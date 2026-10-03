ETV Bharat / state

অৰুণোদয়, ৰেচন কাৰ্ড, পিএম কিষাণ একোৱে নালাগে; কি লাগে জোনাইৰ কেমি জেলমবাসীক ?

জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ । পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ মেৰামতি নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ।

Jonai road condition
জোনাইৰ কিম জেলম গাঁৱত পথৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : "আমাক অৰুণোদয় নালাগে, পিএম কিষাণ নালাগে, ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলো নালাগে...। আমাক এটা ভাল ৰাস্তা লাগে ।" বছৰ বছৰ ধৰি এটা পকী পথৰ অভাৱত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হোৱা জোনাইৰ কেমি জেলম গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজে এনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ।

ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত উক্ত পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও পিছ পৰি আছে । অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ পথেই কেঁচা । যাৰ ফলত কি বাৰিষা, কি খৰালি এজাক বৰষুণৰ পিছতে জমা হোৱা বোকা আৰু পানীৰ বাবে পথবোৰ যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰে ।

ঘৰে ঘৰে অনুদান সংগ্ৰহ কৰি ৰাইজে মেৰামতি কৰিছে গাঁৱৰ পথ (ETV Bharat)

পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অঞ্চলটোৰ শ শ লোক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । চৰকাৰক পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে পূৰ্বে বহুবাৰ আবেদন জনোৱা হৈছে যদিও কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । যাৰ বাবে ওপৰ চিৰুং গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলাসকল ৰাস্তালৈ ওলাই আহিল । তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে অনুদান সংগ্ৰহ কৰি গাঁওখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা পথটোৰ মেৰামতিৰ কাম হাতত লৈছে । হাতৰ ধন খৰচ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে শ্ৰমদানেৰে পথটো মেৰামতি কৰিছে ।

Jonai road condition
ঘৰে ঘৰে অনুদান সংগ্ৰহ কৰি ৰাইজে মেৰামতি কৰিছে গাঁৱৰ পথ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে গাঁওখনৰ মাজেৰে যোৱা ৩ খন গাঁও সংযোগী পথছোৱাৰ প্ৰায় ৬ কিলোমিটাৰ অংশৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা দেখিলে সেয়া পথ নে পুখুৰী, ধৰিবই নোৱাৰি ! বাৰিষাৰ সময়ৰ কথাটো বাদেই এজাক বৰষুণ দিলেই পথৰ মাজভাগত পুখুৰী সদৃশ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হয় । যাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে পথছোৱা একপ্ৰকাৰ বিপজ্জনক হৈ পৰে।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাই কয়, "ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় । নিৰ্বাচন আহিলে সকলোৱে ৰাস্তা বনাই দিম বুলি কয় । নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ওচৰলৈ কোনো নাহে । ৰাস্তাটো এতিয়া আমি নিজে বনাইছোঁ ।" পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অঞ্চলটো বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰতো পিছ পৰি আছে বুলি অভিযোগ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "আমি ইয়াত যিমান খেতি কৰিলেও লাভ নাই । কাৰণ আমাৰ ইয়ালৈ বেপাৰী নাহে । শাক-পাচলি খেতি কৰিলেও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো, লোকচান হৈ যায় । ৰাস্তাৰ কাৰণে ল'ৰা-ছোৱালীয়ে স্কুল নাযায় । যাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে । আমাৰ এটাই দাবী ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে ।"

আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "হঠাৎ কোনোবা এজন লোক অসুস্থ হ'লে বহুত অসুবিধা হয় । কাৰণ ইয়াত এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে । আমি বহুত সমস্যাৰ মাজত আছো ।" ইফালে আগন্তুক মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰে গাঁওবাসীয়ে কয়, "এমএচি নিৰ্বাচন আহি আছে । সেয়ে তাৰ আগতে আমাক ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে । নহ'লে আমি ভোট নিদিও ।"

Jonai road condition
চৰকাৰে পথ মেৰামতি নকৰে, ওলাই আহিল গাঁৱৰ ৰাইজ (ETV Bharat)

চৰকাৰে উন্নয়নৰ দাবী কৰি থকাৰ সময়তে জোনাইৰ চিৰুং গাঁৱৰ ৰাইজে ঘৰে ঘৰে ধন সংগ্ৰহ কৰি পথ মেৰামতি কৰিবলগা হোৱা দৃশ্যটোৱে নিশ্চিতভাৱে এক বিপৰীত ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে । কিন্তু লোকসকলৰ আবেদন তথা দাবীৰ প্ৰতি জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেতিয়া গুৰুত্ব দিব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

আজিকোপতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ’ল ১০০ কোটি টকীয়া পথৰ, নাজিৰাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

পথৰ দুৰৱস্থা
জোনাই
পথ মেৰামতি
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI ROAD CONDITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.