত হৈ আছে অসমীয়া স্বাভিমান, সংগ্ৰাম, ঐতিহ্য আৰু এক সুদীৰ্ঘ বৰ্ণিল ইতিহাস ।